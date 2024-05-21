Microsoft Team Copilot duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un bu yılki BUILD etkinliğinde odak noktası yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayarlar olsa da kurumsal tarafta da hareketlilik var. Firmanın Team Copilot uygulaması personelin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Microsoft Team Copilot nedir?

Teams için yeni Copilot olarak da tanımlanan Team Copilot adından da anlaşılacağı üzere Teams odaklı geliştirilmiş bir yapay zekâ aracı. Bir kişisel asistandan öteye geçerek toplantı ajandasını yönetme, ilgili kişileri bilgilendirme, toplantıda notlar alma ve düzenleme seçeneği sunma gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor.

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Ayrıca bir moderatör gibi davranarak geç katılımcılar için önemli bilgileri özetliyor ve soruları cevaplıyor. Son olarak Planlayıcı üzerinde görev atama, bitiş tarihini takip etme ve üyeleri bilgilendirme işlerini de yapabiliyor. Microsoft 365 üzerinde Copilot lisansına sahip olanlar ilerleyen haftalarda Team Copilot özelliğini test etmeye başlayacaklar.

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Microsoft Team Copilot işinizi kolaylaştırmaya geliyor