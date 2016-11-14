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2016 internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye ne durumda?

Ülkelerin internet özgürlüğüne yönelik bir takım raporları içeren Freedom on the Net rakamları, ülkelerin dünya genelindeki durumlarını ortaya koyuyor. Peki Türkiye ne durumda?
2 yıl
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36
Güvenlik
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altı yıldan bu yana internet özgürlüğüne ve küresel ölçekteki kısıtlamalara göre bir takım raporlar yayınlayan Freedom House, 2016 yılı detaylarını paylaştı. Buna göre dünya genelinde %67 oranında internet sansürü uygulanıyor. Ülkeler, askeri, ülke güvenliği ve aile hayatının korunmasına yönelik olarak çeşitli kısıtlama kararları alabiliyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile ceza alan kullanıcılar da sadece ülkemize has bir durum değil. Araştırma 38 ülkenin sosyal medya üzerinden işlenen suçlar nedeni ile vatandaşlarına ceza uyguladığını ortaya koymuş. 2016 yılında sosyal medya üzerinden yayınlanan içerikler, başkasının paylaştığı bir içeriği yeniden paylaşanlar ve Facebook’ta paylaşılan bir gönderiyi beğenenler dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli cezalar almış durumda.

Türkiye'ye 61 Puan 

İnternet özgürlüğü raporuna göre Türkiye 61 puan ile pek özgür olmayan ülkeler arasında gösteriliyor. ABD için bu rakam 18, Almanya için 19, Fransa için 25, İngiltere için 23, Güney Kore 36 seviyesinde. Ülkemizden daha yüksek bir orana sahip ülkelerden Rusya 65, Çin 88 puan ile derecelendirilmiş. Sosyal medya kısıtlamaları ve anlık mesajlaşma platformlarına uygulanan yasaklara göre belirlenen haritada özellikle Skype’ın yasaklı olduğu ülkelerin yüksek puan aldığı görülüyor.

Yukarıdaki görselde 0 en özgür, 100 ise özgürlük kısıtlamasının en yüksek olduğu seviyeyi işaret ediyor.
Dünya genelindeki internet kullanıcılarının, ülkeler içinde uygulanan yasaklara göre bir oranlaması yapıldığında toplam kullanıcıların sadece %24’ünün özgür olduğu ortaya konmuş. %29 kısmen özgür, %35 ise özgür değil.
2016 internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye ne durumda?
Grafik, değerlendirilebilmiş %88’lik kitleye göre oluşturulmuş.

Dünya genelinden ilginç cezalar

2013 yılından bu yana dünya genelinde internet üzerindeki hesapları üzerinden ceza yiyen kullanıcıların oranı %50 artış göstermiş durumda. Facebook’taki popüler herkese açık bir gönderiye bırakılan yorumlar artık çok yaygınlık kazanmışken Tayland’da kralın evcil hayvanına hakaret, Suudi Arabistan’da ateizmi yayma çalışması yürütmek, LGBTI destekleyici içerikler paylaşmak ilginç detaylar olarak öne çıkıyor.

Ülkelerin bir önceki yıla göre sıralamadaki durumunu da ortaya koyan çalışmaya göre 2015 yılından bu yana kısıtlayıcı bir tutum izleyen ülkeler şöyle:

2016 internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye ne durumda?

Aşağıdaki görsele göre 27 ülke, popüler uygulamaları engellemiş ya da bu uygulamalar üzerinden kullanıcıları yakalayarak cezaya çarptırmış durumda. Mavi olan çubuk platform kısıtlamasını, diğeri ise platform üzerinden yakalanarak cezalandırılan kullanıcıları ifade ediyor.

2016 internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye ne durumda?

65 ülkenin 2016 yılı özgürlük raporu şöyle: 


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Dr.Techno 2 yıl en beğenilen
Vay arkadas libya bizden onde.Kambocya rwanda onde.Ama cok iyiyiz 2023
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agabeyts 2 yıl
Şaşırdık mı? Tabiki hayır...
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redoracle 2 yıl
Keşke sadece internette kısıtlansaydıkta,hayatımızdaki diğer şeylerde özgür olsaydık bari.
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kerrjo1 2 yıl
Yav arkadaş diktatörlük rejimi ile yönetiliyor olsak şu an siz bu siteye girebilir miydiniz ? Hükümet aleyhinde konuşabilir miydiniz ? Ulusal güvenlik sebebi ile ara ara kısıtlamalar yapılabilir. 2 dk tweet atmayınca öleceksiniz sanki !
Tamamen solcu goygoyu. Özgürlükler kısıtlanıyor ühüüü

.
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HEISENBERG 2 yıl
Yenişafak,Akit,Star ve ensonhaber sitelerine girebiliyorum gayet özgür bir internetimiz var.
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asosyal mühendis 2 yıl
çin i tahmin etmeye bile gerek yok. google bile yasaktı sanırım :D
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tahir40 2 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
çin i tahmin etmeye bile gerek yok. google bile yasaktı sanırım :D

Ben umutluyum, yakında yakalarız. Biri hiçbir mahkeme kararına dahi ihtiyaç duymadan istediği siteyi kapatabiliyor. Artık facebook youtube twitter vs açılmayınca haberleri açıyorum nerede bomba patladı, kime operasyon yapıyorlar bugün diye. Bizi bu hale getirenlere en içten saygılarımı sunarım...
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Eeltorm 2 yıl
Türkiye' de rezil bir internet var.
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Fenomenon 2 yıl
İnanmış gibi yapalım.
Özgür Amerikada Internet Wifi şifresini daesh yapan çocuğu gözaltına alıyorlar ama özgürlük var işte napcan.
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*GameOver* 2 yıl
Hala vpn bilmeyen arkadaşlar operayı kullansın artık en azından kısıtlama veren siteler için
youtu.be/...
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dere.beyi 2 yıl
ölmüşüz gömenimiz yok
kokmuşuz tuzlayanımız yok
yeterince açıklayıcı olmuştur umarım
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1907Fatih1907 2 yıl
Neye göre kısıtlama sadece twitter Facebook kapatılınca kısıtlamadan sayiliyormu. Bu ülkede lgbt ateist şeytana tapanların bile internet siteleri grupları varken özgürce istediklerini yazabiliyorken neye kısıtlama ceza gelmiş. Cumhurbaşkanına bile ana avrat küfür edilen bir sanal alemde bu sıralama saçma olmuş
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upliftingsky 2 yıl
Özgürce zorno izleyemeyecekmiyiz?
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dokuzcanlicanavar 2 yıl
Hangi özgürlük??
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