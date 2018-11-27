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2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu

2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü kazanmak için final etabında yarışacak isimler belli oldu. Bir hafta önce ülkemizde satışa sunulan yeni Ford Focus'un da bulunduğu listede iddialı isimler var.
5 ay
13,4b
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51
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu
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2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü kazanmak için final etabında mücadele edecek isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl Volvo XC40’ın tüm rakiplerini geride bıraktığı organizasyonda bu yıl da birbirinden önemli otomobiller yer alıyor.

Farklı ülkelerden gelen 60 jüri üyesinin oylarıyla belirlenen finalist listesi Alpine 110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A Serisi, ve Peugeot 508 modellerinden oluşuyor. 2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün kazananı her zaman olduğu gibi önümüzdeki yılın mart ayında, Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde yapılan törenle duyurulacak.

Peugeot 508 en iddialı modeller arasında

Listeye göz attığımızda geçtiğimiz yılın final listesindeki SUV hakimiyetinin bu yıl yerini binek otomobillere bıraktığını görüyoruz. Jaguar I-Pace, rakipleri arasındaki tek elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarımıyla dikkat çeken modeli Peugeot 508’in de favori adaylar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir hafta önce 135 bin TL başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa çıkan yeni Ford Focus da final etabının iddialı modelleri arasında.

Geçtiğimiz yılın finalist listesinde BMW X1, Audi Q3 ve Mercedes-Benz GLA gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyordu. Fakat Volvo XC40 rakipleri arasından sıyrılarak ipi göğüslemeyi başarmıştı. 2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüyle ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


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zeratul87 5 ay en beğenilen
508 efsane bir araç olmuş
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lazloo 5 ay
508 ve I-Pace arasında gider, 508 alır.
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yamtar36 5 ay
kimse alpine'yi beğenmedi mi?
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BekirTemel 5 ay
508
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Master_Evil 5 ay
şu tablet ekranlı araçlardan biri kazanırsa yazıklar olsun bunlara, hakeden 508
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zeytinkoy 5 ay
Bu ödülü genelde b c segment kompakt arabalara veriyorlar. Focus'un veya A'nın kazanma şansı yüksek.
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Drunk Driver 5 ay
Bu sene bilmem de seneye bu yarışma fena karışacak gibi. Epey bir yeni model gelecek.
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Donald Draper 5 ay
oy verme hakkım olsaydı oyumu 508'e verirdim.
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manisa_tr 5 ay
bu avrupalı lobiler kesin focusa verirler. bu işler bir politik
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haberelectro 5 ay manisa_tr
Ödül Avrupada veriliyor zaten. Avrupada yılın otomobilini seçiyorlar.
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Krone 5 ay
Peugeot'nun yeni tasarımları çok güzel. Ödülü hakediyor. Konsept araçları gerçeğe uyarlıyor adamlar.
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ZETEC SE 5 ay
Focus bence hakkıyla veya siz ne derseniz deyin net alacak. İlk çıktığında 99da almıştı. Yine alacak.
20 yıl sonra yine diye reklam malzemesi çıkacak aha buraya yazıyorum.
Ayrıca sezarın hakkı sezara arabada bariz iyileştirme var beyler ok atmaya gerek yok. Zaten şuda var bu forumun beğenmediği araba çok satar. Sizlerde biliyorsunuz bunun birçok örneği var.
Torsiyon geldi at arabası oldu diyen arkadaş bmw 1, giulietta premium harici bağımsız suspansiyonlu c segmenti araç göstersin. Golfte yok, astrada hiç olmadı, meganda hiç olmadı, 308de hiç olmadı.
20 yıl bunu sunmuş adamlar 20 yıl, dünya çapında kıymeti bilinmemiş. Adamlarda bazı motor çeşitlerinden kaldırmış. Normal değil mi?
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N KUL 5 ay
A serisi %
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avrupada yılın otomobili 2019, ford focus ve
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