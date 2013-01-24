2013'ün ilk çeyrek değerlendirmesinde Tim Cook'dan önemli açıklamalar

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, 2013 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği telekonferansta; bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden daha büyük ekranlı iPhone ve iPhone 5'e düşük talep olduğu yönündeki iddialardan Apple TV'ye kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.
1998 yılında Apple'a katıldıktan sonra özellikle operasyon yönetimi konusundaki başarısıyla Apple'ın bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi olan ve Steve Jobs'ın halefi olarak işaret etmesinden dolayı firmanın icra kurulu başkanlığı koltuğuna oturan Tim Cook'un telekonferansta yaptığı dikkat çekici açıklamalar şöyle:
1) Yoldaki ürünler hakkında:
"İnanılmaz ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yol haritamız tam anlamıyla dolu. Bu elimizdekilerden memnun olmadığımız anlamına gelmesin."
2) Çin hakkında:
" Coğrafik bölümleme yaptığımızda en büyük büyümeyi Çin'de sağladığımızı görüyoruz. Bakıldığında elde ettiğimiz büyüme değeri 3 basamaklı, yani oradaki pazardan çok daha büyük. Bu durum bizleri inanılmaz derecede memnun ediyor. Açıkça görülmekte ki Çin, bizim ikinci bölgemiz ve orada gerçekten önemli bir potansiyel varlığını söz konusu. Bu potansiyeli değerlendirebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Çok daha fazla Apple Store, Çin'de kapılarını teknoloji severlere açacak."
3) Daha büyük ekranlı iPhone hakkında:
"Bildiğiniz gibi iPhone 5, pazardaki en iyi görüntüleme deneyimi sunan 4 inçlik Retina ekrana sahip. Kimse Retina ekranın kalite seviyesine yaklaşabilmiş değil. Ayrıca kullanıcılara tek elle kullanabilme imkanı sunuyor ki kullanıcıların tek elle kullanabilmeyi ne kadar çok sevdiklerini biliyoruz. Bizler, doğru ekran boyutunu bulabilmek için çok düşündük ve emin olun en doğru seçimi yaptık."
4) iPhone 5'e olan düşük talepten ötürü siparişlerin azaldığı yönündeki iddia hakkında:
5) Apple TV hakkında:
"Bu konu, bizim için önemli bir ilgi alanı olmayı sürdürüyor. Benim inancım, bu alana çokça katkı yapabileceğimiz yönünde. Şu anda elimizde ipleri tutmayı sürdürüyoruz ve bunların bizi nereye götüreceğini göreceğiz.. Şimdilik bundan fazlasını söyleyemem."
6) Apple ürünlerinin halo etkisi hakkında
Bizi farklı kılan bir noktada şu: eğer bir tüketici iPad Mini alır ve aldığı iPad ilk Apple ürünü ise, onlarla yıllar sürecek bir müşteri-işletme bağı kuruyoruz. Yani insanlar, ilk Apple ürünlerini aldıktan sonra diğer ürünlerimize de yöneliyor. Bu halo etkisini iPod ve Mac ile görmüştük. Şimdi de iPad ile görüyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-İlk çıkan iPhone kuyruğundaydım 2007 yılında Amerika'da, her çıkan modelini de kullandım.
-İlk çıkan dokunmatik ekranlı telefonları HTC sinden SONY'sine kadar hemen hemen hepsini kullanıp işim gereği test ettim.
Kendim de profesyonel olarak uçak yazılım mühendisliği yapıyorum.
Bu Android-IOS, Sony, Samsung-iPhone tartışmaları bu kadar sokak düzeyinde bir tek bizim ülkede tartışılıyor.
Adam 720p bile değil la diyor ama PPI'dan haberi yok mesela. Gerçi yıllarca HD-Full HD-HD Ready i ayıramamış bir toplum olarak normal böyle bireylere sahip olmamız.
Ya da RAM'den yakınır, ama RAM ne işe yarar bilmez. Haliyle kimse ihtiyacı olanı almıyor. Bu da ülkemizi tüketim toplumu haline getiriyor.
