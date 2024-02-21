Valorant hesabı nasıl açılır? Hızlıca Valorant hesap oluşturma

Riot Games’in online multiplayer FPS oyunu Valorant, çıkış yaptığı 2020 yılından bu yana en popüler oyunlardan biri haline geldi. Diğer birinci şahıs nişancı oyunlarından farklı kılan grafikleri ve benzersiz oynanışı sayesinde her gün milyonlarca oyuncu Valorant’a giriş yapıyor. Valorant’a adım atmak isteyen oyuncuların ilk aşamada Riot Games hesabı oluşturma adımlarını tamamlaması gerekiyor. Valorant hesap açma ücretsiz olup, buradaki hızlı adımları takip ederek Valorant nasıl hesap açılır öğrenebilirsiniz.
Valorant hesap açma adımları 🖱️
- Valorant sitesine girin.
- Ücretsiz oyna butonuna tıklayın.
- Riot hesap oluştur ve giriş yap seçenekleri çıkacak.
- Valorant hesap oluşturmak için ilkini seçin.
- Geçerli bir e-posta adresi ve doğum tarihinizi girin.
- Valorant kullanıcı adınızı belirleyin.
- Valorant hesabınız için bir şifre belirleyin.
- Hesap açma işlemi tamamdır.
- İndirme sayfasına yönlendirileceksiniz.
- Kurulumdan sonra oynamak için Riot Games hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Riot istemcisi, hesap oluştururken kullandığınız e-posta adresine bir doğrulama e-postası gönderecek. E-postadaki linke tıklayarak Riot Games Valorant hesabınızı doğrulayabilirsiniz. Valorant hesabınıza bağlı e-mail adresini değiştirmek isterseniz, Valorant resmi sitesini açıp Ayarlar - Kişisel Bilgiler bölümünden yeni e-posta adresinizi girebilirsiniz.
Valorant indirmesi ve oynaması ücretsiz bir oyun ancak kurulumdan sonra oyuna doğrudan geçemiyorsunuz. Valorant oynamak için Riot hesap açmanız gerekiyor. Valorant hesap açma rehberimizdeki adımları takip ederek hızlıca hesabınızı oluşturabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.