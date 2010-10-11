2012 Ford'un Yılı Olabilir: Fiesta ST de Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

Ford 2012 yılı için hazırlıklarına devam ediyor. Markanın kompakt sınıftaki modeli Focus'un performanslı versiyonu ST'nin ayrıntıları belli olduktan sonra bir heyecanlandırıcı haber de Fiesta için geldi: Fiesta ST 2012 için hazırlanıyor!

Casus fotoğrafçılar yine boş durmayarak bu güzel haberi Ford açıklamadan önce bizlere ulaştırdılar. Daha iddialı bir body-kit, etkileyici tasarımlı jantları, daha büyük tavan spoileri, arka difüzörü ve sportif çift egzoz çıkışıyla Fiesta ST'nin dış görünüşü oldukça iddialı. Uzun zamandır Fiesta'nın performans modelini bekleyen otomobil severlerin yakınmaları kesinlikle son bulacak.

Fiesta ST'nin resimleri dikkatli incelendiğinde intercooler rahatlıkla göze çarpıyor. Bu da aracın turbo beslemeli olacağının bir kanıtı, kısacası Fiesta ST Ecoboost motora sahip olacak. Ancak 2.0 litre Ecoboost mu 1.6 litre Ecoboost mu olacağı henüz belli değil.

Eğer siz de müthiş tasarımıyla piyasaya çıktığı ilk günden beri ciddi satış başarısı gösteren Fiesta'nın ST versiyonunun ayrıntılarını merak ediyorsanız ne yazık ki bir süre daha bekleyeceksiniz, ancak özellikle çift kavramalı şanzıman ve Ecoboost motor ikilisi kulağa çok hoş geliyor!