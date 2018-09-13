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2019 DS 3 Crossback'in etkileyici tasarımı ortaya çıktı

E-Tense adı verilen elektrikli versiyona da sahip olması beklenen 2019 DS 3 Crossback'in tasarımı Worldscoop forumunda ortaya çıktı. Oldukça şık detaylara sahip otomobil Paris'teki fuarda sergilenecek
8 ay
3,9b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 DS 3 Crossback'in etkileyici tasarımı ortaya çıktı
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Elektrikli versiyonla da gelmesi beklenen 2019 DS3 Crossback’in dün paylaşılan teaser (ipucu) görüntülerinin ardından tasarımı tamamen ortaya çıktı. Worldscoop forumunda paylaşılan görseller daha önce karşımıza çıkan patent çizimleriyle de birebir örtüşüyor.

Türkiye pazarında da satışa sunulan DS 7 Crossback’teki etkileyici tasarım dilinin küçük kardeşine de aktarıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Genel itibariyle yuvarlak hatlar, ön tarafta kromla çevrili büyük ve altıgen bir ızgara, öndeki ışıklandırma grubundan aşağı doğru uzanan LED gündüz farları, ve arka taraftaki nispeten daha sade tasarım ilk göze çarpan benzerlikler arasında. DS 3 Crossback’i özel yapan tarafta ise gövde rengiyle kontrast oluşturan siyah tavan, gömme kapı kolları ve B sütunundaki dalga benzeri yüzey bulunuyor.

2019 DS 3 Crossback’in dış tasarımındaki kendine özgü detayların kabinde de sürdürüldüğünü söylemek mümkün. Baş üstü göstergesi ve dijital gösterge panelinin yanı sıra DS 7 Crossback’teki ile benzer üç kollu bir direksiyonun tercih edildiği kabinde, bilgi eğlence ekranı bu kez konsolun en tepesine oturtulmuş. Onun hemen altında yer alan elmas şeklindeki kontroller ve hava çıkışları da ortama ayrı bir hava katmış. Elmas teması konsoldaki, kapı içlerindeki ve koltuklardaki döşemede de devam ettirilerek güzel bir bütünlük yakalanmış.

Elektrikli DS 3 Crossback hakkında bilinenler 

Özelliklerinin yarın açıklanmasını beklediğimiz 2019 DS 3 Crossback ile ilgili paylaşımda aracın E-Tense adındaki elektrikli versiyonuna da yer verilmiş. Standart versiyonla benzer tasarıma sahip olan elektrikli modelin sol arka çamurluğunda bir şarj portu bulunduğu ve arka difüzörün egzoz çıkışları yerine krom parçalarla süslendiği görülebiliyor.

DS 3 Crossback E-Tense ile ilgili şimdiye dek çıkan haberlerde elektrikli otomobilin 50 kWh’lık lityum iyon bataryaya ve 113 hp güç üreten elektrik motoruna sahip olacağı iddia ediliyordu. Bu durumda aracın 450 km civarında bir menzile sahip olacağı da kulağımıza gelen söylentiler arasında. 2019 DS 3 Crossback, ekim ayında düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nın katılımcılarından bir tanesi olacak.


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blackzeros 8 ay en beğenilen
araba yerine bisiklet haberleri yapsanız daha iyi olur artik...
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AqRaMa 8 ay
Allah sahibine bağışlasın
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masterap 8 ay
Uzuluyorum, soyle konular acmayın
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senmahmut 8 ay
Ds serisi sanki prestij işi gibi geliyor bana. Tasarımcıları serbest bırakıp, korkusuzca yapılan bir işmiş gibi. Şirketin kardan çok hobisi aracı gibi 😁
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musetea 8 ay
Yandan çok kötü
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BabyLatte 8 ay
Bende cok begeniyorum ds serisini gerci gozum citroen c4 ten baskasini görmüyor cok begeniyorum kasa tipini ama hayal iste Ds felan Hdi motorlar ve tasarimda uçtular fransizlar
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LanciaDeltacı 8 ay
Ds tasarım konusunda açık ara en iyi marka bence.Bitirdiler bu işi.
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haberelectro 8 ay
Konsolu antepli baklavacilara tasarlatmislar.
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rallier_61 8 ay
Ds çıktı; citroen bozuldu

Ayrica , bilmem kacyuz binlik ds7nin yan ayna kumandalarini, direksiyonun solundaki kisma(surucu kapisi degil) saklayan tasarim felsefenize... ayni durumu civic vtec2de yasiyordum; yoksa ds7 alacagimizdan degil yani
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207m 8 ay
Peugeot ve DS markası tasarım işini çözdüler. Bu araçta gerçekten harika olmuş. C SUV mu bu araba B SUV mu acaba ?
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selamolsun1 8 ay 207m
207m

Peugeot ve DS markası tasarım işini çözdüler. Bu araçta gerçekten harika olmuş. C SUV mu bu araba B SUV mu acaba ?

Yanılmıyosam b sınıfı. Suv da dğl sanırım
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Vincent54 8 ay 207m
b crossover
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hakankaran 8 ay
Güzel ama bana yar olmayacak kadar pahali
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ouzqan 8 ay
ARtık c3 bile hayal bizim için o yüzden alacaklara hayırlı olsun dilerim.
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