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    Steam'den yeni rekor: 2023'te 14.000'den fazla oyun yayınladı

    Steam, 2023'te yayınladığı 14.000'den fazla oyunla yeni bir yıllık rekora imza attı. Dijital dağıtım platformunda geçen yıl her gün 40 civarında yeni oyun piyasaya sürüldü.
    Steam'den yeni rekor: 2023'te 14.000'den fazla oyun yayınladı Tam Boyutta Gör
    2023 yılı Steam için bir başka rekor yılı oldu. Valve çatısı altında yer alan dijital dağıtım platformu, son 12 ayda önceki yıllara kıyasla daha fazla oyun piyasaya sürdü. SteamDB'nin verilerine göre 2023 yılında Steam'de tam 14.531 oyun yayınlandı.

    Böylelikle platformda 2022 yılının rekoru egale edilmiş oldu. İstatistiklere baktığımızda, 2023'te bir önceki yıldan neredeyse 2.000 daha fazla oyun piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Bu da yılın her günü ortalama 39'dan fazla oyun yayınlandığı anlamına geliyor.

    Steam'den yeni rekor: 2023'te 14.000'den fazla oyun yayınladı Tam Boyutta Gör

    Oyun sayısında keskin artış

    Bununla birlikte 2014'ten bu yana platformda yayınlanan oyunlarda keskin bir artış oldu. Bunu, Steam Greenlight ve ardından Steam Direct'in devreye girmesi ve bağımsız oyunların Steam'de yayınlanmasının çok daha kolay hale gelmesine bağlayabiliriz.

    Şu anki 14.531 rakamı gerçekten muazzam. Ve öyle görünüyor ki geliştiriciler hız kesmeyecek. Daha 2024'ün ilk gününde platforma 36 yeni oyun eklendi. Neredeyse geçen yılın günlük ortalamasına eşdeğer. Üstelik bu rakama geliştiricilerin çoğu noel ve yılbaşı tatilindeyken ulaşıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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