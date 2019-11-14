2000 beygirlik Aspark Owl, "dünyanın en çabuk hızlanan otomobili" iddiasıyla tanıtıldı

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Japonların 2017’den bu yana konuşulan fakat iki yıldır gizemini koruyan tamamen elektrikli hiper otomobili Aspark Owl üzerindeki örtü tamamen kalktı. Geçtiğimiz yıl 0’dan 100 km/s hıza 1.9 saniyede ulaşan prototipini gördüğümüz araç artık daha hızlı.

Aspark Owl’un seri üretim versiyonu Dubai’de tanıtıldı. Otomobilin kalbinde 2,012 beygir güç ve 2,000 Nm tork üreten bir canavar yatıyor. Tork yönlendirme sistemine de sahip olan Owl’un 0-96 km/s hızlanması 1.69 saniye, 0-100 km/s hızlanması 1.89 saniye, 0-300 km/s hızlanması ise 10.6 saniye sürüyor. Maksimum hızı ise 400 km/s olarak açıklandı.

Japon şirket, yukarıda bahse geçen değerlere sahip elektrikli hiper otomobilin “dünyanın en çabuk hızlanan aracı” olduğunu iddia ediyor. Yalnızca 99 cm yüksekliğindeki Aspark Owl’un dünyanın en alçak elektrikli hiper otomobili olduğu da Japon markanın iddiaları arasında. Söz konusu canavarı besleyen bataryanın 44 kW şarj ile 80 dakikada tam doluma ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

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Aktif arka spoyler 150 km/s'ten itibaren açılıyor

Karbon fiber gövdeye sahip 1.900 kg’lık hiper otomobilin prototipi ile üretim versiyonu arasındaki en büyük fark arkadaki spoyler olmuş. Prototipte sabit olan bu büyük parça, final aşamasında aktif hale getirilmiş. Araç sabitken görünmeyen spoyler, 150 km/s ve üzeri hızlarda otomatik olarak açılıyor. 100 km/s’in altına inildiğinde ise yeniden gizleniyor.

Aspark Owl, İtalya’nın Torino şehrinde üretilecek. Yalnızca 50 kişinin sahip olabileceği elektrikli hiper otomobilin başlangıç fiyatı ise 2.9 milyon euro. Bu fiyata henüz hiçbir opsiyonun dahil olmadığını düşündüğümüzde, dünyanın en pahalı elektrikli otomobiliyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.