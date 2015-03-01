2014 yılında 4K kayıt yapabilen 150 milyon cihaz satıldı

4K çözünürlük giderek yaygınlaşmaya devam ediyor, geçtiğimiz günlerde de bu konuyla ilgili ülkemizde TRT bir atılım gerçekleştirerek Türkiye'de ilk 4K yayının testlerine başlamıştı . Ancak 4K çözünürlük yaygınlaşsa da içerik konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyordu, geçtiğimiz yıl 4K içerik üretebilecek cihazların satışına baktığımızda ise bu tablo tersine dönebilir gibi gözüküyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Geçtiğimiz yıl 4K kayıt yapabilen 150 milyon cihaz satılırken özellikle 4K video kaydedebilen akıllı telefonlar bu rakamın çoğunluğunu oluşturuyor. Yeni nesil işlemcilerin de 4K kayıt yapmaya imkan vermesi gelecekte içerik sıkıntısının azalacağının bir göstergesi. 2018 yılında ise 4K kayıt yapan cihaz sayısının 500 milyonu aşması bekleniyor. Profesyonel içerikler de artacakken kullanıcıların kendi 4K kayıtlarını izlemesi de kolaylaşacak.