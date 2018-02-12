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Makyajlı i20 ilk olarak Hindistan'daki Auto Expo'da yüzünü gösterdi

İzmit'te üretilecek makyajlı i20 modeliyle Hindistan'da düzenlenen Auto Expo 2018'de tanıtılan model görünüm açısından aynı olacak. İki taraf arasında yalnızca Euro norm farkı bulunacak.
1 yıl
6,9b
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27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı i20 ilk olarak Hindistan'daki Auto Expo'da yüzünü gösterdi
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Güney Koreli üretici Hyundai’nin ülkemizde ürettiği i20 modelinin makyajlanmış hali ilk olarak Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Auto Expo 2018’de tanıtıldı. Ön ızgarası ve sis farlarında değişim gözlenen araç, aslında Avrupa pazarına sunulacak i20 modelinin de bir ön gösterimi olarak karşımıza çıkıyor.

Makyajlanmış haliyle ilk kez Hindistan’da sergilenen aracın tasarımı, Avrupa pazarı için İzmit’te üretilen modelde de bulunacak. Zira Hyundai i20 modelini aynı zamanda Hindistan’da da üretiyor ve bu üretim araçları arasında yalnızca Euro norm farkı bulunuyor. Yani ülkemizdeki fabrikadan çıkan modeller Avrupa standartlarına göre üretiliyor.

Kabinde ve dış tasarımda makyaj operasyonlarına sahne olan yeni i20 modelinin motor yelpazesinde bir değişiklik yapılacağını düşünmüyoruz. Yani Hyundai muhtemelen makyajlı i20’de de atmosferik 1.2 ve 1.4 litre benzinli motorlar ile birlikte 1.0 litre turbo benzinli ve 1.4 litre CRDi motorları sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

Makyajlı yeni i20 modelinin Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nı pas geçip Mayıs ayından sonra özel bir etkinlikle tanıtılacağı da gelen haberler arasında. 


https://www.autocarindia.com/news/hyundai-foresees-jump-in-i20-auto-sales-with-12-cvt-407420 Yorum Yaz
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Sirrüs 1 yıl en beğenilen
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ozmenakif 1 yıl
Hani Süreyya hanım?
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mcebi001 1 yıl
Bülent Ersoy makyajı olmuş sanki...
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agah07 1 yıl
CVT otomatik sanzımana sahip i20 yada i10 u bize satmayı düşünmüyorlar gibi ...
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faldov 1 yıl
Olmamış eski kasası daha iyiydi. Hyunda'yi gerek İ30 gerekse İ20 de tasarımda bir bozulma yaşıyor.
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Abstraction 1 yıl
Direk 1.0 T-GDI DCT yapsınlar, bu motorun 100 ve 120 beygirlik versiyonları var. 1.4 atmosferik'i ürün gamından kaldırsınlar.
Artık 4 ileri otom. şanzıman sunan 2018 model araç kalmadı.
i20'de Sınıfının en iddialı otomobillerinden biri, o yüzden bu değişikliğe ihtiyacı var.
Multimedya sistemini de Çin malı dandik ekrandan arındırıp, i30 ve Tucson'daki dokunmatiği baya iyi çalışan arayüzü hiç kasmayan Hyundai'nin kendi sistemi ile değiştirirlerse, başka bir şey yapmalarına gerek yok
1 Yanıt Yanıtla +1
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Carsever 1 yıl Abstraction
Abstraction
Direk 1.0 T-GDI DCT yapsınlar, bu motorun 100 ve 120 beygirlik versiyonları var. 1.4 atmosferik'i ürün gamından kaldırsınlar.
Artık 4 ileri otom. şanzıman sunan 2018 model araç kalmadı.
i20'de Sınıfının en iddialı otomobillerinden biri, o yüzden bu değişikliğe ihtiyacı var.
Multimedya sistemini de Çin malı dandik ekrandan arındırıp, i30 ve Tucson'daki dokunmatiği baya iyi çalışan arayüzü hiç kasmayan Hyundai'nin kendi sistemi ile değiştirirlerse, başka bir şey yapmalarına gerek yok


Ekran makyajla birlikte yenileniyor.
1.0 TGDI DCT ikilisi henuz yok.
1.4 motora CVT bile buyk surpriz olabilir. Cunku ikizi
Rio halen 4 ileri otomatik sanzimana sahip.
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alemci83 1 yıl
Bozmuslar kasayi çorbaya benzemeis
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hollowman_ 1 yıl
bozmuşlar güzelim kasayı
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Silenforce 1 yıl
Düzgün bir otomatik vitesi haketti bence şu araba
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krkmz1666 1 yıl
Aracın arkası Yok mu
kim makyaşlıyor acaba. Gittiği kuoförü değiştirsinler
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xiamen 1 yıl
Süreyya hanımda gelmilş, işlem tamam. Bende zaten i20 ye değil kendisine bakmaya gelmiştim.
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agah07 1 yıl
1.2 motora CVT otomatik vites de geleceği söyleniyor...
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Carsever 1 yıl agah07
agah07
1.2 motora CVT otomatik vites de geleceği söyleniyor...

1.4 motor icin soyleniyor.
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Sirrüs 1 yıl en beğenilen
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astegon 1 yıl Sirrüs
Sirrüs
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Makyajlanmış araçlarda bu image'ı görmeden rahat edemiyorum.

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MetalWave 1 yıl Sirrüs
Sirrüs

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habere baktıktan sonra yorumlara inmemin tek sebebi bu fotoyu görmek içindi
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