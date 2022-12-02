Hyundai Staria’nın 4×4 versiyonu Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai’nin yeni MPV modeli Staria, hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında satışa sunulan Staria'nın 4x4 versiyonu, Elite donanım seviyesiyle birlikte geliyor. Yeni Hyundai Staria 4x4'ün fiyatı 935.950 TL olarak belirlenmiş durumda.

Hyundai Staria fiyat listesi💸 Versiyon Fiyat 2.2 CRDI 177 PS Prime 814.000 TL 2.2 CRDI 177 PS Elite 4x4 935.950 TL

En son teknolojinin fütüristik bir tasarımla birleşmesini simgeleyen Hyundai Staria Elite, günlük rutin işlerdeki görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirirken aynı zamanda dört tekerlekten çekiş sistemiyle maksimum sürüş keyfi vadediyor. Bu sayede daha güvenli bir sürüşe sahip olan araç, iç mekanında yer alan yeni donanımlarıyla da tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

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Staria’nın dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım, burada modern bir ambiyans oluşturuyor. Elips şeklinde önden arkaya doğru uzanan tasarım felsefesi, uzay mekiği ve yolcu gemisinden ilham alıyor. Staria’nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Şık desenlere sahip geniş ızgara, araca sofistike bir görünüm kazandırıyor.

Elite donanım seviyesiyle gelen LED arka lambalar ise diklemesine yerleştirilmiş. Geniş bir cam ile desteklenen LED’li arka kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.

Staria'nın Elite donanım seviyesindeki standart özellikler

Dış tasarımında uzaydan etkilenen Staria, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindeki yolculara ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 4.2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor.

Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasite sunuyor.

Hyundai Staria’nın Elite donanım seviyesinde, dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak sürücü tarafı açılabilir cam tavan, deri döşemeler, arka cam perdeleri, shift by wire-tuşlu vites kolu ve elektrikli bagaj kapağına da yer veriliyor. Bu sayede konfor seviyesi artan aracın güvenlik açısından da yeni eklentileri var. Staria'yı şeritte tutmak için Şerit Takip Asistanı-LKA ve Ön Çarpışma Önleyici-FCA gibi güvenlik donanımları kullanılıyor.

Hyundai Staria, ülkemize 2.2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile geliyor. Hem ekonomik hem de performanslı olan bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun maksimum torku ise 430 Nm.

Önden ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan Hyundai Staria, yepyeni bir platforma ve süspansiyon sistemine de sahip. Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla üretilen araç, optimize edilmiş motor performansını en iyi şekilde yola aktarırken aynı zamanda uzun süreli yolculuklarda ekstra konfor ve sürüş keyfi sunuyor.

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