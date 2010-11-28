2011 model MacBook Pro'lar, SSD ve Light Peak teknolojisiyle gelebilir

Apple'ın yeni yıla ne gibi sürprizlerle gireceği teknoloji dünyası tarafından tartışıladursun son çıkan haberlere göre Cupertino merkezli firma, iPad 2 modelini Ocak ayında tanıtıp Mart-Nisan döneminde pazara sunabilir. Tablet bilgisayar pazarında yüksek satış başarısı elde ederek pazara hareket kazandıran ve pek çok firmayı bu alana çeken Apple, 2011 için mevcut ürün gamındaki diğer modeller için de önemli güncellemeler planlıyor. Ultra-ince tasarımlı MacBook Air modelinin yeni versiyonlarını geçtiğimiz haftalarda satışa sunan Apple, daha çok profesyonelleri hedef alan MacBook Pro ailesinin yeni üyeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkan haberlere göre Apple, yeni nesil MacBook Pro modellerini Nisan ayında duyurabilir.

MacBook Air lansmanıyla eş zamanlı olarak en hızlı MacBook Pro modeli için 2.8GHz'de çalışan Core i7 işlemcisini tercihe bağlı seçenekler listesine ekleyen Apple, 2011 model MacBook Pro modellerinde, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerine yer verebilir. Intel'in özellikle video uygulamalarında ciddi performans kazandıracağını sık sık dile getirdiği yeni nesil işlemcilerin, performans seviyesini ciddi şekilde yukarılara taşıması ve güç tasarrufuna yönelik önemli kazanımlar sunması bekleniyor. Sandy Bridge işlemcilerine ek olarak Apple, MacBook Pro modellerinde depolama birimi olarak SSD kullanımını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Yeni MacBook Air modellerinde SSD'leri oluşturan NAND flash bellek çiplerini doğrudan anakartın üzerine entegre ederek daha büyük piller için alan tasarrufu yapmayı başaran Apple, 2011 model MacBook Pro'larda depolama sürücü olarak SSD'lere ağırlık verebilir.

Tasarımında da önemli güncellemeler olması beklenen yeni MacBook Pro'lar, Intel ve Apple'ın iş birliği ile geliştirilen yeni optik kablo arabirim teknolojisi Light Peak'e de sahip olması bekleniyor. Önümüzdeki yıllar için oldukça önemli bir teknoloji olarak değerlendirilen Light Peak ile donatılması beklenen MacBook Pro'lar bu açıdan endüstri adına büyük bir rol üstlenmiş olacaklar. Artan bant genişliğini karşılamak ve daha hızlı veri transferine olanak tanımak için mevcut arabirim standartlarının yerine geliştirilen Light Peak teknolojisi, şu an için 10GB/saniyelik bir veri transfer hızı vaat etse de Intel, önümüzdeki 10 yıl içerisinde hızı 10 kat arttırarak 100GB/saniyeye çıkartmayı hedefliyor. İlk etapta Apple'a özel olması ve firmanın ürünlerinde kullanılması beklenen bu teknoloji için uygulanacağı ilk ürün grubu olan 2011 model MacBook Pro'ların pazar performansı önemli bir gösterge olacak.

MacBook Pro'larla birlikte Apple, ünlü video yaratım ve düzenleme uygulaması Final Cut Pro'nun uzun zamandır merakla beklenen yeni güncellemesini de eş zamanlı olarak lanse edebilir. Yeni sürümün özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da Steve Jobs, Final Cut Pro'nun yeni sürümü için "muhteşem olacak" demişti.