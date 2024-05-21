Microsoft ve Khan Academy yapay zekâ ortaklığı yapıyor

Microsoft ve Khan Academy
Yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında, yapay zekâ eğitim asistanı Khanmigo for Teachers paketinin pilot versiyonunun tüm K-12 eğitmenlerine ücretsiz olarak sunulması planlanıyor. Khanmigo for Teachers asistanı öğrencilerin performansını analiz etme, eğitim materyali tavsiyeleri verme, ders planı hazırlama gibi ileri düzey görevleri yerine getirebiliyor. Khan Academy bu aracın öğretmenlere her hafta 5 çalışma saati tasarruf ettirdiğini belirtiyor.
Khanmigo for Teachers normalde aylık 4$ abonelik ücreti istiyordu ancak Microsoft’un Azure OpenAI servislerini kullanmaya başladığı için maliyetleri de sıfırlamış oldu. Ortaklık kapsamında ayrıca Microsoft’un Phi-3 küçük boyutlu dil öğrenme modeli, Khan Academy’nin eğitim materyalleri ile eğitilecek. Böylece matematik problemlerini daha kolay ve açıklayıcı olarak çözebilecek. Uygulamanın cihaz üzerinde çalışması sağlanarak internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde de kullanılması amaçlanıyor. Son olarak Khan Academy’den daha fazla içerik Copilot’a eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.