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    M4 MacBook Air modelleri 'daha erken' gelecek: İşte beklenenler

    M4 MacBook Air modelleri için geri sayım başladı. Apple'ın, düşük maliyetli iPad ve iPhone SE 4'ü duyurmadan önce M4 MacBook Air serisini piyasayasa sürmeyi planladığı ortaya çıktı.
    M4 MacBook Air modelleri 'daha erken' gelecek: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni MacBook Air serisini beklenenden daha erken tanıtabilir. Kaçıranlar için M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri ile beraber MacBook Air modellerinin lansmanı ertelenmişti. Şimdi bu bekleyiş yavaş yavaş sonlanmaya başlıyor. Yeni sızıntılar, önümüzdeki yılın ilk yarısı için M4 MacBook Air serisiyle tanışacağımızı söylüyor.

    M4 MacBook Air modelleri 'daha erken' gelecek

    Bloomberg analisti Mark Gurman, yeni paylaştığı "Power On" bülteninde, 13 ve 15 inç M4 MacBook Air modellerinin "üretim sürecinde ileri bir aşamada" olduğunu belirtti. Bu cihazların lansman tarihi ise detaylı olarak paylaşılmadı. Ancak Gurman, 2025’te tanıtılması beklenen iPhone SE 4 ve iPad 11’den daha erken piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Bu da ocak-mart ayları arasında bir zamana işaret ediyor diyebiliriz. 

    Son sızıntılar, yeni MacBook Air modellerinin tasarımında önemli bir değişiklik olmayacağı yönünde. Dolayısıyla Apple, daha çok teknik gelişmelere odaklanmış olacak. Dahası yeni MacBook Air'lerde M4 çipi ve temel yapılandırmanın 16GB RAM ve 512GB depolamayı içermesi bekleniyor. Soğutma sisteminde ise yine fan içermeyen bir tasarım benimsenmiş olacak.

    Ayrıca MacBook Air modelinin daha rekabetçi bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Keza yeni 14 inç M4 MacBook Pro’nun da Amazon'da 1.399 dolara düştüğünü hatırlatalım. 

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    Sinoeis 21 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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