2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu

Farklı ülkelerden gelen 60 jüri üyesinin oylarıyla belirlenen finalist listesi Alpine 110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A Serisi, ve Peugeot 508 modellerinden oluşuyor. 2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün kazananı her zaman olduğu gibi önümüzdeki yılın mart ayında, Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde yapılan törenle duyurulacak.
Peugeot 508 en iddialı modeller arasında
Listeye göz attığımızda geçtiğimiz yılın final listesindeki SUV hakimiyetinin bu yıl yerini binek otomobillere bıraktığını görüyoruz. Jaguar I-Pace, rakipleri arasındaki tek elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarımıyla dikkat çeken modeli Peugeot 508’in de favori adaylar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir hafta önce 135 bin TL başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa çıkan yeni Ford Focus da final etabının iddialı modelleri arasında.
Geçtiğimiz yılın finalist listesinde BMW X1, Audi Q3 ve Mercedes-Benz GLA gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyordu. Fakat Volvo XC40 rakipleri arasından sıyrılarak ipi göğüslemeyi başarmıştı. 2019 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüyle ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
20 yıl sonra yine diye reklam malzemesi çıkacak aha buraya yazıyorum.
Ayrıca sezarın hakkı sezara arabada bariz iyileştirme var beyler ok atmaya gerek yok. Zaten şuda var bu forumun beğenmediği araba çok satar. Sizlerde biliyorsunuz bunun birçok örneği var.
Torsiyon geldi at arabası oldu diyen arkadaş bmw 1, giulietta premium harici bağımsız suspansiyonlu c segmenti araç göstersin. Golfte yok, astrada hiç olmadı, meganda hiç olmadı, 308de hiç olmadı.
20 yıl bunu sunmuş adamlar 20 yıl, dünya çapında kıymeti bilinmemiş. Adamlarda bazı motor çeşitlerinden kaldırmış. Normal değil mi?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13372 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
avrupada yılın otomobili 2019, ford focus ve