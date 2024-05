Microsoft ve Khan Academy yapay zekâ ortaklığı yapıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ araçlarını eğitim tarafına da entegre etmek isteyen Microsoft, kar amacı gütmeyen eğitim organizasyonu Khan Academy ile iş birliği yapıyor. İş birliği hem öğretmenlere hem öğrencilere fayda sağlayacak.

Microsoft ve Khan Academy

Yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında, yapay zekâ eğitim asistanı Khanmigo for Teachers paketinin pilot versiyonunun tüm K-12 eğitmenlerine ücretsiz olarak sunulması planlanıyor. Khanmigo for Teachers asistanı öğrencilerin performansını analiz etme, eğitim materyali tavsiyeleri verme, ders planı hazırlama gibi ileri düzey görevleri yerine getirebiliyor. Khan Academy bu aracın öğretmenlere her hafta 5 çalışma saati tasarruf ettirdiğini belirtiyor.

Khanmigo for Teachers normalde aylık 4$ abonelik ücreti istiyordu ancak Microsoft’un Azure OpenAI servislerini kullanmaya başladığı için maliyetleri de sıfırlamış oldu. Ortaklık kapsamında ayrıca Microsoft’un Phi-3 küçük boyutlu dil öğrenme modeli, Khan Academy’nin eğitim materyalleri ile eğitilecek. Böylece matematik problemlerini daha kolay ve açıklayıcı olarak çözebilecek. Uygulamanın cihaz üzerinde çalışması sağlanarak internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde de kullanılması amaçlanıyor. Son olarak Khan Academy’den daha fazla içerik Copilot’a eklenecek.

Microsoft ve Khan Academy bir araya geliyor