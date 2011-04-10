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2012 model BMW M5'te AWD sistemine yer verilebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Süper sedan tutkunlarının heyecanla beklediği yeni M5 için geri sayım başladı. Alman otomobil devi BMW'nun efsanevi M bölümü tarafından geliştirilen otomobilin üzerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. BMW M Bölümü yöneticilerinden Albert Biermann, yeni M modellerinde dört tekerlekten çekişle ilgili bazı sürprizler olacağını söyledi.

2012 model M5 ile başlayacağı düşünülen yeni dönemde BMW M Bölümü'nün otomobilleri, AWD sistemi ile donatması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Audi S serisinin elde ettiği başarı sonrasında soğuk iklimin etkisi altındaki bölgeler için AWD tabanlı modeller hazırlayacağı konuşulan BMW, bu sayede satış rakamlarını arttırmayı hedefliyor.

Özellikle Kuzeydoğu Amerika pazarının hedeflendiği 2012 model BMW M5'e, 552 beygir güç ve 691nm tork üretebilen motorun güç vereceği ve 0-100 Km hızlanmasının 4.5 saniyede tamamlayacağı belirtiliyor. Tabi bahsettiğimiz otomobil süper sedan olunca, müthiş performansın yanında haftasonları ailecek seyahatlere çıkmanız da olası.

Üretim versiyonunun Eylül ayında Frankfurt'ta yapılacak otomobil fuarında tanıtılması beklenen 2012 model M5'in, çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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[Fe4R] 8 yıl
Nedense şu BMWleri hiç sevemedim çok sıradan duruyor.
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Ex-Diesel 8 yıl
evo.co.uk/...

Kullanan Pilot Haris DKG Şanzımanın şimdiye kadar kullandıklarından en iyisini idia ediyor birde Nissan GT-R ve torkun yüksek oluşunun 680 Nm her devirde hızlanmalara davet ettiğini söylüyor .
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Yilsev 8 yıl
Ülkemizde ÖTV ve akaryakıt fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece, birçoğumuz bu tarz araçların ancak videolarına ve resimlerine bakıp ah çekeriz. Şanssız doğmak bu olsa gerek.
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Zoom-Zoom 8 yıl
Belki bir düğmeyle 4 çeker ve 2 çeker arasında seçim yapabilmeyi olanaklı hale getiren bir sistem geliştiriyorlardır.
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iPhoneDalton 8 yıl
Standart olarak M5'lerde sunulursa kötü bence.Opsiyon olarak koysunlar istiyenler kendi aracına sipariş etsin.
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Fatih211 8 yıl

Zoom-Zoom

Belki bir düğmeyle 4 çeker ve 2 çeker arasında seçim yapabilmeyi olanaklı hale getiren bir sistem geliştiriyorlardır.


Mükemmel olur sorun çözülür yapabilirlerse
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AlkanExclusive 8 yıl
@odeon: temelde haklisin ama AWD kullanmayi bilene dedigin gibi olur.. 4 cekerde 4 tekerlek ayni anda dondugu icin fazla gaz verince 4 tekeleginde yer ile olan surtunmesi azaliyor biliyorsan kurtarirsin ki en iyi ornekleri 3.0lt 300bg olan WRC (world rally car) ler... baktığın zaman adamlar hepimize yolu yutturur, onlar bile kaza yapiyor.. yok onden kayiyor yok savuruyor.. arkadan itiste ise arkadan savruldugu anda gucu keserseniz on tekerlerin yerle olan surtunmesi %100 oldugundan dolayi toplama imkaniniz %80'in üstündedir.. bugun egzotiklere baktiginizda hemen hemen hepsi arkadan itislidir..
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Faux Carnival 8 yıl
Techzone sonuna kadar haklı. Arkadan itiş sürüş hissi konusunda her zaman dört çekerden önde olmuştur. Understeer diye bir şeyi unutursunuz. Top Gear takipçileri 15. sezon 4. bölümü açıp bakabilir, Audi R8 V10 Spyder ile Porsche 911 Turbo karşılaştırması yapıldı. Audi R8 çok daha güçlü bir araç ama kilogram başına düşen güçte birebir aynı bu iki araç.

Önce Jeremy Clarkson geçti Audi'nin direksiyonuna, Porsche'de Stig vardı. Drag başladı ve Porsche kazandı. Sonra şöförler yer değişince kazanan Audi oldu. Ardından Jeremy'nin söylediği şey: "Bu tip 4 çeker arabalar çizgiden çıkışlarının zor oluşlarıyla ünlüdür. Dolayısıyla performans tamamen sürücüye bağlıdır."

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chn joshcyoon 8 yıl
Bence arkadan itis olmali.4 ceker sistem arkadan itisten alinan performansi vermiyor.
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ay61n 8 yıl
neyi tartisiyosunuz yaw arabanin kaputunda bmw logosu var adamlar bisey yapiyosa bi bildikleri vardir surus zevki bmw icin en onemli seydir audiye oranla daha zevkli ve iyi bi 4 ceker olacagina eminim
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038poyraz 8 yıl
M serisi denilince durup düşünmek bence tuhaf. Adamlar öyle ayrıntılara giriyorlarki en küçük seyleri defalarca gözden geçirip hesapliyorlardir. Mutlak suretle önceki nesillere göre daha iyi sonuclar almış olmalilar ki bu sistemi kullanacaklar. BMW yapar
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H.E.B Sup 8 yıl
Bide şöyle bişey var 4 çeker araba drift yapamaz denir kısmen doğrudur fakat bu araba 507 beygir olduğu için ve sanırım tekerlere dağıtılan güç bağımsız olcağı için bu arabaylada yukardaki m5in yaptığı gibi drift yapılabilir.
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Fleetwood1991 8 yıl

EMRES754

Bide şöyle bişey var 4 çeker araba drift yapamaz denir kısmen doğrudur fakat bu araba 507 beygir olduğu için ve sanırım tekerlere dağıtılan güç bağımsız olcağı için bu arabaylada yukardaki m5in yaptığı gibi drift yapılabilir.

507 değil 552 hp olacak, ama bazı sistemlerde arkanın daha çok çekmesi sağlanıyor ( %30 ön, %70 arka gibi ) o sayede drift mümkün olabilir.
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muharrem.05 8 yıl
Çok iyi olmuş dıştan görünüşü kas yapmış sanki..........
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mlhefe 8 yıl
araçla daha iyi hareket çekmek için 4çeker olmamalı :D
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Fleetwood1991 8 yıl
Aslında güzel bir özellik, fakat Bmw fanlarını çok üzecek bu durum. Zaten Turbo motor ile sarsılmışlardı.
Acınız büyük, ama bunu anlayabiliyorum. Hemde çok iyi...( V6 Silindirli Turbo'lu Lincoln'ler, off off! Nerede o V8!
)
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AlkanExclusive 8 yıl
xDrive opsiyonel olarak sunulacaksa tamam.. ama 4 ceker standart gelecekse cok sïkıntılı olur.. Audi'nin S serisilerini biliyoruz!
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nevom 8 yıl

TechZone

xDrive opsiyonel olarak sunulacaksa tamam.. ama 4 ceker standart gelecekse cok sïkıntılı olur.. Audi'nin S serisilerini biliyoruz!


Dört çeker neden sıkıntı oluyor yada arkadan itişin ne faydası var dört çekere göre belirtirseniz sevinirim. (Bilmediğim için soruyorum
)
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