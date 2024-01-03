Steam'den yeni rekor: 2023'te 14.000'den fazla oyun yayınladı

Böylelikle platformda 2022 yılının rekoru egale edilmiş oldu. İstatistiklere baktığımızda, 2023'te bir önceki yıldan neredeyse 2.000 daha fazla oyun piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Bu da yılın her günü ortalama 39'dan fazla oyun yayınlandığı anlamına geliyor.
Oyun sayısında keskin artış
Bununla birlikte 2014'ten bu yana platformda yayınlanan oyunlarda keskin bir artış oldu. Bunu, Steam Greenlight ve ardından Steam Direct'in devreye girmesi ve bağımsız oyunların Steam'de yayınlanmasının çok daha kolay hale gelmesine bağlayabiliriz.
Şu anki 14.531 rakamı gerçekten muazzam. Ve öyle görünüyor ki geliştiriciler hız kesmeyecek. Daha 2024'ün ilk gününde platforma 36 yeni oyun eklendi. Neredeyse geçen yılın günlük ortalamasına eşdeğer. Üstelik bu rakama geliştiricilerin çoğu noel ve yılbaşı tatilindeyken ulaşıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.