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    Anlık Bildirim

    Dell XPS 14 Snapdragon Edition duyuruldu

    Dell XPS 14 Snapdragon Edition dizüstü bilgisayar modeli ARM tarafının en iddialı yongaları ile donatılırken en akıcı şekilde Windows 11 deneyimi yaşatmayı vadediyor. 
    Dell XPS 14 Snapdragon Edition özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un dizüstü bilgisayar dünyasında yeni bir dönemi başlatma iddiasıyla hazırladığı Snapdragon X yonga seti resmi olarak piyasaya çıktı. Üreticiler de ilk ürünlerini sergilemeye başladı. Dell bunlardan birisi.

    Dell XPS 14 Snapdragon Edition özellikleri ve fiyatı

    • 13.4 inçlik Full HD+ InfinityEdge/QHD+ InfinityEdge/3K OLED ekran
    • Corning Gorilla Glass 3/ Gorilla Glass Victus koruma
    • Snapdragon X Elite/Plus işlemci
    • 64GB’a kadar LPDDR5x 8400MT/s RAM
    • WIFI7, Bluetooth 5.4 ve USB4 Type-C
    • 4TB’a kadar PCIe SSD
    • 55wHr batarya, 60W adaptör
    • 1.3Kg ağırlık
    • 1299$ başlangıç fiyatı

    Dell XPS 14 Snapdragon Edition dizüstü bilgisayar modeli firmanın Snapdragon X işlemcili serisinde amiral gemisini temsil ediyor. 12 çekirdekli Elite ve 10 çekirdekli Plus seçeneklerinin kullanıldığı model 45 TOPs yapay zekâ performansına ulaşabiliyor.

    500 nit parlaklık değeri, uzun kullanım süreleri, CNC alüminyum kasa tasarımı, Adreno grafikler, Copilot PC Plus uyumluluğu gibi özellikler oldukça yüksek bir başlangıç fiyatı ile tüketicilere sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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