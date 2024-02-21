Valorant hesabı nasıl açılır? Hızlıca Valorant hesap oluşturma

Riot Games’in online multiplayer FPS oyunu Valorant, çıkış yaptığı 2020 yılından bu yana en popüler oyunlardan biri haline geldi. Diğer birinci şahıs nişancı oyunlarından farklı kılan grafikleri ve benzersiz oynanışı sayesinde her gün milyonlarca oyuncu Valorant’a giriş yapıyor. Valorant’a adım atmak isteyen oyuncuların ilk aşamada Riot Games hesabı oluşturma adımlarını tamamlaması gerekiyor. Valorant hesap açma ücretsiz olup, buradaki hızlı adımları takip ederek Valorant nasıl hesap açılır öğrenebilirsiniz.

Valorant hesap açma adımları 🖱️ Tam Boyutta Gör Valorant, hâlâ en popüler çevrimiçi çok oyunculu FPS oyunlarından biri. Ücretsiz ve tek tıkla kolayca indirebiliyorsunuz. Ancak Valorant’ı indirip oynamak için Riot Games hesap açma adımlarını geçmeniz gerekiyor. Valorant hesap oluşturma ücretsizdir. Valorant hesabı açmak için şu adımları izleyin: Valorant sitesine girin. Ücretsiz oyna butonuna tıklayın. Riot hesap oluştur ve giriş yap seçenekleri çıkacak. Valorant hesap oluşturmak için ilkini seçin. Geçerli bir e-posta adresi ve doğum tarihinizi girin. Valorant kullanıcı adınızı belirleyin. Valorant hesabınız için bir şifre belirleyin. Hesap açma işlemi tamamdır. İndirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Kurulumdan sonra oynamak için Riot Games hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Valorant şifre değiştirme nasıl yapılır? 1 yıl önce eklendi

Riot istemcisi, hesap oluştururken kullandığınız e-posta adresine bir doğrulama e-postası gönderecek. E-postadaki linke tıklayarak Riot Games Valorant hesabınızı doğrulayabilirsiniz. Valorant hesabınıza bağlı e-mail adresini değiştirmek isterseniz, Valorant resmi sitesini açıp Ayarlar - Kişisel Bilgiler bölümünden yeni e-posta adresinizi girebilirsiniz.

Valorant indirmesi ve oynaması ücretsiz bir oyun ancak kurulumdan sonra oyuna doğrudan geçemiyorsunuz. Valorant oynamak için Riot hesap açmanız gerekiyor. Valorant hesap açma rehberimizdeki adımları takip ederek hızlıca hesabınızı oluşturabilirsiniz.

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Valorant hesap açma nasıl yapılır?