2019 Chevrolet Corvette: ortadan motorlu efsane yeniden görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Chevrolet Corvette C8 modeli ailedeki en büyük değişime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kamuflajlı olarak yeniden görüntülenen araç, çift turbo şarjlı V8 motoru yolcu bölmesinin arkasına konumlandırılmış olarak üretilecek.

Yeni nesil Corvette, C7 modelindeki önden motorlu düzenekten sıyrılarak daha iyi bir denge sunan ortadan motorlu sisteme geçiş yapıyor. Son çıkan haberlere göre bu sistem değişikliği geliştirilmiş sekiz silindir motorla birlikte geliyor.

Araçta yapılan sistem değişikliği son yakalanan görüntülerden de rahatlıkla belli oluyor. C8 modeli daha dengeli bir yapıya sahip olduğunun kanıtı olarak selefine göre daha kısa bir buruna ve daha uzun bir arka bölüme sahip.

Son çekilen fotoğraflarda aracın farları ve stop lambaları az da olsa belli olurken, hemen arka camın üzerine konumlandırılmış kamera dikkat çekiyor. Bu kameranın elde ettiği görüntüyü araçtaki dikiz aynasına aktaracağı düşünülüyor. Bu sistem ilk olarak bir başka General Motors modeli Cadillac CT6’da kullanılmıştı.

Corvette C8 modelinin arka tekerleklere 710hp güç aktarması bekleniyor. Bu güç de onu Ford GT ve Ferrari 488 GTB modellerinin üstüne çıkarmaya yetiyor. Ayrıca araçta hem serinin ortalama CO2 salınımını düşürmek hem de daha ucuz bir seçenek oluşturması için çift turboşarjlı V6 motorlu bir versiyonun da üretileceği söyleniyor.

Arık bir efsane haline gelen Corvette C8 modelinin 2019 yılında kendini göstermesi bekleniyor. Selefi C7 modeli ise 2021 yılına kadar üretilmeye devam edecek.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2019-chevrolet-corvette-c8-new-pictures-700bhp-mid-engined-supercar