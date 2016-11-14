2016 internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye ne durumda?





Altı yıldan bu yana internet özgürlüğüne ve küresel ölçekteki kısıtlamalara göre bir takım raporlar yayınlayan Freedom House, 2016 yılı detaylarını paylaştı. Buna göre dünya genelinde %67 oranında internet sansürü uygulanıyor. Ülkeler, askeri, ülke güvenliği ve aile hayatının korunmasına yönelik olarak çeşitli kısıtlama kararları alabiliyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile ceza alan kullanıcılar da sadece ülkemize has bir durum değil. Araştırma 38 ülkenin sosyal medya üzerinden işlenen suçlar nedeni ile vatandaşlarına ceza uyguladığını ortaya koymuş. 2016 yılında sosyal medya üzerinden yayınlanan içerikler, başkasının paylaştığı bir içeriği yeniden paylaşanlar ve Facebook’ta paylaşılan bir gönderiyi beğenenler dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli cezalar almış durumda.

Türkiye'ye 61 Puan

İnternet özgürlüğü raporuna göre Türkiye 61 puan ile pek özgür olmayan ülkeler arasında gösteriliyor. ABD için bu rakam 18, Almanya için 19, Fransa için 25, İngiltere için 23, Güney Kore 36 seviyesinde. Ülkemizden daha yüksek bir orana sahip ülkelerden Rusya 65, Çin 88 puan ile derecelendirilmiş. Sosyal medya kısıtlamaları ve anlık mesajlaşma platformlarına uygulanan yasaklara göre belirlenen haritada özellikle Skype’ın yasaklı olduğu ülkelerin yüksek puan aldığı görülüyor.

Yukarıdaki görselde 0 en özgür, 100 ise özgürlük kısıtlamasının en yüksek olduğu seviyeyi işaret ediyor.

Dünya genelindeki internet kullanıcılarının, ülkeler içinde uygulanan yasaklara göre bir oranlaması yapıldığında toplam kullanıcıların sadece %24’ünün özgür olduğu ortaya konmuş. %29 kısmen özgür, %35 ise özgür değil.

Grafik, değerlendirilebilmiş %88’lik kitleye göre oluşturulmuş.

Dünya genelinden ilginç cezalar

2013 yılından bu yana dünya genelinde internet üzerindeki hesapları üzerinden ceza yiyen kullanıcıların oranı %50 artış göstermiş durumda. Facebook’taki popüler herkese açık bir gönderiye bırakılan yorumlar artık çok yaygınlık kazanmışken Tayland’da kralın evcil hayvanına hakaret, Suudi Arabistan’da ateizmi yayma çalışması yürütmek, LGBTI destekleyici içerikler paylaşmak ilginç detaylar olarak öne çıkıyor.

Ülkelerin bir önceki yıla göre sıralamadaki durumunu da ortaya koyan çalışmaya göre 2015 yılından bu yana kısıtlayıcı bir tutum izleyen ülkeler şöyle:

Aşağıdaki görsele göre 27 ülke, popüler uygulamaları engellemiş ya da bu uygulamalar üzerinden kullanıcıları yakalayarak cezaya çarptırmış durumda. Mavi olan çubuk platform kısıtlamasını, diğeri ise platform üzerinden yakalanarak cezalandırılan kullanıcıları ifade ediyor.





65 ülkenin 2016 yılı özgürlük raporu şöyle: