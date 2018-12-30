2011'de Iphone 4 için böbreğini satan Çinli, diyalize girmeye başladı

17 yaşındaki Çinli, o dönem Apple'ın yeni telefonu Iphone 4'ü almak için can atıyordu. 2011 yılında, Xiao Wang adındaki genç, böbreklerinden birini 3.200 dolara satmak için anlaştı. Bu tutar, Iphone 4 alabilmesi için fazlasıyla yeterliydi. Telefon, Wang'ın okulunda bir statü sembolü olmuştu. Wang, cihazı bu nedenle çok istemişti.

Asya Online 'ın haberine göre, böbrek operasyonu bir yer altı hastanesinde gerçekleşti. Wang'a bir haftalık iyileşme süreci geçireceği ve sonrasında tek böbrekle de normal bir yaşam sürebileceği söylendi. Ancak ameliyathane şartları uygun değildi. Ortam yeterince temizlenmemişti. Bu yüzden Wang'ın kalan böbreğinde ciddi bir enfeksiyon gelişti. Wang'ın ailesinin Iphone 4 alacak kadar parası yoktu. Ancak dramatik şekilde bu kez de diyaliz tedavisinin maliyetini karşılamaları gerekiyor.

Enfeksiyon sonucu diğer böbreği de işlevsiz hale gelen ve şimdi 24 yaşında olan Wang, hastalığından ötürü kısalacak olan hayatının geri kalanını, belli aralıklarla diyaliz makinesine bağlanarak geçirecek. Tabii böbrek nakli yapılmadığı sürece.

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