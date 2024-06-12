Elektrikli Aspark Owl, 439 km/sa hıza ulaşarak rekor kırdı!

Aspark, 2005 yılında Japonya'nın Osaka kentinde otomobil mühendisliği ve tasarımı şirketi olarak kuruldu. Şirket uzun yıllar üzerinde çalıştığı hiper otomobili Owl'u tanıtımdan 4 sene sonra piyasaya sürdü. Aspark Owl, 2.9 milyon euro fiyatıyla uzun süre dünyanın en pahalı elektrikli otomobili ünvanını korudu. Ta ki Pininfarina'nın üstü açık Barchetta elektrikli otomobili geçen yaz 4,4 milyon euro fiyattan piyasaya çıkana kadar.
4 motoruyla 1980 beygir güç üretebiliyor
italya'da sınırlı sayıda üretime başlayan Orijinal Aspark Owl, sahip olduğu 4 elektrik motoruyla 1980 beygir güce çıkabiliyor. Son hızı 413 km/h olan otomobilin 0-100 km/sa hızlanması ise 1.91 saniye gibi inanılmaz bir değer. Aracın menzili ise 400 km.
Hiper otomobilin güncellenmiş versiyonu Owl SP600 ise seviyeyi bambaşka bir yüksekliğe taşıyor. Aspark'ın İtalya'daki üretiminden sorumlu Manifattura Automobili Torino tarafından, Almanya'daki Automotive Testing Papenburg'da gerçekleştirilen sürüşte otomobil 438,7 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli otomobili ünvanını ele geçirdi. Önceki rekorun sahibi Rimac Nevera, 412 km/sa hıza ulaşmıştı.
Owl halihazırda iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi konumunda. İlki, bir milin sekizde birini ortalama 309,02 km/sa hızla tamamlama; ikincisi, çeyrek mili 318,85 km/sa ortalama hızla tamamlama rekoru. Otomobilin henüz tanıtılmayan yeni sürümü, bu rekorları da geliştirecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.