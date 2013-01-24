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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2013'ün ilk çeyrek değerlendirmesinde Tim Cook'dan önemli açıklamalar

6 yıl
1,7b
1
70
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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2013'ün ilk çeyrek değerlendirmesinde Tim Cook'dan önemli açıklamalar

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, 2013 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği telekonferansta; bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden daha büyük ekranlı iPhone ve iPhone 5'e düşük talep olduğu yönündeki iddialardan Apple TV'ye kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

1998 yılında Apple'a katıldıktan sonra özellikle operasyon yönetimi konusundaki başarısıyla Apple'ın bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi olan ve Steve Jobs'ın halefi olarak işaret etmesinden dolayı firmanın icra kurulu başkanlığı koltuğuna oturan Tim Cook'un telekonferansta yaptığı dikkat çekici açıklamalar şöyle:

1) Yoldaki ürünler hakkında:

"İnanılmaz ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yol haritamız tam anlamıyla dolu. Bu elimizdekilerden memnun olmadığımız anlamına gelmesin."

2) Çin hakkında:

" Coğrafik bölümleme yaptığımızda en büyük büyümeyi Çin'de sağladığımızı görüyoruz. Bakıldığında elde ettiğimiz büyüme değeri 3 basamaklı, yani oradaki pazardan çok daha büyük. Bu durum bizleri inanılmaz derecede memnun ediyor. Açıkça görülmekte ki Çin, bizim ikinci bölgemiz ve orada gerçekten önemli bir potansiyel varlığını söz konusu. Bu potansiyeli değerlendirebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Çok daha fazla Apple Store, Çin'de kapılarını teknoloji severlere açacak."

3) Daha büyük ekranlı iPhone hakkında:

"Bildiğiniz gibi iPhone 5, pazardaki en iyi görüntüleme deneyimi sunan 4 inçlik Retina ekrana sahip. Kimse Retina ekranın kalite seviyesine yaklaşabilmiş değil. Ayrıca kullanıcılara tek elle kullanabilme imkanı sunuyor ki kullanıcıların tek elle kullanabilmeyi ne kadar çok sevdiklerini biliyoruz. Bizler, doğru ekran boyutunu bulabilmek için çok düşündük ve emin olun en doğru seçimi yaptık."

4) iPhone 5'e olan düşük talepten ötürü siparişlerin azaldığı yönündeki iddia hakkında:

Dedikodular hakkında çok daha fazla zaman harcamak istemiyorum çünkü hayatımı bunu yaparak geçireceğime eminim. Ancak üretimle ilgili herhangi bir dedikodunun doğruluğunun geniş bir bakış açısıyla sorgulanması gerektiğini tavsiye ediyorum. Eğer herhangi bir veri doğru dahi olsa, o verinin bizim çalışmamızda ne ifade ettiğinin yorumlanabilmesi imkansızdır.
Bizim, herhangi bir şey için birden fazla kaynağımız bulunuyor. Verim değişebilir, tedarikçilerin performansları da değişebilir. Dolayısıyla tek bir veriden hareketle genel bir kanıya varmak, hele ki üretim konusunda, hiç doğru bir yaklaşım değil."

5) Apple TV hakkında:

"Bu konu, bizim için önemli bir ilgi alanı olmayı sürdürüyor. Benim inancım, bu alana çokça katkı yapabileceğimiz yönünde. Şu anda elimizde ipleri tutmayı sürdürüyoruz ve bunların bizi nereye götüreceğini göreceğiz.. Şimdilik bundan fazlasını söyleyemem."

6) Apple ürünlerinin halo etkisi hakkında

Bizi farklı kılan bir noktada şu: eğer bir tüketici iPad Mini alır ve aldığı iPad ilk Apple ürünü ise, onlarla yıllar sürecek bir müşteri-işletme bağı kuruyoruz. Yani insanlar, ilk Apple ürünlerini aldıktan sonra diğer ürünlerimize de yöneliyor. Bu halo etkisini iPod ve Mac ile görmüştük. Şimdi de iPad ile görüyoruz.


