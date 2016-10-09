2017 Yılın Otomobili adayları açıklandı

Haber Editörü
2005 senesinden bu yana her yıl verilen Yılın Otomobili ödüllerinin merakla beklenen aday kadrosu açıklandı. Mercedes, Audi, Chrysler ve Tesla gibi dünyaca ünlü birçok markanın yer aldığı yarışma üreticiler için de büyük önem arz ediyor.
Zira herhangi bir dalda ödül alan otomobilin satış rakamları pozitif anlamda etkileniyor ve beklentilerin üzerine çıkabiliyor. 5 farklı kategoride, 13 Nisan 2017 tarihinde New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak Yılın Otomobili ödülünün adaylarını hemen aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
2017 Yılın Otomobili Adayları
- Audi A5 / S5 Coupé
- Audi Q2
- Audi Q5
- Buick Envision
- Buick LaCrosse
- Chevrolet Cruze
- Chrysler Pacifica
- Fiat/Abarth 124 Spyder
- Genesis G80
- Honda Civic
- Hyundai Elantra
- Infiniti Q60
- Jaguar F-PACE
- Kia Cadenza
- Kia Rio
- Kia Sportage
- Mazda CX-9
- SEAT Ateca
- Skoda Kodiaq
- SsangYong Tivoli Air / XLV
- Toyota C-HR
- Volkswagen Tiguan
2017 Yılın Lüks/Performans Otomobili Adayları
- Audi R8 Spyder
- Bentley Bentayga
- BMW 5 Series
- Cadillac CT6
- Cadillac XT5
- Genesis G90
- Honda / Acura NSX
- Lexus LC500
- Lincoln Continental
- Mercedes AMG Roadster
- Mercedes-Benz E-Class
- Porsche Boxster Cayman
- Range Rover Evoque Convertible
- Volvo S90 / V90
2017 Yılın Şehir Otomobili Adayları
- BMW i3 (94 Ah)
- Citroen C3
- Citroen E-MEHARI
- Ford KA+
- Smart Brabus Range
- Smart Cabriolet
- Suzuki Baleno
- Suzuki Ignis
2017 Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili Adayları
- Yılın Otomobili Adayları'ndaki tüm araçlar ve bunlara ek olarak Mercedes-Benz S-Class Cabriolet
2017 Yılın Çevreci Otomobili Adayları
- Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro
- BMW 740e iPerformance
- Chevrolet Bolt
- Chevrolet Malibu Hybrid
- Honda Clarity Fuel-Cell Car
- Hyundai Ioniq
- Kia Niro Hybrid
- Mercedes-Benz GLC 350e (Plug-In Hybrid)
- Tesla Model X
- Toyota Prius Prime
- Toyota RAV4
http://www.wcoty.com/web/eligible_vehicles.asp?cat=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elmayla armutun kıyaslandığı saçma yarışmalar bunlar. 1989 yılında Fiat Tipo 1., Opel Vectra 2., Volkswagen Passat 3. olmuş. Üreticilerin jürileri ayarlayıp kendi aralarında paslaştığı yarışmalar. Alman dergilerinin karşılaştırmalarına da bakmayın, Alman arabasının fiyatı rakibinin 2 katı. Bunu dikkate almayıp Alman arabasını öve öve bitiremiyor.
Model S bu senenin arabası değil .Belki ondandır.
Tok kapi sesi nasil oluyor?bircok kisi farkli soyluyor varsa bir youtube videosu eklesene yillarca konusulan tok ses neymis.
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