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2011'de Iphone 4 için böbreğini satan Çinli, diyalize girmeye başladı

17 yaşındaki genç, okulunda da bir statü göstergesi olan Iphone'u almak için can atıyordu. Bunun için böbreğini satmaya karar verdi. Ancak ameliyat sırasında kalan böbreği de enfeksiyon kaptı...
4 ay
13,7b
1
42
iPhone
Mertcan Erice
Yazar
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17 yaşındaki Çinli, o dönem Apple'ın yeni telefonu Iphone 4'ü almak için can atıyordu. 2011 yılında, Xiao Wang adındaki genç, böbreklerinden birini 3.200 dolara satmak için anlaştı. Bu tutar, Iphone 4 alabilmesi için fazlasıyla yeterliydi. Telefon, Wang'ın okulunda bir statü sembolü olmuştu. Wang, cihazı bu nedenle çok istemişti.
Asya Online'ın haberine göre, böbrek operasyonu bir yer altı hastanesinde gerçekleşti. Wang'a bir haftalık iyileşme süreci geçireceği ve sonrasında tek böbrekle de normal bir yaşam sürebileceği söylendi. Ancak ameliyathane şartları uygun değildi. Ortam yeterince temizlenmemişti. Bu yüzden Wang'ın kalan böbreğinde ciddi bir enfeksiyon gelişti. Wang'ın ailesinin Iphone 4 alacak kadar parası yoktu. Ancak dramatik şekilde bu kez de diyaliz tedavisinin maliyetini karşılamaları gerekiyor. 
Enfeksiyon sonucu diğer böbreği de işlevsiz hale gelen ve şimdi 24 yaşında olan Wang, hastalığından ötürü kısalacak olan hayatının geri kalanını, belli aralıklarla diyaliz makinesine bağlanarak geçirecek. Tabii böbrek nakli yapılmadığı sürece.

https://www.phonearena.com/news/Trading-his-kidney-for-an-iPhone-4-permanently-disables-a-Chinese-man_id112314 Yorum Yaz
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ozankardes 4 ay en beğenilen
Hiç ihtiyacın olmayan birşeye sahip olabilmek icin, en çok ihtiyacın olan şeyi veriyorsun. Çok ironik.
Şöyle bir düşününce anlıyorum ki, aslında bizim hayatlarimizda çok farklı değil.
Bizde, bize pohpohlanan birçok şeye sahip olmak için özgürlüğümüzü veriyoruz. Çalışırken aslında emeğimizi ve zamanımızı satıyoruz. Karşılığında aldığımız 3-5 kurusuda gerçekten ihtiyacımız olmayan şeylere vermeye can atıyoruz.
Hiç ihtiyacın olmayan birşeye sahip olabilmek icin, en çok ihtiyacın olan şeyi veriyorsun. Çok ironik.Şöyle bir düşününce anlıyorum ki, aslında bizim hay...
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2 Yanıt Yanıtla +70
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Ambarad 4 ay
iPhone XR'lar çıktı hala diyaliz özelliği yok. Tim Cook bu işi beceremiyor. Steve Jobs olsa MR çekiyorduk şu an.
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sertacaygun 4 ay
Adamın adı Xiao imiş. Xiaomi yok muydu o zamanlar :)
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Oguz Ozcan 4 ay
Gençlik hatasına örnek maalesef
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snomask 4 ay
Kendi böbreği enfeksiyon kaptıysa aldıkları böbrek ne durumda kim bilir. Bu işten karlı çıkan olsa olsa beceriksiz hastane olmuştur.
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DH Misafiri 4 ay
Apple yardım etse ya ne vicdansızlarmış.
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DH Misafiri 4 ay
Apple markası kalkıp da bu durum hakkında birşey yapmıyor ya düşünün artık nasıl iğrenç insanlar böyle vahim durumu bile reklamdan sayıyordur bu marka. işin vahim kısmı bu ürün çin de 1$ a üretiliyor yine çin de 1000$ dolara satılıyor.
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DH Misafiri 4 ay
Böyle bir gerizekalılık olamaz.. kendi rızasıyla zarara girene merhamet edilmez..yakınları belki verebilir ama eğer gidip bu aptala hayatını kaybeden birinin böbreğini naklederlerse çok yazık olur.. Zaten böyle aptalların tükettiği oksijene yazık..
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Eeltorm 4 ay
Yürek burkan bir olay. 17 yaşındaymış yaptığında. Ergenlik döneminde beyin mantıklı ve gerçekçi düşünme becerisini kontrol eden frontal lobunun gelişimini henüz tamamlamadığı için insan SAĞLIKLI düşünemiyor, sonuçlarını kestirmediği eylemlerde bulunuyor, uzun vadeli değil anlık kararlar alıyor. Gerçekten yazık, Allah ailesine ve kendisine sabır versin.
Yorumlarda dalga geçenler olmuş. Haberde bahsedilen ölmekte olan gencin hayatının şaka malzemesi olmadığını bilmelerini isterim.
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elektrontan 4 ay
Bir insan nasıl bu kadar gerizekalı olabilir ki?
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mesci_663 4 ay
Apple adama yardım etmiyor mu ?
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sniper23 4 ay
Olay üzücü ama işin sonunda eleman ağır aptalmış. Yani açıklaması bu. Keşke Iphone alacağına beyin alsaymış.
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WarSaw 4 ay
üzücü ama hak etmiş. insanda gram akıl olsa yapmaz bunu gram
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