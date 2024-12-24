M4 MacBook Air modelleri 'daha erken' gelecek: İşte beklenenler

M4 MacBook Air modelleri 'daha erken' gelecek
Bloomberg analisti Mark Gurman, yeni paylaştığı "Power On" bülteninde, 13 ve 15 inç M4 MacBook Air modellerinin "üretim sürecinde ileri bir aşamada" olduğunu belirtti. Bu cihazların lansman tarihi ise detaylı olarak paylaşılmadı. Ancak Gurman, 2025’te tanıtılması beklenen iPhone SE 4 ve iPad 11’den daha erken piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Bu da ocak-mart ayları arasında bir zamana işaret ediyor diyebiliriz.
Son sızıntılar, yeni MacBook Air modellerinin tasarımında önemli bir değişiklik olmayacağı yönünde. Dolayısıyla Apple, daha çok teknik gelişmelere odaklanmış olacak. Dahası yeni MacBook Air'lerde M4 çipi ve temel yapılandırmanın 16GB RAM ve 512GB depolamayı içermesi bekleniyor. Soğutma sisteminde ise yine fan içermeyen bir tasarım benimsenmiş olacak.
Ayrıca MacBook Air modelinin daha rekabetçi bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Keza yeni 14 inç M4 MacBook Pro’nun da Amazon'da 1.399 dolara düştüğünü hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.