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    Anlık Bildirim

    Microsoft Team Copilot duyuruldu

    Microsoft Team Copilot özelliği yapay zekâ yeteneklerini daha da geliştirerek not tutma, özet çıkarma, ajanda yönetme, görev atama gibi işleri üzerine alıyor.   
    Microsoft Team Copilot Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un bu yılki BUILD etkinliğinde odak noktası yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayarlar olsa da kurumsal tarafta da hareketlilik var. Firmanın Team Copilot uygulaması personelin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

    Microsoft Team Copilot nedir?

    Teams için yeni Copilot olarak da tanımlanan Team Copilot adından da anlaşılacağı üzere Teams odaklı geliştirilmiş bir yapay zekâ aracı. Bir kişisel asistandan öteye geçerek toplantı ajandasını yönetme, ilgili kişileri bilgilendirme, toplantıda notlar alma ve düzenleme seçeneği sunma gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor.

    Ayrıca bir moderatör gibi davranarak geç katılımcılar için önemli bilgileri özetliyor ve soruları cevaplıyor. Son olarak Planlayıcı üzerinde görev atama, bitiş tarihini takip etme ve üyeleri bilgilendirme işlerini de yapabiliyor. Microsoft 365 üzerinde Copilot lisansına sahip olanlar ilerleyen haftalarda Team Copilot özelliğini test etmeye başlayacaklar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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