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sneakersnack 6 yıl en beğenilen
Öncelikle kim la bu konuşup duruyor diye söylenmeyin diye ufak bir özgeçmiş :)
-İlk çıkan iPhone kuyruğundaydım 2007 yılında Amerika'da, her çıkan modelini de kullandım.
-İlk çıkan dokunmatik ekranlı telefonları HTC sinden SONY'sine kadar hemen hemen hepsini kullanıp işim gereği test ettim.
Kendim de profesyonel olarak uçak yazılım mühendisliği yapıyorum.
Bu Android-IOS, Sony, Samsung-iPhone tartışmaları bu kadar sokak düzeyinde bir tek bizim ülkede tartışılıyor.
Adam 720p bile değil la diyor ama PPI'dan haberi yok mesela. Gerçi yıllarca HD-Full HD-HD Ready i ayıramamış bir toplum olarak normal böyle bireylere sahip olmamız.
Ya da RAM'den yakınır, ama RAM ne işe yarar bilmez. Haliyle kimse ihtiyacı olanı almıyor. Bu da ülkemizi tüketim toplumu haline getiriyor.
Şirketler başarı konusunda mali kazanca bakarlar. Olay budur. Testlerde cihazının kötü çıkmasını çokta sallamazlar. Çünkü bilirler zaten cihazlarının kalitesini. Ama biz oturup saatlerce benim cihazım daha iyi grafik işlemcisine sahip diye kavga ederiz. Adam twitter facebook gmail dışında uygulama kullanmıyor, gelmiş grafik işlemcisinin kabiliyetlerinden bahsediyor.
Apple IOS ile stabilite nedir kullanım kolaylığı nedir bunu gösterdi dünyaya. Nokia dokunmatik ekrana burun kıvırırken Apple pazarı değiştirdi resmen.
Ha şunu diyebilirsiniz IOS sadece 3-5 cihaz için geliştiriliyor, haliyle Wi-Fi sorunları gibi sorunların çıkması ufak bir kalitesizlik göstergesi. Bu konuda Android çok daha iyi entegrasyon sunuyor IOS a nazaran. Düşünseniz binlerce cihaz üzerinde çalışıyor.
IOS uygulama konusunda da Android e göre çeşitlilik ve kalite açısından çok daha iyi tartışmasız. Foursquare, twitter, facebook gibi popüler uygulamaları her iki sistemde deneyin ve farkı görün bakalım.

Video seyretmeye gelince, telefondan Full HD film izlenmesini anlamış değilim. Android misiniz arkadaş nasıl ayırt ediyor gözleriniz onu. Dolayısı ile herhangi bir modeli sadece 1080p görüntüde kasılıyor diye eleştirmek yersizdir. Adam Full HD film izlemiyordur telefonunda napsın o işlemciyi.

Telefonumda 4 çekirdek var olayı da bir tuhaf. BUgün uygulamaları geçtim işletim sistemleri bile bu kadar çekirdeği verimli kullanamazken sen napacasın 4 çekirdeği aklınca profesyonel ama görünürde giriş seviyesi kullanıcı.

Editörlük hayatım boyunca bu konulardaki çoğu atışmayı yersiz ve ergence buldum. Kim neye ihtiyacı varsa onu alsın arkadaşlar. Ben yazılım geliştirirken Android kullandım, mobil yazılımı bırakınca iPhone aldım kafam rahat. Çünkü şu sıralar tek amacım stabil olsun görsel açıdan beni tatmin etsin. Sony xperia da türlü türlü sorunla karşılaştım. Nokia Lumia da uygulama sıkıntısından yakındım. HTC nin pil ömürleri iyi ama her yerde şarj cihazı bulunan biri olarak bu artıya çok kapılmadım.

Ama Android kötü şu bu diyemem. Neticede sırf usb portu için Android tablet kullanıyorum şu an mesela. işim gereği tamamen. Ama sorarsanız uygulamalardan memnun muyum diye, kesinlikle hayır !

