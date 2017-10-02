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NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi

NASA'nın Hubble'a bilimsel bir varis olarak hazırladığı 8.8 milyar dolar değerindeki devasa uzay teleskobu James Webb, 2019'un ilkbahar aylarında fırlatılacak...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılma tarihi 2019'a ertelendi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan NASA, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle teleskobun aslen 2018'in sonları olarak planlanan fırlatılma tarihinin 2019''un ilkbahar aylarına ertelendiğini açıkladı.

Erteleme kararının teleskobun kendisiyle ilgili bir problemden kaynaklanmadığının altını çizen NASA,"James Webb, bugüne kadar yaptığımız en karmaşık uzay araçlarından birisi. Bu karmaşık yapının tüm parçalarını bir araya getirmek tahmin ettiğimizden çok daha uzun sürüyor. Donanımsal anlamda hiçbir problemimiz olmasa da yine de fırlatılma tarihini birkaç ay erteleme kararı aldık." ifadelerini kullanıyor.

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak


Dile kolay tam 27 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.

2019'un ilkbahar aylarında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.

https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-james-webb-space-telescope-to-be-launched-spring-2019 Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Çok heyecanlıyım. 27 yılda neredeyse kamera teknolojisi çağ atladı. Hubbledan çok çok daha iyi görüntüler göreceğiz.
3 Yanıt Yanıtla +25
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selahattın ısık 2 yıl Batumatu
Batumatu
Çok heyecanlıyım. 27 yılda neredeyse kamera teknolojisi çağ atladı. Hubbledan çok çok daha iyi görüntüler göreceğiz.

Teleskop 27 yıl önce yollansa da defalarca donanım ve yazılım güncellemesi yapıldı.
Dolayısı ile 27 yıl önceki teknoloji ile uzaya bakmıyoruz.
Asıl mesele teleskopun gördüğü her şey güç ve otoriteyi elinde tutanlarca filtrelenmeden insanoğlu ile paylaşılıyor mu.
Kanımca hayır.
Hublle bu hali ile dahi yıllarca yeni keşiflerin yapılmasını sağlayacaktır.
Yeni uydu hizmete girdiğinde hublle ın amatör gruplarca kullanıma açılmasını isterdim.
İnsanlık için asıl devrim yaratma kapasitesine sahip uygu chandra dır.
Klasik kameralarla insan oğlunun görebildiği sınırlıdır.
Bakış açısını radikal şekilde değiştirmenin vakti geçeli yıllar oldu.
Tabi bizim için.
Uygar devletler yıllardır 2 gözünü kapatıp başka yerleri ile uzaya bakıyor.
(beyin diyeyimde yanlış anlaşılmasın)
bizde dünya düzdür kavgaları yapıp abd nin aya gitmediğine dair teoriler üretelim.
BatumatuÇok heyecanlıyım. 27 yılda neredeyse kamera teknolojisi çağ atladı. Hubbledan çok çok daha iyi görüntüler göreceğiz.T...
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The Ace of Spades 2 yıl
90 yılında atılan 27 yaşındakı Hubble'ın son sınırı 13.4 milyar ışık yılı uzaklığındaki Gn-z11 isimli galaksi . 11.09 redshifte sahip ..
James Webb'in son sınırları cidden hayal edilmesi güç , beynin sınırlarını zorlar nitelikte olacaktır ..
En çok istediğim şey ise IC 1101 galaksisinin daha net görüntüsü :)
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İsmailYttd 2 yıl
güzel olmuş:)
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Futurisma 2 yıl
geçmişin derinliklerini göreceğiz.
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rtsbora 2 yıl
Haberde James Webb'in kim olduğuna değinilmemiş. Ben yazayım.

