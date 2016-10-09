2017 Yılın Otomobili adayları açıklandı

2005 senesinden bu yana her yıl verilen Yılın Otomobili ödüllerinin merakla beklenen aday kadrosu açıklandı. Mercedes, Audi, Chrysler ve Tesla gibi dünyaca ünlü birçok markanın yer aldığı yarışma üreticiler için de büyük önem arz ediyor.

Zira herhangi bir dalda ödül alan otomobilin satış rakamları pozitif anlamda etkileniyor ve beklentilerin üzerine çıkabiliyor. 5 farklı kategoride, 13 Nisan 2017 tarihinde New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak Yılın Otomobili ödülünün adaylarını hemen aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

2017 Yılın Otomobili Adayları

http://www.wcoty.com/web/eligible_vehicles.asp?cat=1