Bu tip cihazlarda bi tek şunu diyebilirsiniz, bağımsız test sonuçlarına göre Samsung grafikte Apple dan iyi, ama Apple da RAM verimliliğinde daha iyi. Bu ve bunun gibi örneklerle cihazın reklamını yaparsınız. Herkes cihazında dünyayı kurtaran yazılımlar geliştiriyormuş ya da kullanıyormuş gibi davranırsa bu iş mahalle kavgasından öteye geçmez. Firmalarda bu pazarda bizi yeyip bitirmeye devam ederler.
Öncelikle kim la bu konuşup duruyor diye söylenmeyin diye ufak bir özgeçmiş :)-İlk çıkan iPhone kuyruğundaydım 2007 yılında Amerika'da, her çıkan modelini...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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vahocan 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

720p bile değil ekranı hala retina hala kalite seviyesi diyor lan hahaah

Çözünürlük ile Piksel Boyutu aynı şey değil Bilgisiz Insan.
Sony yetişti bu arada fakat Apple Ekran olarak gerçekten kaliteli Ürünler üretiyor

Super Amoled bana göre Facia kimine göre Yenilik..
Rajeesh720p bile değil ekranı hala retina hala kalite seviyesi diyor lan hahaahÇözünürlük ile Piksel Boyutu aynı şey d...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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vamp 6 yıl dodomoco
dodomoco


vamp

dodomoco

vamp

vahocan

Rajeesh 720p bile değil ekranı hala retina hala kalite seviyesi diyor lan hahaah
Çözünürlük ile Piksel Boyutu aynı şey değil Bilgisiz Insan. Sony yetişti bu arada fakat Apple Ekran olarak gerçekten kaliteli Ürünler üretiyor
Super Amoled bana göre Facia kimine göre Yenilik..


440ppi değerinde 1080p amoledi görünce bakalım halen retina zırvasını kaç insan yapabilcek o da ayrı bir merak konusu ;)

İpad 4um var 2000 çözunurluk var problem

Nexus 10 daki çözünürlük ve inc başına düşen pikselden haberin olmadığı belli ;)

Retina ekran değilse beş para etmez

Retina ekran denilen zırva 300ppi ve yukarısı için steve jobs ın bir uyduruğudur. ipad 4 modeli 264 ppi değerindeyken nexus 10 modeli 300 ppi dir. Yani güzel kardeşim nexus 10 retina ekran ipad 4 retina ekran değildir
Her ikiside güzel görüntüler verir ama Apple halen bu retina kelimesini kullanarak piayasadaki herkesi salak yerine koymaktadır.
dodomocovampdodomocovampvahocan...
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mertgraph1979 6 yıl
Anandtech gibi bir site inceleme sonucunda iphone 5 teki ekranın kalitesini daha önce hiçbir telefonda görmediklerini ve ekran değerlerinin mükemmele yakın olduğunu belirmişti.
Adam hala htc diyor, ppi diyor samsung diyor inanılır gibi değil.


Toplama çıkarma yaparak ekran kalitesi elde ediyorlar.
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dirokzan 6 yıl
Macbookpro aldiktan sonra s2 aldim halo etkisi degil de horn etkisi olustu...
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janparey 6 yıl
[Kunye=http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=almanc%C4%B1+g%C3%B6rg%C3%BCs%C3%BCzl%C3%BC%C4%9F%C3%BC]
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engurlu 6 yıl
Tim COOK VE TURKCE MEALİ

1. İnanılmaz ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu elimizdekilerden memnun olmadıgımız anlamına gelmesin

"Aslında elimizde bi halt yok ,çorbaya suyu katıp katıp kakalıyoruz farkındayız ama başka da caremiz yok"

2. Kimse Retina ekranın kalite seviyesine yaklaşabilmiş degil.

"Rakiplerimiz 330 ppi lik Hd yi birakin , 440 ppi lik Full HD ye hatta yapilmasi zor denilen Full HD Samoled e yukselip agzımıza mıçtılar , biz de bize sadık musterimizi ve kendimizi totomuzdan uydurdugumuz Retina ile hem avutmaya hem avunmaya devam edecegiz"

3. Verim degişebilir, tedarikçilerin performansları da degişebilir. Tek bir veriden hareketle genel bir kanıya varmak hiç dogru degil...

"Tamam kabul ediyorum iphone 5 te mıçtık boku da tedarikçiye attık..Biz zannettik ki cihazi tek elle kullanabilirler, megerse insanlarda 2 el varmış..Zannettik ki aluminyum plastikten daha iyi megerse boya tutmuyomus , egrilip bügrülüyomuş..Ben bu muhendislerimin taaa gafasına s....."

