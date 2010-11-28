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2011 model MacBook Pro'lar, SSD ve Light Peak teknolojisiyle gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın yeni yıla ne gibi sürprizlerle gireceği teknoloji dünyası tarafından tartışıladursun son çıkan haberlere göre Cupertino merkezli firma, iPad 2 modelini Ocak ayında tanıtıp Mart-Nisan döneminde pazara sunabilir. Tablet bilgisayar pazarında yüksek satış başarısı elde ederek pazara hareket kazandıran ve pek çok firmayı bu alana çeken Apple, 2011 için mevcut ürün gamındaki diğer modeller için de önemli güncellemeler planlıyor. Ultra-ince tasarımlı MacBook Air modelinin yeni versiyonlarını geçtiğimiz haftalarda satışa sunan Apple, daha çok profesyonelleri hedef alan MacBook Pro ailesinin yeni üyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkan haberlere göre Apple, yeni nesil MacBook Pro modellerini Nisan ayında duyurabilir.

MacBook Air lansmanıyla eş zamanlı olarak en hızlı MacBook Pro modeli için 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemcisini tercihe bağlı seçenekler listesine ekleyen Apple, 2011 model MacBook Pro modellerinde, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerine yer verebilir. Intel'in özellikle video uygulamalarında ciddi performans kazandıracağını sık sık dile getirdiği yeni nesil işlemcilerin, performans seviyesini ciddi şekilde yukarılara taşıması ve güç tasarrufuna yönelik önemli kazanımlar sunması bekleniyor. Sandy Bridge işlemcilerine ek olarak Apple, MacBook Pro modellerinde depolama birimi olarak SSD kullanımını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Yeni MacBook Air modellerinde SSD'leri oluşturan NAND flash bellek çiplerini doğrudan anakartın üzerine entegre ederek daha büyük piller için alan tasarrufu yapmayı başaran Apple, 2011 model MacBook Pro'larda depolama sürücü olarak SSD'lere ağırlık verebilir.

Tasarımında da önemli güncellemeler olması beklenen yeni MacBook Pro'lar, Intel ve Apple'ın iş birliği ile geliştirilen yeni optik kablo arabirim teknolojisi Light Peak'e de sahip olması bekleniyor. Önümüzdeki yıllar için oldukça önemli bir teknoloji olarak değerlendirilen Light Peak ile donatılması beklenen MacBook Pro'lar bu açıdan endüstri adına büyük bir rol üstlenmiş olacaklar. Artan bant genişliğini karşılamak ve daha hızlı veri transferine olanak tanımak için mevcut arabirim standartlarının yerine geliştirilen Light Peak teknolojisi, şu an için 10GB/saniyelik bir veri transfer hızı vaat etse de Intel, önümüzdeki 10 yıl içerisinde hızı 10 kat arttırarak 100GB/saniyeye çıkartmayı hedefliyor. İlk etapta Apple'a özel olması ve firmanın ürünlerinde kullanılması beklenen bu teknoloji için uygulanacağı ilk ürün grubu olan 2011 model MacBook Pro'ların pazar performansı önemli bir gösterge olacak.

MacBook Pro'larla birlikte Apple, ünlü video yaratım ve düzenleme uygulaması Final Cut Pro'nun uzun zamandır merakla beklenen yeni güncellemesini de eş zamanlı olarak lanse edebilir. Yeni sürümün özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da Steve Jobs, Final Cut Pro'nun yeni sürümü için "muhteşem olacak" demişti.


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DH Misafiri 9 yıl
Yeni MacBook Air modellerinde SSD'leri oluşturan NAND flash bellek çiplerini doğrudan anakartın üzerine entegre ederek daha büyük piller için alan tasarrufu yapmayı başaran Apple, 2011 model MacBook Pro'larda depolama sürücü olarak SSD'lere ağırlık verebilir.
Gömülü ssd olursa en ufak arızada komple board değişmesi demek , ayrıca sökülebilir olmayan depolama birimi olursa veri kurtarma nasıl olacak, buda steve amcanın 3 yıl ömürlü macbook air yapıp , bozuluncada "AAA garanti bitmiş , tamirde olmaz bu hayallah" demesiyle sonuçlanır.
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orçotüsi5 9 yıl
Bu Light Peak teknolojisi neyde ne işe yarıyor?
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

Yeni MacBook Air modellerinde SSD'leri oluşturan NAND flash bellek çiplerini doğrudan anakartın üzerine entegre ederek daha büyük piller için alan tasarrufu yapmayı başaran Apple, 2011 model MacBook Pro'larda depolama sürücü olarak SSD'lere ağırlık verebilir.



Gömülü ssd olursa en ufak arızada komple board değişmesi demek , ayrıca sökülebilir olmayan depolama birimi olursa veri kurtarma nasıl olacak, buda steve amcanın 3 yıl ömürlü macbook air yapıp , bozuluncada "AAA garanti bitmiş , tamirde olmaz bu hayallah" demesiyle sonuçlanır.



apple bunu düşünememiş olsa gerek!!!
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matkapmatkap 9 yıl
Yukarida da dedim ama kimse okumuyor galiba. Yeni macbook airlerdeki flash kartlar ana karta entegre degil, cikartilabiliyor ve degistirilebiliyor. Bununla ilgili konuyu macrumorsta bulabilirsem, yollayacagim.