Şirketler başarı konusunda mali kazanca bakarlar. Olay budur. Testlerde cihazının kötü çıkmasını çokta sallamazlar. Çünkü bilirler zaten cihazlarının kalitesini. Ama biz oturup saatlerce benim cihazım daha iyi grafik işlemcisine sahip diye kavga ederiz. Adam twitter facebook gmail dışında uygulama kullanmıyor, gelmiş grafik işlemcisinin kabiliyetlerinden bahsediyor.
Apple IOS ile stabilite nedir kullanım kolaylığı nedir bunu gösterdi dünyaya. Nokia dokunmatik ekrana burun kıvırırken Apple pazarı değiştirdi resmen.
Ha şunu diyebilirsiniz IOS sadece 3-5 cihaz için geliştiriliyor, haliyle Wi-Fi sorunları gibi sorunların çıkması ufak bir kalitesizlik göstergesi. Bu konuda Android çok daha iyi entegrasyon sunuyor IOS a nazaran. Düşünseniz binlerce cihaz üzerinde çalışıyor.
IOS uygulama konusunda da Android e göre çeşitlilik ve kalite açısından çok daha iyi tartışmasız. Foursquare, twitter, facebook gibi popüler uygulamaları her iki sistemde deneyin ve farkı görün bakalım.
Video seyretmeye gelince, telefondan Full HD film izlenmesini anlamış değilim. Android misiniz arkadaş nasıl ayırt ediyor gözleriniz onu. Dolayısı ile herhangi bir modeli sadece 1080p görüntüde kasılıyor diye eleştirmek yersizdir. Adam Full HD film izlemiyordur telefonunda napsın o işlemciyi.
Telefonumda 4 çekirdek var olayı da bir tuhaf. BUgün uygulamaları geçtim işletim sistemleri bile bu kadar çekirdeği verimli kullanamazken sen napacasın 4 çekirdeği aklınca profesyonel ama görünürde giriş seviyesi kullanıcı.
Editörlük hayatım boyunca bu konulardaki çoğu atışmayı yersiz ve ergence buldum. Kim neye ihtiyacı varsa onu alsın arkadaşlar. Ben yazılım geliştirirken Android kullandım, mobil yazılımı bırakınca iPhone aldım kafam rahat. Çünkü şu sıralar tek amacım stabil olsun görsel açıdan beni tatmin etsin. Sony xperia da türlü türlü sorunla karşılaştım. Nokia Lumia da uygulama sıkıntısından yakındım. HTC nin pil ömürleri iyi ama her yerde şarj cihazı bulunan biri olarak bu artıya çok kapılmadım.
Ama Android kötü şu bu diyemem. Neticede sırf usb portu için Android tablet kullanıyorum şu an mesela. işim gereği tamamen. Ama sorarsanız uygulamalardan memnun muyum diye, kesinlikle hayır !
Bu tip cihazlarda bi tek şunu diyebilirsiniz, bağımsız test sonuçlarına göre Samsung grafikte Apple dan iyi, ama Apple da RAM verimliliğinde daha iyi. Bu ve bunun gibi örneklerle cihazın reklamını yaparsınız. Herkes cihazında dünyayı kurtaran yazılımlar geliştiriyormuş ya da kullanıyormuş gibi davranırsa bu iş mahalle kavgasından öteye geçmez. Firmalarda bu pazarda bizi yeyip bitirmeye devam ederler.
Çözünürlük ile Piksel Boyutu aynı şey değil Bilgisiz Insan.
Sony yetişti bu arada fakat Apple Ekran olarak gerçekten kaliteli Ürünler üretiyor
Super Amoled bana göre Facia kimine göre Yenilik..
Retina ekran denilen zırva 300ppi ve yukarısı için steve jobs ın bir uyduruğudur. ipad 4 modeli 264 ppi değerindeyken nexus 10 modeli 300 ppi dir. Yani güzel kardeşim nexus 10 retina ekran ipad 4 retina ekran değildir Her ikiside güzel görüntüler verir ama Apple halen bu retina kelimesini kullanarak piayasadaki herkesi salak yerine koymaktadır.