2013 Nexus 7 sistem imajı yayınlandı

Android açık kaynak projesi -AOSP ekibinden Jean-Baptiste Quéru'nun görevi bırakması ile sonuçlanan Qualcomm'un Nexus 7 sistem imajının yayınlanmasına engel olması olayı sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı.





Quéru'nun sitem dolu veda mesajı sonrasında Google, AOSP üzerinden yeni Nexus 7 modelinin sistem imajını ve binary dosyalarını yayınladı. Böylece geliştiriciler yeni Nexus 7 için özelleştirilmiş ROM'lar hazırlayabilecek. Yayınlanan imaj dosyaları razor adını taşıyor.





Qualcomm, grafik birimine ait kodların açık kaynak olmasını istemediği için bir süre önce avukatları vasıtasıyla Quéru'nun yeni Nexus 7 kodlarını yayınlamasının önüne geçmişti. 6 aydır bu kodlar için çalışan Queru da bunun üzerine projedeki görevini bırakmıştı. Teknoloji gündeminde kendisine yer bulan olay sonrasında Qualcomm'un fazla tepki çekmemek adına imaj dosyalarının yayınlanmasına engel olmadığı düşünülüyor.



