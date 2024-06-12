Elektrikli Aspark Owl, 439 km/sa hıza ulaşarak rekor kırdı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Japon otomobil ve mühendislik şirketi Aspark, 4 yıl önce dünyanın en güçlü elektrikli otomobili olma iddiasıyla Aspark Owl isimli hiper otomobil duyurmuştu. Şirket, İtalyan Manifattura Automobili Torino'nun yardımıyla otomobilin daha hızlı bir versiyonunu geliştirdi ve aracı piste çıkararak 439 km/sa hıza ulaşıp rekor kırdı.

Aspark, 2005 yılında Japonya'nın Osaka kentinde otomobil mühendisliği ve tasarımı şirketi olarak kuruldu. Şirket uzun yıllar üzerinde çalıştığı hiper otomobili Owl'u tanıtımdan 4 sene sonra piyasaya sürdü. Aspark Owl, 2.9 milyon euro fiyatıyla uzun süre dünyanın en pahalı elektrikli otomobili ünvanını korudu. Ta ki Pininfarina'nın üstü açık Barchetta elektrikli otomobili geçen yaz 4,4 milyon euro fiyattan piyasaya çıkana kadar.

4 motoruyla 1980 beygir güç üretebiliyor

italya'da sınırlı sayıda üretime başlayan Orijinal Aspark Owl, sahip olduğu 4 elektrik motoruyla 1980 beygir güce çıkabiliyor. Son hızı 413 km/h olan otomobilin 0-100 km/sa hızlanması ise 1.91 saniye gibi inanılmaz bir değer. Aracın menzili ise 400 km.

Hiper otomobilin güncellenmiş versiyonu Owl SP600 ise seviyeyi bambaşka bir yüksekliğe taşıyor. Aspark'ın İtalya'daki üretiminden sorumlu Manifattura Automobili Torino tarafından, Almanya'daki Automotive Testing Papenburg'da gerçekleştirilen sürüşte otomobil 438,7 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli otomobili ünvanını ele geçirdi. Önceki rekorun sahibi Rimac Nevera, 412 km/sa hıza ulaşmıştı.

Owl halihazırda iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi konumunda. İlki, bir milin sekizde birini ortalama 309,02 km/sa hızla tamamlama; ikincisi, çeyrek mili 318,85 km/sa ortalama hızla tamamlama rekoru. Otomobilin henüz tanıtılmayan yeni sürümü, bu rekorları da geliştirecek gibi görünüyor.

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Elektrikli Aspark Owl, 439 km/sa hıza ulaşarak rekor kırdı!