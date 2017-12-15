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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple para basıyor: Saniyede 1.444,76 dolar kazanç

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin 2016'daki net gelirleri baz alınarak oluşturulan yeni bir infografik, Apple'ın para kazanma makinesi olduğunu ortaya koymuş durumda.
1 yıl
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24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olma ihtimali oldukça yüksek ve TitleMax tarafından oluşturulan bir infografik, Cupertino'lu teknoloji devinin para kazanma makinesi olduğunu onayladı.
Fortune 500 listesinde yer alan en iyi şirketlerin 2016'da kazandığı net gelir baz alınarak oluşturulan görselde, şirketlerin her saniye nasıl bir performans sergilediği gösteriliyor. Listenin tepesinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde Apple var.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın elektrikli tırına rakip adayı var: Thor ET-One"
Geçen sene 45.7 milyar dolar net gelir elde eden Apple, saniyede 1.444,76 dolar kazanıyor. Yani 782.14 dolar ile infografikte ikinci sırada yer alan JP Morgan Chase'in neredeyse iki katı. Fortune 500 listesinin tepesindeki marka olan Walmart ise saniyede 431.43 dolarla oldukça geride ancak 326.22 dolar kazanan teknoloji devi Intel'i geçmeyi başarmış.

Microsoft 2021'e kadar 1 trilyon dolar değere ulaşabilir

Fortune 500'ün 27. sırasında yer alan Google'ın ana şirketi Alphabet, geçen sene 17.9 milyar dolar net gelir sağlamış durumda. Yani bu da şirketin her saniye 615.96 dolar kazandığı anlamına geliyor. Microsoft, 531.21 dolarla bu şirkete oldukça yakın.
Analistler hafta başında Microsoft'un da 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabileceğini öngördüklerini söylemişti. Ancak görünüş bakılırsa bu durum, Apple'dan daha yavaş gerçekleşecek.
Microsoft, 2021 yılına gelindiğinde, Satya Nadella'nın CEO koltuğunu Steve Ballmer'den devralmasından bu yana şirketin büyümesine en büyük katkıyı sağlayarak ana lokomotif haline gelen bulut hizmetleri sayesinde trilyon dolarlık bir şirket olabilir.

https://www.titlemax.com/discovery-center/money-finance/most-profitable-companies/ Yorum Yaz
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EyeCoral 1 yıl en beğenilen Jül Sezar
United States

Ayak takımı gelir şimdi


Nick namei Unites States olan biri milleti Ayak takımı diye aşağılıyor öylemi, Trump baban heralde...
United StatesAyak takımı gelir şimdiNick namei Unites States olan biri milleti Ayak takımı diye aşağılıyor ö...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Marrusia 1 yıl
Ekrem bunu beğendi.
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***Leopard*** 1 yıl
Ekrem71 temsili
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
İ phone x ten sonra muhtemelen samsungla olan savaşınıda kazanacak umarım galibiyet sarhoşluğuna kapılıp kalitesizleşme yoluna gitmez ...
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Fenomenon 1 yıl
300$'a cihaz yağıp 1000$'a satarsa bu kadar kazanması çok normal tabi.
Arge reklam falan filan da demeyin.. Neyin argesiymiş bu. Cihaz başına 10$ etmez argeye harcadıkları para. Ama 15$ maliyetli fazla depolama için 100$ istiyorlar
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ahmetkep 1 yıl
Amerika şirketleri para basmaya devam etsin. Bizde haberlerini dinleyelim. Amerikan traşı yaptırmayarak boykot edelim.
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serserim06 1 yıl
Darphane neki ıphone yanında.
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Ceqa 1 yıl
Sidik yarışı yapıcağınıza apple nasıl kazanıyor hangi sektörler önde türkiye de durum ne diye konuşacağınıza yorumlara bak çöp
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darkaura 1 yıl
darphanedeki matbaa makinasini alip para bassan bu kadar hizli basamazsin herhalde.
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sniper23 1 yıl darkaura
darkaura
darphanedeki matbaa makinasini alip para bassan bu kadar hizli basamazsin herhalde.

Darphanedeki makineleri söküp, yerine Iphoneları takalım
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***Leopard*** 1 yıl
Ekrem71 temsili
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dr20mouse 1 yıl
Astronomik kâr elde ediyorlar normal değil mi zaten?
Donanım argesi yapan bir firma da değil herşeyini hazır alıyor neredeyse.
Telefon başı %50 %60 kâr elde ediyorlar en az.
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BekirTemel 1 yıl
1. Olmak böyle bir şey demek ki.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Bilgisayarda iyi değiller mi?
Son zamanlarda kalite düşse de mac serisi kopyalanıyor paso.. iyi değilseler neden rakipleri kopyalıyor?
iMac pro ile rekabet edecek daha cihaz yok. MacBook Pro kadar şık duran kaç pc var? ;)
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MehmetNY 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
Bilgisayarda iyi değiller mi?
Son zamanlarda kalite düşse de mac serisi kopyalanıyor paso.. iyi değilseler neden rakipleri kopyalıyor?
iMac pro ile rekabet edecek daha cihaz yok. MacBook Pro kadar şık duran kaç pc var? ;)

O piyasayı takip etmiyorsan suç bizim mi?
Kimse Apple kadar reklam yapmıyor da ondan duyulmuyor o ürünler!
Yoksa bir asus'a, bir Razer'a falan bak. Adamlar nasıl iş istasyonları, nasıl AIO sistemler dizmiş.
Imac'ten daha ucuza hemde...
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V2 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
Bilgisayarda iyi değiller mi?
Son zamanlarda kalite düşse de mac serisi kopyalanıyor paso.. iyi değilseler neden rakipleri kopyalıyor?
iMac pro ile rekabet edecek daha cihaz yok. MacBook Pro kadar şık duran kaç pc var? ;)

adamlar i5 3. nesil PC leri fahiş fiyata satıyorlar. iMAC pro nun yarı fiyatına daha iyi PC toplarım.
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