4. Apple TV hakkında şu anda elimizde ipleri tutmayı sürdürüyoruz ve bunların bizi nereye götürecegini görecegiz.. Şimdilik bundan fazlasını söyleyemem..

" SMART TV ler ,DLNA , ALL SHARE işimizi bitirdi..Çalışmadıgımız yerden çıktı hocam..Cihazımızın megerse daha 2 fırın ekmek yemesi lazımmış..Daha ne diyim bundan fazla"

5.Halo etkisi yarattik bi cihazımızı alan digerinide alıyor

"Valla gardaş işin aslı iphone varken ipad e ne gerek var emme millet koyunsa biz ne yapak.."


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H@B!B 6 yıl engurlu
engurlu

Tim COOK VE TURKCE MEALİ

1. İnanılmaz ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu elimizdekilerden memnun olmadıgımız anlamına gelmesin

"Aslında elimizde bi halt yok ,çorbaya suyu katıp katıp kakalıyoruz farkındayız ama başka da caremiz yok"

2. Kimse Retina ekranın kalite seviyesine yaklaşabilmiş degil.

"Rakiplerimiz 330 ppi lik Hd yi birakin , 440 ppi lik Full HD ye hatta yapilmasi zor denilen Full HD Samoled e yukselip agzımıza mıçtılar , biz de bize sadık musterimizi ve kendimizi totomuzdan uydurdugumuz Retina ile hem avutmaya hem avunmaya devam edecegiz"

3. Verim degişebilir, tedarikçilerin performansları da degişebilir. Tek bir veriden hareketle genel bir kanıya varmak hiç dogru degil...

"Tamam kabul ediyorum iphone 5 te mıçtık boku da tedarikçiye attık..Biz zannettik ki cihazi tek elle kullanabilirler, megerse insanlarda 2 el varmış..Zannettik ki aluminyum plastikten daha iyi megerse boya tutmuyomus , egrilip bügrülüyomuş..Ben bu muhendislerimin taaa gafasına s....."

4. Apple TV hakkında şu anda elimizde ipleri tutmayı sürdürüyoruz ve bunların bizi nereye götürecegini görecegiz.. Şimdilik bundan fazlasını söyleyemem..

" SMART TV ler ,DLNA , ALL SHARE işimizi bitirdi..Çalışmadıgımız yerden çıktı hocam..Cihazımızın megerse daha 2 fırın ekmek yemesi lazımmış..Daha ne diyim bundan fazla"

5.Halo etkisi yarattik bi cihazımızı alan digerinide alıyor

"Valla gardaş işin aslı iphone varken ipad e ne gerek var emme millet koyunsa biz ne yapak.."




