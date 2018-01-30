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2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda

Jeep’in Avrupa’daki en başarılı modellerinden biri olan Renegade, bu yıl iç ve dış yüzünde küçük makyaj operasyonları geçirecek. Ayrıca yeni bilgi-eğlence ekranı gibi teknolojik gelişmeler de yolda.
1 yıl
3,8b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda
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2019 Jeep Renegade, tasarım ve teknoloji tarafında bazı küçük değişimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aracın dış tasarımındaki yenilikler arasında LED gündüz farları ve bunun gibi diğer küçük oynamalar yer alacak. Bunların dışında araç alışılagelen Jeep tasarımından yine ödün vermeyecek.

Ekran fiziksel tuşlardan kurtuluyor

İç tarafta ise, şuan satışta olan modelde bulunan 6.5 inç bilgi-eğlence ekranı yerini daha geniş bir ekrana bırakacak. Ekran, eskisinden farklı olarak etrafını saran fiziksel tuşlardan kurtulacak. Yani göğüs tarafında kapladığı alanda ve şeklinde pek bir değişiklik bulunmayacak.

Hedef her model için plug-in hybrid versiyon

Amerikan otomobil üreticisi aynı zamanda tüm araçlarında 2.0 litre turboşarjlı dört silindir benzinli motorlara 48V hafif hibrit versiyonunu dahil edeceklerini de doğruladı. Bu modeller arasında 2019’da satışa sunulması beklenen makyajlı Renegade de bulunacak. Şirket ayrıca 2020 sonu itibariyle her bir modelin plug-in hybrid versiyonunu hayata geçirmek istediklerinin de altını çizdi.

Jeep sözcüsünün belirttiğine göre, makyajlı Renegade 2018’in ilk yarısında dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Eylül ayında ise satışa sunulmaya başlanacak. Fiyat konusunda ise ufak bir artış olacağı iddia ediliyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-jeep-renegade-get-upgraded-interior-tech-and-hybrid-powertrain Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
Bence çirkindi hala da çirkin olmaya devam edecek
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Ters Adam 1 yıl
500X ede bi makyaj gerekiyor. En azından ledli falan ufak bir makyaj.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Makyaj bile kurtaramamış
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Ünal 1 yıl
1 kere kullandım uzun süreli kullanmasaydım keşke dedim. Vites hantal, motor hantal, kasa ağır, yakıt fazla. 750 KMde yakıt almak zorunda kaldım (Ankara - İstanbul, İstanbul - Ankara 120 km sabit hız, otomatik vites). Komple kaldırsalar daha faydalı olur diye düşünüyorum.
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KaymaklıLokum 1 yıl Ünal
Ünal
1 kere kullandım uzun süreli kullanmasaydım keşke dedim. Vites hantal, motor hantal, kasa ağır, yakıt fazla. 750 KMde yakıt almak zorunda kaldım (Ankara - İstanbul, İstanbul - Ankara 120 km sabit hız, otomatik vites). Komple kaldırsalar daha faydalı olur diye düşünüyorum.


Hantal dediğiniz 1.6 dizel mi?
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SertyAdams 1 yıl Ünal
Kuga 1.5 daha beter bence
.
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BekirTemel 1 yıl
maalesef araç özellikle arka kısım çok kötü, makyajla düzeltilebilecek bir kötülük değil bu, bence. Baştan aşağı kasa değiştirmesi lazım.
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Storm Raider 1 yıl
Bu Renagadelerin fren problemi çözüldü mü?
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