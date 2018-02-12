Makyajlı i20 ilk olarak Hindistan'daki Auto Expo'da yüzünü gösterdi

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli üretici Hyundai’nin ülkemizde ürettiği i20 modelinin makyajlanmış hali ilk olarak Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Auto Expo 2018’de tanıtıldı. Ön ızgarası ve sis farlarında değişim gözlenen araç, aslında Avrupa pazarına sunulacak i20 modelinin de bir ön gösterimi olarak karşımıza çıkıyor.

Makyajlanmış haliyle ilk kez Hindistan’da sergilenen aracın tasarımı, Avrupa pazarı için İzmit’te üretilen modelde de bulunacak. Zira Hyundai i20 modelini aynı zamanda Hindistan’da da üretiyor ve bu üretim araçları arasında yalnızca Euro norm farkı bulunuyor. Yani ülkemizdeki fabrikadan çıkan modeller Avrupa standartlarına göre üretiliyor.

Kabinde ve dış tasarımda makyaj operasyonlarına sahne olan yeni i20 modelinin motor yelpazesinde bir değişiklik yapılacağını düşünmüyoruz. Yani Hyundai muhtemelen makyajlı i20’de de atmosferik 1.2 ve 1.4 litre benzinli motorlar ile birlikte 1.0 litre turbo benzinli ve 1.4 litre CRDi motorları sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

Makyajlı yeni i20 modelinin Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nı pas geçip Mayıs ayından sonra özel bir etkinlikle tanıtılacağı da gelen haberler arasında.

https://www.autocarindia.com/news/hyundai-foresees-jump-in-i20-auto-sales-with-12-cvt-407420