HARİKASIN USTA İŞTE BUDUR



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DaRKFoRCeS 6 yıl
sneakersnack
Öncelikle kim la bu konuşup duruyor diye söylenmeyin diye ufak bir özgeçmiş :) -İlk çıkan iPhone kuyruğundaydım 2007 yılında Amerikada, her çıkan modelini de kullandım. -İlk çıkan dokunmatik ekranlı telefonları HTC sinden SONYsine kadar hemen hemen hepsini kullanıp işim gereği test ettim. Kendim de profesyonel olarak uçak yazılım mühendisliği yapıyorum. Bu Android-IOS, Sony, Samsung-iPhone tartışmaları bu kadar sokak düzeyinde bir tek bizim ülkede tartışılıyor. Adam 720p bile değil la diyor ama PPIdan haberi yok mesela. Gerçi yıllarca HD-Full HD-HD Ready i ayıramamış bir toplum olarak normal böyle bireylere sahip olmamız. Ya da RAMden yakınır, ama RAM ne işe yarar bilmez. Haliyle kimse ihtiyacı olanı almıyor. Bu da ülkemizi tüketim toplumu haline getiriyor. Şirketler başarı konusunda mali kazanca bakarlar. Olay budur. Testlerde cihazının kötü çıkmasını çokta sallamazlar. Çünkü bilirler zaten cihazlarının kalitesini. Ama biz oturup saatlerce benim cihazım daha iyi grafik işlemcisine sahip diye kavga ederiz. Adam twitter facebook gmail dışında uygulama kullanmıyor, gelmiş grafik işlemcisinin kabiliyetlerinden bahsediyor. Apple IOS ile stabilite nedir kullanım kolaylığı nedir bunu gösterdi dünyaya. Nokia dokunmatik ekrana burun kıvırırken Apple pazarı değiştirdi resmen. Ha şunu diyebilirsiniz IOS sadece 3-5 cihaz için geliştiriliyor, haliyle Wi-Fi sorunları gibi sorunların çıkması ufak bir kalitesizlik göstergesi. Bu konuda Android çok daha iyi entegrasyon sunuyor IOS a nazaran. Düşünseniz binlerce cihaz üzerinde çalışıyor. IOS uygulama konusunda da Android e göre çeşitlilik ve kalite açısından çok daha iyi tartışmasız. Foursquare, twitter, facebook gibi popüler uygulamaları her iki sistemde deneyin ve farkı görün bakalım. Video seyretmeye gelince, telefondan Full HD film izlenmesini anlamış değilim. Android misiniz arkadaş nasıl ayırt ediyor gözleriniz onu. Dolayısı ile herhangi bir modeli sadece 1080p görüntüde kasılıyor diye eleştirmek yersizdir. Adam Full HD film izlemiyordur telefonunda napsın o işlemciyi. Telefonumda 4 çekirdek var olayı da bir tuhaf. BUgün uygulamaları geçtim işletim sistemleri bile bu kadar çekirdeği verimli kullanamazken sen napacasın 4 çekirdeği aklınca profesyonel ama görünürde giriş seviyesi kullanıcı. Editörlük hayatım boyunca bu konulardaki çoğu atışmayı yersiz ve ergence buldum. Kim neye ihtiyacı varsa onu alsın arkadaşlar. Ben yazılım geliştirirken Android kullandım, mobil yazılımı bırakınca iPhone aldım kafam rahat. Çünkü şu sıralar tek amacım stabil olsun görsel açıdan beni tatmin etsin. Sony xperia da türlü türlü sorunla karşılaştım. Nokia Lumia da uygulama sıkıntısından yakındım. HTC nin pil ömürleri iyi ama her yerde şarj cihazı bulunan biri olarak bu artıya çok kapılmadım. Ama Android kötü şu bu diyemem. Neticede sırf usb portu için Android tablet kullanıyorum şu an mesela. işim gereği tamamen. Ama sorarsanız uygulamalardan memnun muyum diye, kesinlikle hayır ! Bu tip cihazlarda bi tek şunu diyebilirsiniz, bağımsız test sonuçlarına göre Samsung grafikte Apple dan iyi, ama Apple da RAM verimliliğinde daha iyi. Bu ve bunun gibi örneklerle cihazın reklamını yaparsınız. Herkes cihazında dünyayı kurtaran yazılımlar geliştiriyormuş ya da kullanıyormuş gibi davranırsa bu iş mahalle kavgasından öteye geçmez. Firmalarda bu pazarda bizi yeyip bitirmeye devam ederler.

+1 Giriş cümlen iyi olmamış.Fakat yazının içeriği çok güzel.Senin hakkında olumsuz düşünenler varsa,onlarla muhattap olacak değilsin sanırım.Yazını özetleyebilecek çok güzel bir cümle var.Küçük beyinler kişileri,orta beyinler konuları,büyük beyinler sistemleri tartışır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sneakersnack 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine

