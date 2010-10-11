2012 Ford'un Yılı Olabilir: Fiesta ST de Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

Ford 2012 yılı için hazırlıklarına devam ediyor. Markanın kompakt sınıftaki modeli Focus'un performanslı versiyonu ST'nin ayrıntıları belli olduktan sonra bir heyecanlandırıcı haber de Fiesta için geldi: Fiesta ST 2012 için hazırlanıyor!
Casus fotoğrafçılar yine boş durmayarak bu güzel haberi Ford açıklamadan önce bizlere ulaştırdılar. Daha iddialı bir body-kit, etkileyici tasarımlı jantları, daha büyük tavan spoileri, arka difüzörü ve sportif çift egzoz çıkışıyla Fiesta ST'nin dış görünüşü oldukça iddialı. Uzun zamandır Fiesta'nın performans modelini bekleyen otomobil severlerin yakınmaları kesinlikle son bulacak.
Fiesta ST'nin resimleri dikkatli incelendiğinde intercooler rahatlıkla göze çarpıyor. Bu da aracın turbo beslemeli olacağının bir kanıtı, kısacası Fiesta ST Ecoboost motora sahip olacak. Ancak 2.0 litre Ecoboost mu 1.6 litre Ecoboost mu olacağı henüz belli değil.
Eğer siz de müthiş tasarımıyla piyasaya çıktığı ilk günden beri ciddi satış başarısı gösteren Fiesta'nın ST versiyonunun ayrıntılarını merak ediyorsanız ne yazık ki bir süre daha bekleyeceksiniz, ancak özellikle çift kavramalı şanzıman ve Ecoboost motor ikilisi kulağa çok hoş geliyor!
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Fiesta S 1.6 dizel daha çok tutuluyordu hem görüntü hem de ekonomik bir performans sağlıyordu chip ile 130 hatta 160 hplere yükseltenler vardı
yine aynı şekil olur büyük ihtimal fiesta RS gibi birşey olmadığı sürece özel bir motor geleceğini düşünmüyorum
Eski kasa Fiesta 2.0 ST atmosferik motora sahipti. Turbo motorlu OPC'den performans anlamında başarısız olması çok doğal.
Şimdiki kasanın ST'si turbo beslemeli motora sahip olacak.
Son kasa Escort XR3i'lerde 1.8 DOHC Zetec 130hp motor var? 1.6 Turbo olan tek Escort modeli MK4 ve MK5 Escort RS Turbo(1984-1989).