James E. Webb (7 Ekim 1906 - 27 Mart 1992), 1961'den 1968'e kadar NASA'nın ikinci yöneticisi olarak görev yapmış ABD'li hükûmet memurudur.
Webb, Kennedy hükûmetinin başlangıcından Johnson hükûmetinin sona ermesine kadar NASA'yı yönetti; böylece ilk insanlı Apollo uçuşundan hemen önceki Mercury ile Gemini programları arasındaki kritik insanlı uzay lansmanlarına gözetmenlik yaptı. Ayrıca Apollo 1 yangını ile ilgilenmişti.
2002'de Webb'e hürmet etmek için Hubble Uzay Teleskobu'nun yenileme teleskobu olan "Next Generation Space Telescope" (NGST)'ın ismi "James Webb Space Telescope" (James Webb Uzay Teleskobu)'a değiştirildi.
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ylcn123 2 yıl
bir gönderilmedi gitti arkadaş
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tahir40 2 yıl
Hubble fırlatıldıktan sonra ilk görüntülerin alınmasıyla aynasının kusurlu olduğu farkedilmişti. Yörüngeye astronot gönderip yenisiyle değiştirmek milyarlarca dolara malolmuş NASA'nın da karizmasını çizmişti. Bu sefer acele etmeyip benzer sorun yaşamamak için herşeyi tekrar tekrar kontrol ediyor olsalar gerek...
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GAMBIT 2 yıl
27 yıl geçmesine rağmen Hubble hala taş gibi çalışıyor. İnanılmaz keşifler yapıyor. Yeni teknolojilerle donatılmış James Webb'in yapacağı keşifleri merakla bekliyorum. Yepyeni, çok daha gelişmiş bir gözle uzaya bakabileceğiz.
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Çok heyecanlıyım. 27 yılda neredeyse kamera teknolojisi çağ atladı. Hubbledan çok çok daha iyi görüntüler göreceğiz.
3 Yanıt Yanıtla +25
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selahattın ısık 2 yıl Batumatu
Batumatu
Çok heyecanlıyım. 27 yılda neredeyse kamera teknolojisi çağ atladı. Hubbledan çok çok daha iyi görüntüler göreceğiz.

Teleskop 27 yıl önce yollansa da defalarca donanım ve yazılım güncellemesi yapıldı.
Dolayısı ile 27 yıl önceki teknoloji ile uzaya bakmıyoruz.
Asıl mesele teleskopun gördüğü her şey güç ve otoriteyi elinde tutanlarca filtrelenmeden insanoğlu ile paylaşılıyor mu.
Kanımca hayır.
Hublle bu hali ile dahi yıllarca yeni keşiflerin yapılmasını sağlayacaktır.
Yeni uydu hizmete girdiğinde hublle ın amatör gruplarca kullanıma açılmasını isterdim.
İnsanlık için asıl devrim yaratma kapasitesine sahip uygu chandra dır.
Klasik kameralarla insan oğlunun görebildiği sınırlıdır.
Bakış açısını radikal şekilde değiştirmenin vakti geçeli yıllar oldu.
Tabi bizim için.
Uygar devletler yıllardır 2 gözünü kapatıp başka yerleri ile uzaya bakıyor.
(beyin diyeyimde yanlış anlaşılmasın)
bizde dünya düzdür kavgaları yapıp abd nin aya gitmediğine dair teoriler üretelim.
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Blaize 2 yıl Batumatu
Amerikalı’ların paylaşacağını sanmıyorum.
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darkaura 2 yıl Batumatu
Batumatu
Çok heyecanlıyım. 27 yılda neredeyse kamera teknolojisi çağ atladı. Hubbledan çok çok daha iyi görüntüler göreceğiz.

Sadece kamera degil devasa aynalari var. Hubbledan cok daha fazla isik toplayabilecek. Ayrica kizilotesi gorecek. Dunyadan uzakda olmasida bu yuzde. Kizilotesi isigi parazitsiz gorebilcek kadar sogumak icin. Kizilotesinin farki toz ve gaz bulutlarinin arasindan kesilmeden gecebilmesi. Goreve basladiginda hibble i gokgede birakacak kesiflere hemen basliyacaktir. Tek basina trapist yada proxima b de dunya benzeri gezegenleri incelemesi yeter. Yasamin izi olan kimyasallardan insanlarin akillarini alacak kesifler yapmasi cok olasi.
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kartal172 2 yıl
Geç olsun güç olmasın
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