sneakersnack

Öncelikle kim la bu konuşup duruyor diye söylenmeyin diye ufak bir özgeçmiş :) -İlk çıkan iPhone kuyruğundaydım 2007 yılında Amerikada, her çıkan modelini de kullandım. -İlk çıkan dokunmatik ekranlı telefonları HTC sinden SONYsine kadar hemen hemen hepsini kullanıp işim gereği test ettim. Kendim de profesyonel olarak uçak yazılım mühendisliği yapıyorum. Bu Android-IOS, Sony, Samsung-iPhone tartışmaları bu kadar sokak düzeyinde bir tek bizim ülkede tartışılıyor. Adam 720p bile değil la diyor ama PPIdan haberi yok mesela. Gerçi yıllarca HD-Full HD-HD Ready i ayıramamış bir toplum olarak normal böyle bireylere sahip olmamız. Ya da RAMden yakınır, ama RAM ne işe yarar bilmez. Haliyle kimse ihtiyacı olanı almıyor. Bu da ülkemizi tüketim toplumu haline getiriyor. Şirketler başarı konusunda mali kazanca bakarlar. Olay budur. Testlerde cihazının kötü çıkmasını çokta sallamazlar. Çünkü bilirler zaten cihazlarının kalitesini. Ama biz oturup saatlerce benim cihazım daha iyi grafik işlemcisine sahip diye kavga ederiz. Adam twitter facebook gmail dışında uygulama kullanmıyor, gelmiş grafik işlemcisinin kabiliyetlerinden bahsediyor. Apple IOS ile stabilite nedir kullanım kolaylığı nedir bunu gösterdi dünyaya. Nokia dokunmatik ekrana burun kıvırırken Apple pazarı değiştirdi resmen. Ha şunu diyebilirsiniz IOS sadece 3-5 cihaz için geliştiriliyor, haliyle Wi-Fi sorunları gibi sorunların çıkması ufak bir kalitesizlik göstergesi. Bu konuda Android çok daha iyi entegrasyon sunuyor IOS a nazaran. Düşünseniz binlerce cihaz üzerinde çalışıyor. IOS uygulama konusunda da Android e göre çeşitlilik ve kalite açısından çok daha iyi tartışmasız. Foursquare, twitter, facebook gibi popüler uygulamaları her iki sistemde deneyin ve farkı görün bakalım. Video seyretmeye gelince, telefondan Full HD film izlenmesini anlamış değilim. Android misiniz arkadaş nasıl ayırt ediyor gözleriniz onu. Dolayısı ile herhangi bir modeli sadece 1080p görüntüde kasılıyor diye eleştirmek yersizdir. Adam Full HD film izlemiyordur telefonunda napsın o işlemciyi. Telefonumda 4 çekirdek var olayı da bir tuhaf. BUgün uygulamaları geçtim işletim sistemleri bile bu kadar çekirdeği verimli kullanamazken sen napacasın 4 çekirdeği aklınca profesyonel ama görünürde giriş seviyesi kullanıcı. Editörlük hayatım boyunca bu konulardaki çoğu atışmayı yersiz ve ergence buldum. Kim neye ihtiyacı varsa onu alsın arkadaşlar. Ben yazılım geliştirirken Android kullandım, mobil yazılımı bırakınca iPhone aldım kafam rahat. Çünkü şu sıralar tek amacım stabil olsun görsel açıdan beni tatmin etsin. Sony xperia da türlü türlü sorunla karşılaştım. Nokia Lumia da uygulama sıkıntısından yakındım. HTC nin pil ömürleri iyi ama her yerde şarj cihazı bulunan biri olarak bu artıya çok kapılmadım. Ama Android kötü şu bu diyemem. Neticede sırf usb portu için Android tablet kullanıyorum şu an mesela. işim gereği tamamen. Ama sorarsanız uygulamalardan memnun muyum diye, kesinlikle hayır ! Bu tip cihazlarda bi tek şunu diyebilirsiniz, bağımsız test sonuçlarına göre Samsung grafikte Apple dan iyi, ama Apple da RAM verimliliğinde daha iyi. Bu ve bunun gibi örneklerle cihazın reklamını yaparsınız. Herkes cihazında dünyayı kurtaran yazılımlar geliştiriyormuş ya da kullanıyormuş gibi davranırsa bu iş mahalle kavgasından öteye geçmez. Firmalarda bu pazarda bizi yeyip bitirmeye devam ederler.


+1 Giriş cümlen iyi olmamış.Fakat yazının içeriği çok güzel.Senin hakkında olumsuz düşünenler varsa,onlarla muhattap olacak değilsin sanırım.Yazını özetleyebilecek çok güzel bir cümle var.Küçük beyinler kişileri,orta beyinler konuları,büyük beyinler sistemleri tartışır.

