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2013 Nexus 7 sistem imajı yayınlandı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2013 Nexus 7 sistem imajı yayınlandı
Android açık kaynak projesi -AOSP ekibinden Jean-Baptiste Quéru'nun görevi bırakması ile sonuçlanan Qualcomm'un Nexus 7 sistem imajının yayınlanmasına engel olması olayı sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Quéru'nun sitem dolu veda mesajı sonrasında Google, AOSP üzerinden yeni  Nexus 7 modelinin sistem imajını ve binary dosyalarını yayınladı. Böylece geliştiriciler yeni Nexus 7 için özelleştirilmiş ROM'lar hazırlayabilecek. Yayınlanan imaj dosyaları razor adını taşıyor.

Qualcomm, grafik birimine ait kodların açık kaynak olmasını istemediği için bir süre önce avukatları vasıtasıyla Quéru'nun yeni Nexus 7 kodlarını yayınlamasının önüne geçmişti. 6 aydır bu kodlar için çalışan Queru da bunun üzerine projedeki görevini bırakmıştı. Teknoloji gündeminde kendisine yer bulan olay sonrasında Qualcomm'un fazla tepki çekmemek adına imaj dosyalarının yayınlanmasına engel olmadığı düşünülüyor.


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carter 5 yıl
Çerçeve gerçekten komedi. Çerçevenin ekranı var deyince millet niyeyse hemen kızıyor.
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measlody 5 yıl
Queru ya hak veriyorum. Arayuz veya orijinal rom hususunda, orijinaliteyi muhafaza eden bir davranis politikasi izlemis.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
reklamcılık açısından imaj ve tasarım dışında fazla bir yenilik varmı yok mu haberde yer almıyor !
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eorhan83 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
reklamcılık açısından imaj ve tasarım dışında fazla bir yenilik varmı yok mu haberde yer almıyor !

Yazmak okumaktan daha basit anlaşılan.
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Nokia Specialist 5 yıl
2014e çıkar bu gidişle
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neo01470 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
2014e çıkar bu gidişle


Haberi okusa bi
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bgryngn 5 yıl
Razor diyince aklıma Most wanted geldi hey gidi günler hey :)
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__BadblooD__ 5 yıl bgryngn
bgryngn

Razor diyince aklıma Most wanted geldi hey gidi günler hey :)

Dorock dan geliyorum ben de razor vardı sahnede bah sen şu tesadüfe
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