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2017'de küresel internet hızları %30 arttı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

İnternet hız testi şirketi Ookla'nın yeni verilerine göre ortalama internet indirme hızları geçtiğimiz yıla kıyasla %30'dan fazla bir artış gösterdi. Türkiye olarak kaçıncı sıradayız?
1 yıl
5,5b
1
61
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternet bağlantı hızını test eden Speedtest'in geliştiricisi Ookla'nın yayınladığı yeni verilere göre küresel internet indirme hızları 2017'de bir yıl öncesine kıyasla hem genişbant hem de mobil platformda %30'dan fazla arttı. Şu an ortalama internet hızı genişbant için saniyede 40 Mbps, mobil için ise 20 Mbps seviyesine ulaşmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Apple para basıyor: Saniyede 1.444,76 dolar kazanç"
Bu büyüme Norveç, Avustralya ve genişbant internet hızının bu yıl %77 oranında arttırıldığı Hindistan da dahil olmak pek çok ülkedeki ağ alt yapılarının geliştirilmesiyle sağlandı. Şu an dünyadaki en hızlı internet hızına sahip ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye kaçıncı sıralarda?

Listede gözümüz hemen Türkiye'yi arıyor. Yayınlanan verilere baktığımızda ülkemizin ortalama 31.20 Mbps mobil indirme hızı ile 32. sırada yer aldığını görüyoruz. Genişbant indirme hızı listesinde ise 16.30 Mbps gibi bir ortalama indirme hızıyla 84. sırayı alabilmişiz.
Sıralamalar ve ortalamaların Kasım 2017 verilerine dayandığını ve Kasım 2016 verileriyle karşılaştırıldığını belirtelim. Tüm ülkelerin hızlarını ve sıralamalarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

http://www.speedtest.net/insights/blog/global-speed-2017/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Genişbant indirme hızı listesinde Gana ve Moğolistan bizden daha iyi durumda.

Daha kimler kimler var gerçi siz anlayın halimizi.
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bayneo 1 yıl
mobil indirme hızının genişbant hıza göre neredeyse 2 katı oması tamamı ile devletin bir suçudur. genişbant genişbant olalı böyle anlam kaybı yaşamamıştır. 15 yıldır genişbantı tekele bırakırsan olacağı budur. hız/fiyat olayına burada girmeycem.
mobil indirme hızının genişbant hıza göre neredeyse 2 katı oması tamamı ile devletin bir suçudur. genişbant genişbant olalı böyle anlam kaybı yaşamamıştır. 15 y...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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tavernac1 1 yıl
Dünya ortalamasını düşürüyoruz.
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Hersh 1 yıl
Vaybe, lol aleminin en çok eleştirelen polakaları bile bizi geçmiş.
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Astforum 1 yıl
Hani biz herkesten hızlı idik. Telefonda böyle reklamlar vardı. Yok londra daki bilmem kimden daha hızlı, yok ABD deki bilmem kimden daha hızlı.
Öyleyse bu liste ne?
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spacenet 1 yıl
Keşke 16 olsa, ona da razıyım. Hızım 2 Mbit ve o da kopup duruyor, şikayet edince de ilk yaptıkları iş 1Mbit'e düşürmek. Türk Telekom'a bu yüksek hizmet kalitesi için teşekkürlerimi sunarken, altyapının bu halde kalmasında emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum(!)
Neyse gidip biraz duble yol kemireyim de kendime geleyim.
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Reaktans 1 yıl
Dünya veya Türkiye genelini bilmem ama benim internet hızım bırakın artmayı 6 kat birden düştü.
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Mis gibi ip havuzuna da sokmuşlar beni. İki haftadır sürekli bir kopma, düşük hızlar.
Sağ olsunlar şikayetlerimide "sorun bizde değil sizde hıh" diye kapatıyorlar.

Teşekkürler TTNet
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Guest-02D0AD92F 1 yıl
sadece hız değil bir de fiyat araştırması yapın da tam olsun. o üst sıralardaki ülkelerde elemanlar kaç birim para veriyor biz kaç birim para veriyoruz? birim derken adamların parasını TL'ye çevirmeyin. orada aldığı maaş ve yaşam standardı asgari ücrete göre ölçülür. ona göre bir kıyaslama yapalım.
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Swothra 1 yıl
İngiltere için aşağılara baktım bulamadım, nerede la bu adamlar
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AlkanExclusive 1 yıl
Ama yul yabdı.
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burgfb 1 yıl
Beyler hız önemli değil, sınırsız olsun ucuz olsun. Sınırsız ucuz istiyor millet. 30TL 8mb sınırsız yapsın bir şirket yok satar yok.
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Hümiyettin 1 yıl burgfb
burgfb
Beyler hız önemli değil, sınırsız olsun ucuz olsun. Sınırsız ucuz istiyor millet. 30TL 8mb sınırsız yapsın bir şirket yok satar yok.

Hız da önemlidir. Vergiler, fahiş kar oranları ve belediye harçları olmasa o paraya 100 Mbit sınırsız bile verilir.
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mcrew 1 yıl burgfb
40 liraya 8 mbps limitsiz kotasız var netspeed de.
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rwo 1 yıl
benim internet uçuyor test sonuçlarına göre ekvadordan hızlıyım ama bir etiyopya değilmişim

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ssschutzstaffel_ss 1 yıl
İlk internetimizi 2006 yalında almıştık. 4gb kotalı 1 kaç mpbs hız ile.
Aradan bayağı zaman geçmesine karşın çok uzun zamandır 7 mbps ile kullanıyorum.
Hiç mi bir gelişme olmaz.
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