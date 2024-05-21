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    Anlık Bildirim

    Microsoft ve Khan Academy yapay zekâ ortaklığı yapıyor

    Microsoft ve Khan Academy arasında yapılan ortaklık ile birlikte Copilot yapay zekâ asistanının daha fazla eğitim materyaline erişmesi, daha iyi matematik çözümleri gibi faydalar sağlanacak.
    Khan Academy Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ araçlarını eğitim tarafına da entegre etmek isteyen Microsoft, kar amacı gütmeyen eğitim organizasyonu Khan Academy ile iş birliği yapıyor. İş birliği hem öğretmenlere hem öğrencilere fayda sağlayacak.

    Microsoft ve Khan Academy

    Yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında, yapay zekâ eğitim asistanı Khanmigo for Teachers paketinin pilot versiyonunun tüm K-12 eğitmenlerine ücretsiz olarak sunulması planlanıyor. Khanmigo for Teachers asistanı öğrencilerin performansını analiz etme, eğitim materyali tavsiyeleri verme, ders planı hazırlama gibi ileri düzey görevleri yerine getirebiliyor. Khan Academy bu aracın öğretmenlere her hafta 5 çalışma saati tasarruf ettirdiğini belirtiyor.

    Khanmigo for Teachers normalde aylık 4$ abonelik ücreti istiyordu ancak Microsoft’un Azure OpenAI servislerini kullanmaya başladığı için maliyetleri de sıfırlamış oldu. Ortaklık kapsamında ayrıca Microsoft’un Phi-3 küçük boyutlu dil öğrenme modeli, Khan Academy’nin eğitim materyalleri ile eğitilecek. Böylece matematik problemlerini daha kolay ve açıklayıcı olarak çözebilecek. Uygulamanın cihaz üzerinde çalışması sağlanarak internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde de kullanılması amaçlanıyor. Son olarak Khan Academy’den daha fazla içerik Copilot’a eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ready or not türkçe yama mobile legends lol benzer herolar telefon şebeke yükseltme kodu işten ayrıldım ama sigorta aktif gözüküyor bozuk meyve suyu zehirler mi

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