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2019 Chevrolet Corvette: ortadan motorlu efsane yeniden görüntülendi

Uzun zamandır geleceği konuşulan ancak bir türlü tanıtımını göremediğimiz ortadan motorlu Corvette C8 modeli yeniden görüntülendi. Aracın 2019 yılında tanıtılması bekleniyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Chevrolet Corvette: ortadan motorlu efsane yeniden görüntülendi
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Chevrolet Corvette C8 modeli ailedeki en büyük değişime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kamuflajlı olarak yeniden görüntülenen araç, çift turbo şarjlı V8 motoru yolcu bölmesinin arkasına konumlandırılmış olarak üretilecek.

Yeni nesil Corvette, C7 modelindeki önden motorlu düzenekten sıyrılarak daha iyi bir denge sunan ortadan motorlu sisteme geçiş yapıyor. Son çıkan haberlere göre bu sistem değişikliği geliştirilmiş sekiz silindir motorla birlikte geliyor.

Araçta yapılan sistem değişikliği son yakalanan görüntülerden de rahatlıkla belli oluyor. C8 modeli daha dengeli bir yapıya sahip olduğunun kanıtı olarak selefine göre daha kısa bir buruna ve daha uzun bir arka bölüme sahip.

Son çekilen fotoğraflarda aracın farları ve stop lambaları az da olsa belli olurken, hemen arka camın üzerine konumlandırılmış kamera dikkat çekiyor. Bu kameranın elde ettiği görüntüyü araçtaki dikiz aynasına aktaracağı düşünülüyor. Bu sistem ilk olarak bir başka General Motors modeli Cadillac CT6’da kullanılmıştı.

Corvette C8 modelinin arka tekerleklere 710hp güç aktarması bekleniyor. Bu güç de onu Ford GT ve Ferrari 488 GTB modellerinin üstüne çıkarmaya yetiyor. Ayrıca araçta hem serinin ortalama CO2 salınımını düşürmek hem de daha ucuz bir seçenek oluşturması için çift turboşarjlı V6 motorlu bir versiyonun da üretileceği söyleniyor.

Arık bir efsane haline gelen Corvette C8 modelinin 2019 yılında kendini göstermesi bekleniyor. Selefi C7 modeli ise 2021 yılına kadar üretilmeye devam edecek.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2019-chevrolet-corvette-c8-new-pictures-700bhp-mid-engined-supercar Yorum Yaz
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Fiat S.p.A. 1 yıl en beğenilen
Ortadan motorlu 1.2 TSI motorla satılırsa Türkiye de iş yapar
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zolzauza 1 yıl
Para var huzur var...benzin ucuz amerikalı V6, V8 e biniyor bizde 1.6 atmosfer + lpg li veya 1.0 turbolu sinek siklet arabalara binince şükrediyoruz :))
(fakir & arabasız)
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Kaygerya 1 yıl
polo falan zaten ortadan motorlu. araba o kadar kucuk ki motor neredeyse ortasina tekabul ediyo.
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gosHawk. 1 yıl
bu arabaların gerçek fotoğraflarını neden göstermiyorlar. Hep kaplama
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-BUR@K- 1 yıl gosHawk.
Test edildiği ve tasarımın saklanması için.
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kaptanos 1 yıl
Corvette hep güzel be
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aycibin 1 yıl
corvette ruhuna arkadan motor biraz çelişkili geldi.çok radikal karar olmuş.bir de turbolu motor ses konusunda aynı keyfi verir mi emin olamadım
v6 modeli de stingray olur bunu tahmin etmek zor değil
dev 650bg'lik ön kaputuna kurban...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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balcis 1 yıl
corvette için bir devir kapanıyor, önceki modeller geleceğin klasiği olmaya aday.
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onrerol 1 yıl
motora nereden ulasiyorlar acaba? aracin icinden mi?
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olağan_şüpheli 1 yıl
çok övmüşler bir tarafı kalkmış
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esmerbuyucu 1 yıl
Türkiye'de satış rekorları kırar.
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Fiat S.p.A. 1 yıl en beğenilen
Ortadan motorlu 1.2 TSI motorla satılırsa Türkiye de iş yapar
1 Yanıt Yanıtla +31
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kadirirdem 1 yıl Fiat S.p.A.
:D :D ortadan motorlu polo 150 bin tl :D
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chevy, chevrolet corvette ve
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