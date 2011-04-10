2012 model BMW M5'te AWD sistemine yer verilebilir

Süper sedan tutkunlarının heyecanla beklediği yeni M5 için geri sayım başladı. Alman otomobil devi BMW'nun efsanevi M bölümü tarafından geliştirilen otomobilin üzerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. BMW M Bölümü yöneticilerinden Albert Biermann, yeni M modellerinde dört tekerlekten çekişle ilgili bazı sürprizler olacağını söyledi.
2012 model M5 ile başlayacağı düşünülen yeni dönemde BMW M Bölümü'nün otomobilleri, AWD sistemi ile donatması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Audi S serisinin elde ettiği başarı sonrasında soğuk iklimin etkisi altındaki bölgeler için AWD tabanlı modeller hazırlayacağı konuşulan BMW, bu sayede satış rakamlarını arttırmayı hedefliyor.
Özellikle Kuzeydoğu Amerika pazarının hedeflendiği 2012 model BMW M5'e, 552 beygir güç ve 691nm tork üretebilen motorun güç vereceği ve 0-100 Km hızlanmasının 4.5 saniyede tamamlayacağı belirtiliyor. Tabi bahsettiğimiz otomobil süper sedan olunca, müthiş performansın yanında haftasonları ailecek seyahatlere çıkmanız da olası.
Üretim versiyonunun Eylül ayında Frankfurt'ta yapılacak otomobil fuarında tanıtılması beklenen 2012 model M5'in, çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.
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Kullanan Pilot Haris DKG Şanzımanın şimdiye kadar kullandıklarından en iyisini idia ediyor birde Nissan GT-R ve torkun yüksek oluşunun 680 Nm her devirde hızlanmalara davet ettiğini söylüyor .
Mükemmel olur sorun çözülür yapabilirlerse
Önce Jeremy Clarkson geçti Audi'nin direksiyonuna, Porsche'de Stig vardı. Drag başladı ve Porsche kazandı. Sonra şöförler yer değişince kazanan Audi oldu. Ardından Jeremy'nin söylediği şey: "Bu tip 4 çeker arabalar çizgiden çıkışlarının zor oluşlarıyla ünlüdür. Dolayısıyla performans tamamen sürücüye bağlıdır."
507 değil 552 hp olacak, ama bazı sistemlerde arkanın daha çok çekmesi sağlanıyor ( %30 ön, %70 arka gibi ) o sayede drift mümkün olabilir.
Dört çeker neden sıkıntı oluyor yada arkadan itişin ne faydası var dört çekere göre belirtirseniz sevinirim. (Bilmediğim için soruyorum )