Aynen öyle ! Çok teşekkürler !
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DH Misafiri 6 yıl
Sonuç apple kendi ekranlarını kullanmıyor tedarikçi ekranlarını kullanıyor şuan piyasaya yeni çıkacak olan ekranların nit değerleri pixsel yogunlukları yeterli olucaktır zaten konuşulan bir konu var oda ekran belli bir noktadan sonra gözün algılaması yetersiz kalıyor apple olarak bunu bilmiyorlarmı heleki 4 inc lik bir ekranda zaten çok yüksek bir pixsel yogunlugu var evet apple ekranları dünyadaki gerçek rengi veren en iyi ekranlar olabilir ama tv işine girmek daha başka ürünler üstünde çalışıyoruz demeleri ürün gamının renklenecegini gösteriyor bu yüzden apple sadelik az ve süper kaliteli ürünler çıkarıyor üst segmente hitab ediyor diyenler bir kaç yıl sonra ne söyleyecekler merak ediyorum g3 g4 imac ve 2005 te çıkan birinci nesil ipod shuffle ve 2007 de çıkan birinci nesil ipod touch kullanan biri olarak markayı tanıyor ve biliyorum ondan boş boş yorumlarda bulunmayın bunlarıda apple kullan ve bilen biri olarak söylüyorum
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alp0007 6 yıl
'Halo etkisi' bende olmadı ıpad aldıktan sonra hem kendime hem eşime note2 aldım.
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tohr 6 yıl
Tamamen ihtiyaç meselesi. Kişisel ihtiyaclarimiz daha büyük ekranda çalışmaksa tabiyki note tercih edilebilir. Şuanki beklentilerimi 4s fazlasıyla karşılıyor. Bu demek değildir ilerleyen zamanda daha büyük ekranlı bir cihaza geçmeyecegim. Bazi arkadaslarimiz telefonda full hd film izliyorum falan gibi yazılar yaziyor gercekten cok komik geliyor bana, açiyorum tv mi ses sistemimi bundan daha buyuk bir haz var mi?
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vamp 6 yıl tohr
tahsinakkulah

Tamamen ihtiyaç meselesi. Kişisel ihtiyaclarimiz daha büyük ekranda çalışmaksa tabiyki note tercih edilebilir. Şuanki beklentilerimi 4s fazlasıyla karşılıyor. Bu demek değildir ilerleyen zamanda daha büyük ekranlı bir cihaza geçmeyecegim. Bazi arkadaslarimiz telefonda full hd film izliyorum falan gibi yazılar yaziyor gercekten cok komik geliyor bana, açiyorum tv mi ses sistemimi bundan daha buyuk bir haz var mi?

Mesela gece 2 de uykunuz kaçtı. Alıyosunuz elinize telefonu takıyorsunuz kulaklığı kimseyi rahatsız etmeden izliyorsunuz. Ayrıca yolculuklar içinde geçerli bir durum. Mesela bir yerde beklemek zorundasınız ve sıkılıyorsunuz. açıyosunuz diziyiyi sezon sezon izliyosunuz.. Demekki bu komik bişey değil ;)

Edit: iphone 4s in ekranında komik oluyor. Onu eklemeyi unutmuşum
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doktormert 6 yıl
vahocan
Orijinalden alıntı: Rajeesh 720p bile değil ekranı hala retina hala kalite seviyesi diyor lan hahaah
Çözünürlük ile Piksel Boyutu aynı şey değil Bilgisiz Insan. Sony yetişti bu arada fakat Apple Ekran olarak gerçekten kaliteli Ürünler üretiyor
Super Amoled bana göre Facia kimine göre Yenilik..

Facia derken neye göre ? Renk doygunluğu muhteşem bence. Iphone 5 kullanıyorum fakat s3 ile ekranlarını kıyasladığımda çok daha güzel duruyor. Renkler fışkırıyor sanki. Tek dezavantajı güneş altında parlaklığı eksik kalıyor.
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enzomaresca 6 yıl
Şu çözünürlük retina ppi ne önemliymiş arkadaş zaten şu an orta segment telefonlarda bile ekranlar oldukça iyi hayır anlamıyorum ki telefona mikroskopla bakıp pixel saymak gibi huylarınız mı var acaba? Ekran konusu doygunluğa ulaşmıştır artık ne yapılırsa yapılsın arada çok fark olmaycaktır cihazların. Farklı şeylere odaklanın yavaştan
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