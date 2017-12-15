2017'de küresel internet hızları %30 arttı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

İnternet bağlantı hızını test eden Speedtest'in geliştiricisi Ookla'nın yayınladığı yeni verilere göre küresel internet indirme hızları 2017'de bir yıl öncesine kıyasla hem genişbant hem de mobil platformda %30'dan fazla arttı. Şu an ortalama internet hızı genişbant için saniyede 40 Mbps, mobil için ise 20 Mbps seviyesine ulaşmış durumda.

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Bu büyüme Norveç, Avustralya ve genişbant internet hızının bu yıl %77 oranında arttırıldığı Hindistan da dahil olmak pek çok ülkedeki ağ alt yapılarının geliştirilmesiyle sağlandı. Şu an dünyadaki en hızlı internet hızına sahip ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye kaçıncı sıralarda?

Listede gözümüz hemen Türkiye'yi arıyor. Yayınlanan verilere baktığımızda ülkemizin ortalama 31.20 Mbps mobil indirme hızı ile 32. sırada yer aldığını görüyoruz. Genişbant indirme hızı listesinde ise 16.30 Mbps gibi bir ortalama indirme hızıyla 84. sırayı alabilmişiz.

Kasım 2017 verilerine dayandığını ve Kasım 2016 verileriyle karşılaştırıldığını belirtelim. Tüm ülkelerin hızlarını ve sıralamalarını Sıralamalar ve ortalamalarınverilerine dayandığını ve Kasım 2016 verileriyle karşılaştırıldığını belirtelim. Tüm ülkelerin hızlarını ve sıralamalarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

http://www.speedtest.net/insights/blog/global-speed-2017/