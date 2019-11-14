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    2000 beygirlik Aspark Owl, "dünyanın en çabuk hızlanan otomobili" iddiasıyla tanıtıldı

    Japon mühendislik şirketi Aspark, ilk kez 2017'de gösterdiği elektrikli hiper otomobili Owl'un son halini Dubai'de sergiledi. Aspark Owl, 0-100 performansının yanı sıra fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2000 beygirlik Aspark Owl,
    Tam Boyutta Gör

    Japonların 2017’den bu yana konuşulan fakat iki yıldır gizemini koruyan tamamen elektrikli hiper otomobili Aspark Owl üzerindeki örtü tamamen kalktı. Geçtiğimiz yıl 0’dan 100 km/s hıza 1.9 saniyede ulaşan prototipini gördüğümüz araç artık daha hızlı.

    Aspark Owl’un seri üretim versiyonu Dubai’de tanıtıldı. Otomobilin kalbinde 2,012 beygir güç ve 2,000 Nm tork üreten bir canavar yatıyor. Tork yönlendirme sistemine de sahip olan Owl’un 0-96 km/s hızlanması 1.69 saniye, 0-100 km/s hızlanması 1.89 saniye, 0-300 km/s hızlanması ise 10.6 saniye sürüyor. Maksimum hızı ise 400 km/s olarak açıklandı.

    Japon şirket, yukarıda bahse geçen değerlere sahip elektrikli hiper otomobilin “dünyanın en çabuk hızlanan aracı” olduğunu iddia ediyor. Yalnızca 99 cm yüksekliğindeki Aspark Owl’un dünyanın en alçak elektrikli hiper otomobili olduğu da Japon markanın iddiaları arasında. Söz konusu canavarı besleyen bataryanın 44 kW şarj ile 80 dakikada tam doluma ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

    Ayrıca Bkz. "İtalya'da sahneye çıktı: İşte 620 beygirlik yeni Ferrari Roma"

    Aktif arka spoyler 150 km/s'ten itibaren açılıyor

    Karbon fiber gövdeye sahip 1.900 kg’lık hiper otomobilin prototipi ile üretim versiyonu arasındaki en büyük fark arkadaki spoyler olmuş. Prototipte sabit olan bu büyük parça, final aşamasında aktif hale getirilmiş. Araç sabitken görünmeyen spoyler, 150 km/s ve üzeri hızlarda otomatik olarak açılıyor. 100 km/s’in altına inildiğinde ise yeniden gizleniyor.

    Aspark Owl, İtalya’nın Torino şehrinde üretilecek. Yalnızca 50 kişinin sahip olabileceği elektrikli hiper otomobilin başlangıç fiyatı ise 2.9 milyon euro. Bu fiyata henüz hiçbir opsiyonun dahil olmadığını düşündüğümüzde, dünyanın en pahalı elektrikli otomobiliyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.



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    samsunluuu55 1 hf. en beğenilen StreamRolleR
    0-400 metre veya 1/4 mil degil yalniz.0-400km/h.Tork garaj araclari ruyasinda goremez o hizi
    Yanıtla +28
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    1ses1 1 hf. StreamRolleR
    O çöpün adresini verde alalım.
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    Kerim5100 1 hf. StreamRolleR
    Cahillik başa bela
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    eren356 1 hf.
    1.69 sn de 100 km yi gören bu araç dur kalk trafikte nasıl ilerleyecek
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    alito 5 gün eren356
    Öyle diilbolum klavye tuşu mu o pedal? Ne kadar basarsan o kadar hızlanır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Çetooooo 1 hf.
    Aracın 0-300ü 10.6 Saniye Arkadaşlar Haber Hatalı



    Bu Arada;



    Regera 10.9

    Chiron 13.6

    Venom GT 13.6

    Ferrari F2004 ; 8.6



    Porsche 919 MK2 İse 8.4 Değerine Sahip Evet Aspark Own Hızlı Ama Yeterince Değil
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    brscnk17 1 hf. Çetooooo
    Doğru, aldığım kaynaktan dolayı orada bir hata olmuş kusura bakmayın.
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    ax 1 hf.
    Haber hatalı sanki 0-400 degeri 10.6 saniye değil...
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    V4LKyR 1 hf.
    Bi dakka...

    0 - 400 10 saniye mi?

    SIFIR - DÖRT YÜZ ON SANİYE

    Hemen G kuvvetini hesaplayalım. Niye? İşte öyle.

    1 G = 9,81 m/sn^2 'dir. İvme, belirli bir zaman aralığındaki hız değişimidir. İvmenin sabit olduğunu varsayarsak, 10,6 saniye içerisinde 0 dan 400 km hıza ulaşmak için 400 / 10,6 = 37,73 m/sn^2 ivme lazım. Bunu da G sabitine bölersek, 37,71/9,81 = 3,84 G kuvveti ediyor.

    Herkes kaldıramaz.
    Yanıtla +3
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Bu firmanın 16 Vampir Ww GOLF MKII diye bir şeyden haberi yok her halde...



    16 Vampir öperrrr...



    Yanıtla +2
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    19can84 1 hf.
    0*400 kmh 10 saniye demek yuvarlak hesap 10 saniye serbest düşüş, o da 500 m'lik binadan atlamak demek.

    Yanıtla +3
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    Ulan Musk 1 hf.
    “dünyanın en çabuk hızlanan aracı” ???
    0-96 km/s hızlanmasını 0.21 saniyede tamamlayan roketli arabalar mevcut (Sammy Miller, yıl 1984). Araç dersek kapsam daha da genişliyor ki bu değerlerle dünyanın en çabuk hızlanan aracı olması mümkün değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alaz1903 1 hf. Ulan Musk
    Hocam en çabuk hızlanan aracı demiyor "otomobili" diyor. Yani normal trafikte kullanılabilen ve ruhsat alıp, plaka takarak trafiğe tescil ettirebileceğiniz seri üretim bir araçtan söz ediliyor. Roket falan bunlar deneysel işler. O araçları otomobil sınıfına koyamayız.
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    Spider_hip 1 hf.
    Bu araba değil roket olmuş, kaç g kuvveti yenir yahu o hızlanma ile.
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    StreamRolleR 1 hf.
    Aracın ÇÖP olduğunu şöyle anlarsınız

    1300-1400 teker R35 7.90 8.50 görüyor.

    0-400 10.6 dediğin burda Tork Garaj subaru ları yapıyor. Araç direk LEŞ
    3 Yanıt Yanıtla
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    samsunluuu55 1 hf. StreamRolleR
    0-400 metre veya 1/4 mil degil yalniz.0-400km/h.Tork garaj araclari ruyasinda goremez o hizi
    Yanıtla +28
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    1ses1 1 hf. StreamRolleR
    O çöpün adresini verde alalım.
    Yanıtla +4
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    Kerim5100 1 hf. StreamRolleR
    Cahillik başa bela
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    742617000027 1 hf.
    kaputa sumocu mu oturdu la bu ne biçim araba
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    9 etiket daha aspark owl hiper otomobil elektrikli hiper otomobil 0-100 performansı en yüksek araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler MPopüler
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