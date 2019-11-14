İtalya'da sahneye çıktı: İşte 620 beygirlik yeni Ferrari Roma

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McLaren’ın tavanı ve camları bulunmayan yeni Elva üzerindeki örtüyü kaldırmasının ardından bir tanıtım da Ferrari’den geldi. İtalyan marka, retro görünümün modern çizgilerle harmanlandığı yeni Ferrari Roma modelini görücüye çıkardı.

Yeni ürününü özel bir etkinlikte sahneye çıkaran İtalyan marka, Ferrari Roma’nın 1950’li ve 60’lı yıllardaki ikonik İtalyan tasarımını simgelediğini belirtti. Ferrari Roma, 612 Scaglietti’nin daha modern bir versiyonu gibi görünüyor. Tam ortasında hoş bir çıkıntıya sahip uzun bir kaput, gövdeyle aynı rengi taşıyan retro ızgara, entegre LED gündüz farlarına sahip ince aydınlatmalar ve aerodinamiğe katkıda bulunan ön lip, Ferrari Roma’nın ön yüzündeki detaylar arasında.

Ferrari Roma’nın akıcı tasarımına yan profilden baktığımızda yıldız şeklindeki jantlar dikkatimizi çekiyor. Çamurlukların oldukça kaslı bir görünüm kazandırdığı otomobilin yatık ön camı ve kapı içine gizlenmiş kapı kolları da göze çarpan detaylar arasında. Diğer bölümlere nazaran daha agresif görünen arka kısımda ise iki parçadan oluşan ince stoplar, onların arasında uzanan küçük bir spoyler, dört büyük egzoz çıkışı ve onlara ev sahipliği yapan büyük bir difüzör mevcut.

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Ferrari Roma’nın kabini oldukça modern detaylara sahip. Üzeri multimedya tuşlarıyla bezeli spor direksiyon ve vites kulakçıklarının hemen arkasında büyük bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Konsolun merkezine dikey olarak yerleştirilmiş ekranın yanı sıra yolcu koltuğunun önünde de küçük bir multimedya ekranı mevcut. Söz konusu alanın her yerinde deri ve Alcantara gibi üst seviye malzemelerin kullanılmış olması da dikkat çeken detaylardan.

Ferrari Roma’nın kaputu altında 3.9 litre V8 turbo motor bulunuyor. 620 beygir güç ve 760 Nm tork üreten ünite 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombide edilmiş. Bu sayede 1,472 kg’lık coupe’nin 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlaması sağlanmış. 0-200 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamladığı açıklanan Ferrari Roma’nın maksimum hızı da 320 km/s.