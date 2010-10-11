Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2012 Ford'un Yılı Olabilir: Fiesta ST de Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,2b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ford 2012 yılı için hazırlıklarına devam ediyor. Markanın kompakt sınıftaki modeli Focus'un performanslı versiyonu ST'nin ayrıntıları belli olduktan sonra bir heyecanlandırıcı haber de Fiesta için geldi: Fiesta ST 2012 için hazırlanıyor!

Casus fotoğrafçılar yine boş durmayarak bu güzel haberi Ford açıklamadan önce bizlere ulaştırdılar. Daha iddialı bir body-kit, etkileyici tasarımlı jantları, daha büyük tavan spoileri, arka difüzörü ve sportif çift egzoz çıkışıyla Fiesta ST'nin dış görünüşü oldukça iddialı. Uzun zamandır Fiesta'nın performans modelini bekleyen otomobil severlerin yakınmaları kesinlikle son bulacak.

Fiesta ST'nin resimleri dikkatli incelendiğinde intercooler rahatlıkla göze çarpıyor. Bu da aracın turbo beslemeli olacağının bir kanıtı, kısacası Fiesta ST Ecoboost motora sahip olacak. Ancak 2.0 litre Ecoboost mu 1.6 litre Ecoboost mu olacağı henüz belli değil.

Eğer siz de müthiş tasarımıyla piyasaya çıktığı ilk günden beri ciddi satış başarısı gösteren Fiesta'nın ST versiyonunun ayrıntılarını merak ediyorsanız ne yazık ki bir süre daha bekleyeceksiniz, ancak özellikle çift kavramalı şanzıman ve Ecoboost motor ikilisi kulağa çok hoş geliyor!

2012 Ford'un Yılı Olabilir: Fiesta ST de Yola Çıkmaya Hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör
2012 Ford'un Yılı Olabilir: Fiesta ST de Yola Çıkmaya Hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
peogeot 308'Len alakası yok maximum farları bnzer oda ön farlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
benim arabam 2010 modeli ve çokk memnunum harika bir araba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Daha önceki Fiesta ST 2.0 Litreydi ve 1.6 Litre Corsa OPC'den daha kötüydü. Umarım Ford, performans anlamında biraz daha geliştirmiştir kendini...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:GoRaN:. 9 yıl
eski fiesta ST 2.0 benzinli ve performanstan biraz yoksun kalıyordu standart bir 2.0 motor ile geldiği için
Fiesta S 1.6 dizel daha çok tutuluyordu hem görüntü hem de ekonomik bir performans sağlıyordu chip ile 130 hatta 160 hplere yükseltenler vardı
yine aynı şekil olur büyük ihtimal fiesta RS gibi birşey olmadığı sürece özel bir motor geleceğini düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duratorq 9 yıl

lvlono

Daha önceki Fiesta ST 2.0 Litreydi ve 1.6 Litre Corsa OPC'den daha kötüydü. Umarım Ford, performans anlamında biraz daha geliştirmiştir kendini...


Eski kasa Fiesta 2.0 ST atmosferik motora sahipti. Turbo motorlu OPC'den performans anlamında başarısız olması çok doğal.

Şimdiki kasanın ST'si turbo beslemeli motora sahip olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taner11 9 yıl
egsozları sanayide çırak takmış sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prоwler 9 yıl
bu arabanın hastasıyım yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 9 yıl
vallahi bana 1,25 ecoboost ( 150Hp*) bile olsa yeter. Büyük motorlara gerek yok artık litre başına beygir oranını artırsınlar ve ağırlığıda benim Escort XR3i 1.6 turbo gibi düşük tutsunlar yeter, Bunuda ford yapamazsa hiç gözüme gözükmesinler. Hala benim aracım gibi az yakan performanslı bir araç göremedim iyi günler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cossie 9 yıl
VenomS

vallahi bana 1,25 ecoboost ( 150Hp*) bile olsa yeter. Büyük motorlara gerek yok artık litre başına beygir oranını artırsınlar ve ağırlığıda benim Escort XR3i 1.6 turbo gibi düşük tutsunlar yeter, Bunuda ford yapamazsa hiç gözüme gözükmesinler. Hala benim aracım gibi az yakan performanslı bir araç göremedim iyi günler


Son kasa Escort XR3i'lerde 1.8 DOHC Zetec 130hp motor var? 1.6 Turbo olan tek Escort modeli MK4 ve MK5 Escort RS Turbo(1984-1989).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suhaksk 9 yıl
Bence hiç güzel olmamış.Hele eksozlar sanayi yapımı kestane egzoz gibi durmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BreakBeaT 9 yıl
1.6 değilde 2.0 olursa pek bi satış başarısı beklemesinler bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 9 yıl
bence fieste st ken block edition çıksa güzel renkler felan çok hoş onda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enoman 9 yıl
Bu sefer de 1.6 Ecoboost koymazlarsa yine ölü doğar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22202 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, ford
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim