Volvo'nun otonom kamyonları kireç taşı taşıyacak

Volvo Trucks, Norveçli Brønnøy Kalk AS ile imzaladığı anlaşmayla sektörde bir ilke imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Volvo Trucks otonom çözümleriyle açık bir maden işletmesinden yakındaki bir limana kireç taşı taşıyacak. Kireç taşlarının maden ile taş kırıcı arasındaki beş kilometrelik mesafede altı otonom Volvo FH kamyon tarafından taşınacağı belirtildi. Başarıyla test edilen sistem 2018 yılı boyunca test edilip 2019 yılının sonunda tam olarak faaliyete geçirilecek.

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Brønnøy Kalk AS, otonom kamyon satın almak yerine, iki bölge arasında kireç taşlarının taşınması için Volvo Trucks’tan bir taşımacılık çözümü satın aldı. Yani şirket teslim edilen ton başına ödeme yapacak. Kamyonların tamamen otonom olduğu ve operatör tarafından dışarıdan yönetildiği belirtiliyor. Volvo Trucks daha önce de madencilik, şeker kamışı toplama ve çöp toplama gibi başarılı otonom projeleri ile gündeme gelmişti.

İlk ticari otonom taşımacılık çözümü

İşletme Müdürü Raymond Langfjord konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu bizim için önemli bir adım. Sektördeki rekabet oldukça zorlu. Uzun vadede verimliliğimizi sürekli olarak artırmak istiyoruz. Teknoloji ve dijital çözümlerdeki yeni fırsatlardan yararlanma konusunda net bir vizyonumuz var. Sürdürülebilirlik ve güvenlik konusuna odaklanan güvenilir ve yenilikçi bir ortak arıyorduk, otonom çözümlerin zorlu uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artıracağına inanıyoruz” dedi.

Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson ise “Müşterilerimizin karşılaştıkları zorluklara güvenli, güvenilir ve karlılık sağlayabilecek otonom bir çözümü sunabilmekten ötürü gururluyuz. Küresel olarak taşımacılık ihtiyaçları sürekli ve çok yüksek bir hızda değişiyor ve endüstri, öncü olabilmek adına yeni ve gelişmiş çözümler talep ediyor. Amacımız, bu taleplere cevap vermek için ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde lider olmak” ifadelerini kullandı.

https://www.volvotrucks.com/en-en/news/press-releases/2018/nov/pressrelease-181120.html