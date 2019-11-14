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    İtalya'da sahneye çıktı: İşte 620 beygirlik yeni Ferrari Roma

    Sahip olduğu tasarımla 1950'li ve 60'lı yılların ikonik İtalyan tasarımlarına atıfta bulunan Ferrari Roma'nın kaputu altında 620 beygirlik V8 motor yatıyor. İşte Ferrari Roma tasarımı ve özellikleri:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İtalya'da sahneye çıktı: İşte 620 beygirlik yeni Ferrari Roma
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    McLaren’ın tavanı ve camları bulunmayan yeni Elva üzerindeki örtüyü kaldırmasının ardından bir tanıtım da Ferrari’den geldi. İtalyan marka, retro görünümün modern çizgilerle harmanlandığı yeni Ferrari Roma modelini görücüye çıkardı.

    Yeni ürününü özel bir etkinlikte sahneye çıkaran İtalyan marka, Ferrari Roma’nın 1950’li ve 60’lı yıllardaki ikonik İtalyan tasarımını simgelediğini belirtti. Ferrari Roma, 612 Scaglietti’nin daha modern bir versiyonu gibi görünüyor. Tam ortasında hoş bir çıkıntıya sahip uzun bir kaput, gövdeyle aynı rengi taşıyan retro ızgara, entegre LED gündüz farlarına sahip ince aydınlatmalar ve aerodinamiğe katkıda bulunan ön lip, Ferrari Roma’nın ön yüzündeki detaylar arasında.

    Ferrari Roma’nın akıcı tasarımına yan profilden baktığımızda yıldız şeklindeki jantlar dikkatimizi çekiyor. Çamurlukların oldukça kaslı bir görünüm kazandırdığı otomobilin yatık ön camı ve kapı içine gizlenmiş kapı kolları da göze çarpan detaylar arasında. Diğer bölümlere nazaran daha agresif görünen arka kısımda ise iki parçadan oluşan ince stoplar, onların arasında uzanan küçük bir spoyler, dört büyük egzoz çıkışı ve onlara ev sahipliği yapan büyük bir difüzör mevcut.

    Ayrıca Bkz. "McLaren, ön camın opsiyon olduğu yeni süper otomobilini tanıttı: Elva"

    Ferrari Roma’nın kabini oldukça modern detaylara sahip. Üzeri multimedya tuşlarıyla bezeli spor direksiyon ve vites kulakçıklarının hemen arkasında büyük bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Konsolun merkezine dikey olarak yerleştirilmiş ekranın yanı sıra yolcu koltuğunun önünde de küçük bir multimedya ekranı mevcut. Söz konusu alanın her yerinde deri ve Alcantara gibi üst seviye malzemelerin kullanılmış olması da dikkat çeken detaylardan.

    Ferrari Roma’nın kaputu altında 3.9 litre V8 turbo motor bulunuyor. 620 beygir güç ve 760 Nm tork üreten ünite 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombide edilmiş. Bu sayede 1,472 kg’lık coupe’nin 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlaması sağlanmış. 0-200 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamladığı açıklanan Ferrari Roma’nın maksimum hızı da 320 km/s.



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    mehmedaltair 1 hf. en beğenilen
    Bu sefer klasik tasarımdan uzaklaşmışlar gayet güzel olmuş alınır bu

    Yanıtla +21
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf.
    Ferrari demissiniz de bu Aston Martin yalniz



    Edit: Bu arada jantlar Bagcilar replika spec
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    Markus Schulz 1 hf.
    Ferrari Db10 :D
    Yanıtla +10
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    DH Misafiri 4 gün
    Lamborghini yi tasarımda tek geçerim. Ferrari tasarımda gerilemeye başladı Lamborghini ise kendini aşmaya başladı. Ferrari nin eski tasarımları daha güzeldi yeni tasarımları ise çok çirkin
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    blackdreamss 6 gün
    Ferrari özgünlük demekti. Ne içerisinde ne dışarısında hiçbir özgünlük yok olmamış bu araç almıyorum :)
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    Bethesta 1 hf.
    Gördüğüm en güzel Ferrari dış tarasırmlarından biri. Önden de arkadan da çok beğendim. İçini beğenmedim, sürücü ile yolcu koltuğunun ayrılmasını da beğenmedim. Ama dışı efsane...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Hiç Ferrari ye özgün bir tasarım olmamış. Ferrari den uzak bir tasarım Ferrari son 10 yılda tasarım olarak geriye giderken Lamborghini bir o kadar harika tasarımlar ortaya koyuyor
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    Krone 1 hf.
    Biraz Aston olmuş ama buna V12 motor gidermiş ya. Bu zarif görüntünün içinde bir aslan yatmalıydı.
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    Olgi 1 hf.
    dh'da aktif 1 milyon üye sayısı herkes 1 lira koysa biz bu arabayı alırız
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    yavuzazgin 1 hf.
    yumusak ferrari . Verse nefessiz basarım tabi.
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    Nyanko Sensei 1 hf.
    Arkadan Aston Martin önden Egea
    Yanıtla +1
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    haberelectro 1 hf.
    Ferrari tasarımda batırmaya başladı son zamanda.
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    Galatas4ray 1 hf.
    Aston martin ve jaguar karışımı bişe olmuş.
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    Galeri, ferrari roma ve
    9 etiket daha ferrari 620 beygir ferrari modelleri spor otomobiller Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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