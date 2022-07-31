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    Çin'in kontrolden çıkan roketi Hint Okyanusu'na düştü

    Çin'in 24 Temmuz'da Tiangong uzay istasyonuna gönderdiği Uzun Yürüyüş 5B roketi Dünya'ya düştü. Hint Okyanusu'na düşen roketin tam konumu, belirsizliğini koruyor.
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    Çin'in kontrolden çıkan roketi Hint Okyanusu'na düştü
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    Çin'in kontrolsüz Uzun Yürüyüş 5B roketi Hint Okyanusu üzerinden Dünya atmosferine girdi ve Borneo adası yakınlarına düştü.  ABD Uzay Komutanlığı, roketin Dünya atmosferine yeniden girişini doğruladı, ancak enkazın tam olarak nereye indiği belirsizliğini koruyor.

    Roketin parçaları Borneo adasının yakınlarına düştü

    24 Temmuz'da Çin, bitmemiş Tiangong uzay istasyonuna bir laboratuvar modülü fırlatmak için bir Uzun Yürüyüş 5B roketi kullandı. 22 tondan fazla bir ağırlığa sahip olan roket, kontolünü kaybettikten sonra bir süre dünya yörüngesinde döndü ve ardından Dünya'ya düştü. Tahminler roketin Meksika'dan Afrika'nın güney ucuna kadar herhangi bir yere indiğini düşünsede roketin nereye ineceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu, Çin'in üçüncü kontrol dışı inişine işaret ediyor. 

    Twitter'daki Malezyalı kullanıcılar, roketin görünüşte yeniden girişini yakaladı ve bazıları bunun bir meteor olduğuna inanıyor. NASA yöneticisi Bill Nelson Twitter'dan yaptığı açıklamada, kontrolsüz inişe yanıt verdi. Nelson, "Çin Halk Cumhuriyeti, Long March 5B roketi Dünya'ya geri düştüğü için belirli yörünge bilgilerini paylaşmadı. Uzay yolculuğu yapan tüm ülkeler, yerleşik en iyi uygulamaları izlemeli ve özellikle önemli bir risk taşıyan Uzun Yürüyüş 5B gibi ağır yük taşıtları için potansiyel enkaz çarpma riskinin güvenilir tahminlerine izin vermek için bu tür bilgileri önceden paylaşmak için üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

    Ne yazık ki bu roket, Dünya'ya düşen son kontrolden çıkmış roket değil. Çin, Ekim ayında Uzun Yürüyüş 5B kullanarak Tiangong'a üçüncü ve son modülünü fırlatmayı planlıyor ve roketi 2023'te uzaya bir teleskop getirmek için bir kez daha kullanacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 4 saat önce

    Çok güzel yaw

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