NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi

Uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılma tarihi 2019'a ertelendi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan NASA, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle teleskobun aslen 2018'in sonları olarak planlanan fırlatılma tarihinin 2019''un ilkbahar aylarına ertelendiğini açıkladı.

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

2019'un ilkbahar aylarında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.

https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-james-webb-space-telescope-to-be-launched-spring-2019

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