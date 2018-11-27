2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu

Tam Boyutta Gör

2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü kazanmak için final etabında mücadele edecek isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl Volvo XC40’ın tüm rakiplerini geride bıraktığı organizasyonda bu yıl da birbirinden önemli otomobiller yer alıyor.

Farklı ülkelerden gelen 60 jüri üyesinin oylarıyla belirlenen finalist listesi Alpine 110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A Serisi, ve Peugeot 508 modellerinden oluşuyor. 2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün kazananı her zaman olduğu gibi önümüzdeki yılın mart ayında, Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde yapılan törenle duyurulacak.

Peugeot 508 en iddialı modeller arasında

Listeye göz attığımızda geçtiğimiz yılın final listesindeki SUV hakimiyetinin bu yıl yerini binek otomobillere bıraktığını görüyoruz. Jaguar I-Pace, rakipleri arasındaki tek elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarımıyla dikkat çeken modeli Peugeot 508’in de favori adaylar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir hafta önce 135 bin TL başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa çıkan yeni Ford Focus da final etabının iddialı modelleri arasında.

Geçtiğimiz yılın finalist listesinde BMW X1, Audi Q3 ve Mercedes-Benz GLA gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyordu. Fakat Volvo XC40 rakipleri arasından sıyrılarak ipi göğüslemeyi başarmıştı. 2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüyle ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.