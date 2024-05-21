Dell XPS 14 Snapdragon Edition duyuruldu

Dell XPS 14 Snapdragon Edition özellikleri ve fiyatı
- 13.4 inçlik Full HD+ InfinityEdge/QHD+ InfinityEdge/3K OLED ekran
- Corning Gorilla Glass 3/ Gorilla Glass Victus koruma
- Snapdragon X Elite/Plus işlemci
- 64GB’a kadar LPDDR5x 8400MT/s RAM
- WIFI7, Bluetooth 5.4 ve USB4 Type-C
- 4TB’a kadar PCIe SSD
- 55wHr batarya, 60W adaptör
- 1.3Kg ağırlık
- 1299$ başlangıç fiyatı
Dell XPS 14 Snapdragon Edition dizüstü bilgisayar modeli firmanın Snapdragon X işlemcili serisinde amiral gemisini temsil ediyor. 12 çekirdekli Elite ve 10 çekirdekli Plus seçeneklerinin kullanıldığı model 45 TOPs yapay zekâ performansına ulaşabiliyor.
500 nit parlaklık değeri, uzun kullanım süreleri, CNC alüminyum kasa tasarımı, Adreno grafikler, Copilot PC Plus uyumluluğu gibi özellikler oldukça yüksek bir başlangıç fiyatı ile tüketicilere sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.