2019 DS 3 Crossback'in etkileyici tasarımı ortaya çıktı

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Elektrikli versiyonla da gelmesi beklenen 2019 DS3 Crossback’in dün paylaşılan teaser (ipucu) görüntülerinin ardından tasarımı tamamen ortaya çıktı. Worldscoop forumunda paylaşılan görseller daha önce karşımıza çıkan patent çizimleriyle de birebir örtüşüyor.

Türkiye pazarında da satışa sunulan DS 7 Crossback’teki etkileyici tasarım dilinin küçük kardeşine de aktarıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Genel itibariyle yuvarlak hatlar, ön tarafta kromla çevrili büyük ve altıgen bir ızgara, öndeki ışıklandırma grubundan aşağı doğru uzanan LED gündüz farları, ve arka taraftaki nispeten daha sade tasarım ilk göze çarpan benzerlikler arasında. DS 3 Crossback’i özel yapan tarafta ise gövde rengiyle kontrast oluşturan siyah tavan, gömme kapı kolları ve B sütunundaki dalga benzeri yüzey bulunuyor.

2019 DS 3 Crossback’in dış tasarımındaki kendine özgü detayların kabinde de sürdürüldüğünü söylemek mümkün. Baş üstü göstergesi ve dijital gösterge panelinin yanı sıra DS 7 Crossback’teki ile benzer üç kollu bir direksiyonun tercih edildiği kabinde, bilgi eğlence ekranı bu kez konsolun en tepesine oturtulmuş. Onun hemen altında yer alan elmas şeklindeki kontroller ve hava çıkışları da ortama ayrı bir hava katmış. Elmas teması konsoldaki, kapı içlerindeki ve koltuklardaki döşemede de devam ettirilerek güzel bir bütünlük yakalanmış.

Elektrikli DS 3 Crossback hakkında bilinenler

Özelliklerinin yarın açıklanmasını beklediğimiz 2019 DS 3 Crossback ile ilgili paylaşımda aracın E-Tense adındaki elektrikli versiyonuna da yer verilmiş. Standart versiyonla benzer tasarıma sahip olan elektrikli modelin sol arka çamurluğunda bir şarj portu bulunduğu ve arka difüzörün egzoz çıkışları yerine krom parçalarla süslendiği görülebiliyor.

DS 3 Crossback E-Tense ile ilgili şimdiye dek çıkan haberlerde elektrikli otomobilin 50 kWh’lık lityum iyon bataryaya ve 113 hp güç üreten elektrik motoruna sahip olacağı iddia ediliyordu. Bu durumda aracın 450 km civarında bir menzile sahip olacağı da kulağımıza gelen söylentiler arasında. 2019 DS 3 Crossback, ekim ayında düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nın katılımcılarından bir tanesi olacak.