2013'ün ilk çeyrek değerlendirmesinde Tim Cook'dan önemli açıklamalar

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, 2013 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği telekonferansta; bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden daha büyük ekranlı iPhone ve iPhone 5'e düşük talep olduğu yönündeki iddialardan Apple TV'ye kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

1998 yılında Apple'a katıldıktan sonra özellikle operasyon yönetimi konusundaki başarısıyla Apple'ın bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi olan ve Steve Jobs'ın halefi olarak işaret etmesinden dolayı firmanın icra kurulu başkanlığı koltuğuna oturan Tim Cook'un telekonferansta yaptığı dikkat çekici açıklamalar şöyle:

1) Yoldaki ürünler hakkında:

"İnanılmaz ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yol haritamız tam anlamıyla dolu. Bu elimizdekilerden memnun olmadığımız anlamına gelmesin."

2) Çin hakkında:

" Coğrafik bölümleme yaptığımızda en büyük büyümeyi Çin'de sağladığımızı görüyoruz. Bakıldığında elde ettiğimiz büyüme değeri 3 basamaklı, yani oradaki pazardan çok daha büyük. Bu durum bizleri inanılmaz derecede memnun ediyor. Açıkça görülmekte ki Çin, bizim ikinci bölgemiz ve orada gerçekten önemli bir potansiyel varlığını söz konusu. Bu potansiyeli değerlendirebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Çok daha fazla Apple Store, Çin'de kapılarını teknoloji severlere açacak."

3) Daha büyük ekranlı iPhone hakkında:

"Bildiğiniz gibi iPhone 5, pazardaki en iyi görüntüleme deneyimi sunan 4 inçlik Retina ekrana sahip. Kimse Retina ekranın kalite seviyesine yaklaşabilmiş değil. Ayrıca kullanıcılara tek elle kullanabilme imkanı sunuyor ki kullanıcıların tek elle kullanabilmeyi ne kadar çok sevdiklerini biliyoruz. Bizler, doğru ekran boyutunu bulabilmek için çok düşündük ve emin olun en doğru seçimi yaptık."

4) iPhone 5'e olan düşük talepten ötürü siparişlerin azaldığı yönündeki iddia hakkında:

Dedikodular hakkında çok daha fazla zaman harcamak istemiyorum çünkü hayatımı bunu yaparak geçireceğime eminim. Ancak üretimle ilgili herhangi bir dedikodunun doğruluğunun geniş bir bakış açısıyla sorgulanması gerektiğini tavsiye ediyorum. Eğer herhangi bir veri doğru dahi olsa, o verinin bizim çalışmamızda ne ifade ettiğinin yorumlanabilmesi imkansızdır.

Bizim, herhangi bir şey için birden fazla kaynağımız bulunuyor. Verim değişebilir, tedarikçilerin performansları da değişebilir. Dolayısıyla tek bir veriden hareketle genel bir kanıya varmak, hele ki üretim konusunda, hiç doğru bir yaklaşım değil."

5) Apple TV hakkında:

"Bu konu, bizim için önemli bir ilgi alanı olmayı sürdürüyor. Benim inancım, bu alana çokça katkı yapabileceğimiz yönünde. Şu anda elimizde ipleri tutmayı sürdürüyoruz ve bunların bizi nereye götüreceğini göreceğiz.. Şimdilik bundan fazlasını söyleyemem."

6) Apple ürünlerinin halo etkisi hakkında

Bizi farklı kılan bir noktada şu: eğer bir tüketici iPad Mini alır ve aldığı iPad ilk Apple ürünü ise, onlarla yıllar sürecek bir müşteri-işletme bağı kuruyoruz. Yani insanlar, ilk Apple ürünlerini aldıktan sonra diğer ürünlerimize de yöneliyor. Bu halo etkisini iPod ve Mac ile görmüştük. Şimdi de iPad ile görüyoruz.