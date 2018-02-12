Makyajlı i20 ilk olarak Hindistan'daki Auto Expo'da yüzünü gösterdi

Makyajlanmış haliyle ilk kez Hindistan’da sergilenen aracın tasarımı, Avrupa pazarı için İzmit’te üretilen modelde de bulunacak. Zira Hyundai i20 modelini aynı zamanda Hindistan’da da üretiyor ve bu üretim araçları arasında yalnızca Euro norm farkı bulunuyor. Yani ülkemizdeki fabrikadan çıkan modeller Avrupa standartlarına göre üretiliyor.
Kabinde ve dış tasarımda makyaj operasyonlarına sahne olan yeni i20 modelinin motor yelpazesinde bir değişiklik yapılacağını düşünmüyoruz. Yani Hyundai muhtemelen makyajlı i20’de de atmosferik 1.2 ve 1.4 litre benzinli motorlar ile birlikte 1.0 litre turbo benzinli ve 1.4 litre CRDi motorları sunmaya devam edecek gibi görünüyor.
Makyajlı yeni i20 modelinin Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nı pas geçip Mayıs ayından sonra özel bir etkinlikle tanıtılacağı da gelen haberler arasında.
https://www.autocarindia.com/news/hyundai-foresees-jump-in-i20-auto-sales-with-12-cvt-407420 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Artık 4 ileri otom. şanzıman sunan 2018 model araç kalmadı.
i20'de Sınıfının en iddialı otomobillerinden biri, o yüzden bu değişikliğe ihtiyacı var.
Multimedya sistemini de Çin malı dandik ekrandan arındırıp, i30 ve Tucson'daki dokunmatiği baya iyi çalışan arayüzü hiç kasmayan Hyundai'nin kendi sistemi ile değiştirirlerse, başka bir şey yapmalarına gerek yok
Ekran makyajla birlikte yenileniyor.
1.0 TGDI DCT ikilisi henuz yok.
1.4 motora CVT bile buyk surpriz olabilir. Cunku ikizi
Rio halen 4 ileri otomatik sanzimana sahip.
kim makyaşlıyor acaba. Gittiği kuoförü değiştirsinler
1.4 motor icin soyleniyor.
Makyajlanmış araçlarda bu image'ı görmeden rahat edemiyorum.
habere baktıktan sonra yorumlara inmemin tek sebebi bu fotoyu görmek içindi
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