Apple para basıyor: Saniyede 1.444,76 dolar kazanç

Apple'ın 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olma ihtimali oldukça yüksek ve TitleMax tarafından oluşturulan bir infografik, Cupertino'lu teknoloji devinin para kazanma makinesi olduğunu onayladı.

Fortune 500 listesinde yer alan en iyi şirketlerin 2016'da kazandığı net gelir baz alınarak oluşturulan görselde, şirketlerin her saniye nasıl bir performans sergilediği gösteriliyor. Listenin tepesinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde Apple var.

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Geçen sene 45.7 milyar dolar net gelir elde eden Apple, saniyede 1.444,76 dolar kazanıyor. Yani 782.14 dolar ile infografikte ikinci sırada yer alan JP Morgan Chase'in neredeyse iki katı. Fortune 500 listesinin tepesindeki marka olan Walmart ise saniyede 431.43 dolarla oldukça geride ancak 326.22 dolar kazanan teknoloji devi Intel'i geçmeyi başarmış.

Microsoft 2021'e kadar 1 trilyon dolar değere ulaşabilir

Fortune 500'ün 27. sırasında yer alan Google'ın ana şirketi Alphabet, geçen sene 17.9 milyar dolar net gelir sağlamış durumda. Yani bu da şirketin her saniye 615.96 dolar kazandığı anlamına geliyor. Microsoft, 531.21 dolarla bu şirkete oldukça yakın.

Analistler hafta başında Microsoft'un da 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabileceğini öngördüklerini söylemişti. Ancak görünüş bakılırsa bu durum, Apple'dan daha yavaş gerçekleşecek.

Microsoft, 2021 yılına gelindiğinde, Satya Nadella'nın CEO koltuğunu Steve Ballmer'den devralmasından bu yana şirketin büyümesine en büyük katkıyı sağlayarak ana lokomotif haline gelen bulut hizmetleri sayesinde trilyon dolarlık bir şirket olabilir.

https://www.titlemax.com/discovery-center/money-finance/most-profitable-companies/