SSDlerin omru sinirli oldugu icin degismez yapmalari cok sacma olurdu. Ayrica SSD omru normal kullanimda 10 yil, yuksek kullanimda 5 yil, cok cok yuksek kullanimda 3 yil olarak ongoruluyor (okudugum kadariyla, eger yanlis hatirlamiyorsam)



DH Misafiri

Yeni MacBook Air modellerinde SSD'leri oluşturan NAND flash bellek çiplerini doğrudan anakartın üzerine entegre ederek daha büyük piller için alan tasarrufu yapmayı başaran Apple, 2011 model MacBook Pro'larda depolama sürücü olarak SSD'lere ağırlık verebilir.



Gömülü ssd olursa en ufak arızada komple board değişmesi demek , ayrıca sökülebilir olmayan depolama birimi olursa veri kurtarma nasıl olacak, buda steve amcanın 3 yıl ömürlü macbook air yapıp , bozuluncada "AAA garanti bitmiş , tamirde olmaz bu hayallah" demesiyle sonuçlanır.



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ToisAndro 9 yıl
Apple'ın diğer üreticiler gibi fiyatlardan satması gerekiyor. Bilakis çok yüksek fiyatlara sattığı bir çok Notebook'un hiç bir özelliği yok.
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dievas 9 yıl
SSD lerin fiyatlarının az daha düşmesi gerekiyor. Şu anda çok yüksek meblağlarda. Ne kadar yaygınlaşırsa o kadar fiyatı düşer apple işini biliyor.
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Batuist 9 yıl

raz0r38

Apple'ın diğer üreticiler gibi fiyatlardan satması gerekiyor. Bilakis çok yüksek fiyatlara sattığı bir çok Notebook'un hiç bir özelliği yok.

iyide apple özellik değil marka (isim, prestij, ayrıcalık vs.) satıyor... apple ucuz olsaydı zaten bugün (günümüzde) hergün onlarca haberini göremezdin..!!! sıradan bir firmadan farkı kalmazdı hatta diğerlerinden farklı olduğu içib unutulup giderdi...

Ulaşamadığın şey daha değerlidir..!!
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sadtneverdie 9 yıl
eğer yeni macler bu teknolojiyle gelirse amd apple ı unutsun derim. intel bu teknolojiyi apple a özel yapar ama karşılığınıda alır.
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Batuist 9 yıl

sadtneverdie

eğer yeni macler bu teknolojiyle gelirse amd apple ı unutsun derim. intel bu teknolojiyi apple a özel yapar ama karşılığınıda alır.

hayır usb gibi bir standart olacağından öyle bir durum söz konusu olmaz.... zaten intelde usb teknolojisinin yerini alacak diyor..!!
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Batuist 9 yıl
light peak teknolojisi aslında intel AMD apple gibi firmaların neden hala USB3'e doğal destek vermediklerini açıklar nitelikte.. Gerçi destek vermek istemedikleri için değil gerçi ama sanırım tüm bu firmalar geleceği light peadte görüyor..
Birşey daha light peak teknolojisinin ilk olarak apple ürünlerinde görücek olmamızın çok büyük bir getirisi var.. o da şu; apple ile sunulan her teknoloji gibi bu teknolojiyide en fazla ve en hızlı ancak apple yaygınlaştırabilirdi.. şimdi diğer üreticilerde tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi bu yeni teknolojiyi apple ürünlerinde görünce damdan atlar gibi hemen atlayacaklardır.. hatta çinli kloncular bile büyük üreticilerden daha hızlı sunralarsa şaşmam bu teknolojiyi.. bir an evvel yaygınlaşsada hız anlamında prangaları kırsa.. daha ilk versiyonu 10Gbit/sn çok çok iyi bir değer.. bu sata3 arabiriminden bile hızlı...
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saintlaure 8 yıl

Batuist

light peak teknolojisi aslında intel AMD apple gibi firmaların neden hala USB3'e doğal destek vermediklerini açıklar nitelikte.. Gerçi destek vermek istemedikleri için değil gerçi ama sanırım tüm bu firmalar geleceği light peadte görüyor..

Birşey daha light peak teknolojisinin ilk olarak apple ürünlerinde görücek olmamızın çok büyük bir getirisi var.. o da şu; apple ile sunulan her teknoloji gibi bu teknolojiyide en fazla ve en hızlı ancak apple yaygınlaştırabilirdi.. şimdi diğer üreticilerde tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi bu yeni teknolojiyi apple ürünlerinde görünce damdan atlar gibi hemen atlayacaklardır.. hatta çinli kloncular bile büyük üreticilerden daha hızlı sunralarsa şaşmam bu teknolojiyi.. bir an evvel yaygınlaşsada hız anlamında prangaları kırsa.. daha ilk versiyonu 10Gbit/sn çok çok iyi bir değer.. bu sata3 arabiriminden bile hızlı...



apple uzerinde gelen son arabirim firewire idi :)) light peak in akibetini apple ile gelecek muhtesem bir basariya yormadan bi dusunun isterseniz kacimizin evinde, isinde firewire var :)))
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selahattın ısık 9 yıl
şu ligt peak olayı yıllardır intelin üzerine çalıştığı çok ön plana çıkarılmayan fakat müthiş bir şey.hayatımıza yavaş yavaş ta olsa girmesi dah da müthiş...
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