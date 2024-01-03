Tam Boyutta Gör 2023 yılı Steam için bir başka rekor yılı oldu. Valve çatısı altında yer alan dijital dağıtım platformu, son 12 ayda önceki yıllara kıyasla daha fazla oyun piyasaya sürdü. SteamDB'nin verilerine göre 2023 yılında Steam'de tam 14.531 oyun yayınlandı.

PC ve konsollara çıkacak yeni oyunlar (Ocak 2024) 19 sa. önce eklendi

Böylelikle platformda 2022 yılının rekoru egale edilmiş oldu. İstatistiklere baktığımızda, 2023'te bir önceki yıldan neredeyse 2.000 daha fazla oyun piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Bu da yılın her günü ortalama 39'dan fazla oyun yayınlandığı anlamına geliyor.

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Oyun sayısında keskin artış

Bununla birlikte 2014'ten bu yana platformda yayınlanan oyunlarda keskin bir artış oldu. Bunu, Steam Greenlight ve ardından Steam Direct'in devreye girmesi ve bağımsız oyunların Steam'de yayınlanmasının çok daha kolay hale gelmesine bağlayabiliriz.

Şu anki 14.531 rakamı gerçekten muazzam. Ve öyle görünüyor ki geliştiriciler hız kesmeyecek. Daha 2024'ün ilk gününde platforma 36 yeni oyun eklendi. Neredeyse geçen yılın günlük ortalamasına eşdeğer. Üstelik bu rakama geliştiricilerin çoğu noel ve yılbaşı tatilindeyken ulaşıldı.

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Steam'den yeni rekor: 2023'te 14.000'den fazla oyun yayınladı