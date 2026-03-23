iPhone Air, yerini aldığı Plus modelden iki kat daha popüler

Ookla'nın son verilerine göre, iPhone Air, aynı lansman döneminde iPhone 16 Plus'a kıyasla iki kat daha iyi satış performansı gösterdi. iPhone Air, mevcut ürün gamındaki en az popüler telefon olmaya devam etse de, genel büyüme, insanların yeni tasarımı benimsediğini gösteriyor.

iPhone Ultra’da kırışıklık sorunu tarihe karışabilir 11 sa. önce eklendi

iPhone Air'in erken benimseme rakamları iPhone 16 Plus'tan çok daha yüksek

Ookla'nın verileri, iPhone'larda Speedtest uygulamasının reel kullanımından toplanan analizler de dahil olmak üzere, kitle kaynaklı hücresel ağ verilerinden elde edilmiş.

iPhone Air ve iPhone Plus satış rakamları, her model kullanılarak yapılan Speedtest örneklerinin sayılarının karşılaştırılmasıyla yaklaşık olarak hesaplanmış. iPhone 16 Plus, 2024 sonlarında iPhone 16'nın piyasaya sürülme döneminde kullanımda %3'ün altında bir paya sahip. Bu oran, iPhone 16 baz modelin %5.9'luk oranının gerisinde kalırken, 16 Pro ve Pro Max'in sırasıyla %34 ve %56'lık popülaritesinin çok gerisinde.

2026'daki karşılaştırılabilir dönem için, iPhone 17 ve 17 Pro Max'in payı, iPhone 16 muadillerine kıyasla büyük ölçüde değişmedi. En büyük sıçrama, Plus ile Air karşılaştırıldığında görülüyor; iPhone Air, kullanımda %6.8'lik bir paya sahipken, bu oran Plus'ın neredeyse üç katı. Bu artış, %34.9'dan %30.6'ya düşen 17 Pro'nun aleyhine gibi görünüyor.

Bu, Air'ı iPhone 17 baz modelle aynı seviyeye getiriyor. Ancak, iPhone Air alıcılarının büyük olasılıkla teknoloji meraklıları ve erken benimseyenlerden oluştuğunu, telefonlar satışa çıktığı anda yeni modele geçen kişiler olduklarını varsaymak gerekiyor. Bu nedenle, Air ile baz model arasındaki fark zamanla açılabilir.

Yeni modem, önemli hız artışları sağlıyor

Satış rakamlarının ötesinde, iPhone Air yeni dahili donanım özelliklerine sahip. Apple, cihazın içine yeni C1X modemini dahil etti. Ookla verileri, bu yeni bileşenin 5G ağlarında indirme hızlarına ilişkin olarak kendi başına yeterli olduğunu gösteriyor. Günlük kullanımda, C1X, iPhone 17 Pro modellerdeki daha pahalı Qualcomm modemlerine çok yakın indirme hızları sunuyor. Bu, Apple'ın özel silikonu için büyük bir gelişme. Tek gerçek dezavantajı, C1X'in yükleme hızlarında biraz geride kalması.

Yine de, performans artışı, Apple'ın kendi ağ donanımını üretme konusunda çok daha iyi hale geldiğini gösteriyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, iPhone Air 2'yi bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor.

