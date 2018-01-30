2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda

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2019 Jeep Renegade, tasarım ve teknoloji tarafında bazı küçük değişimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aracın dış tasarımındaki yenilikler arasında LED gündüz farları ve bunun gibi diğer küçük oynamalar yer alacak. Bunların dışında araç alışılagelen Jeep tasarımından yine ödün vermeyecek.

Ekran fiziksel tuşlardan kurtuluyor

İç tarafta ise, şuan satışta olan modelde bulunan 6.5 inç bilgi-eğlence ekranı yerini daha geniş bir ekrana bırakacak. Ekran, eskisinden farklı olarak etrafını saran fiziksel tuşlardan kurtulacak. Yani göğüs tarafında kapladığı alanda ve şeklinde pek bir değişiklik bulunmayacak.

Hedef her model için plug-in hybrid versiyon

Amerikan otomobil üreticisi aynı zamanda tüm araçlarında 2.0 litre turboşarjlı dört silindir benzinli motorlara 48V hafif hibrit versiyonunu dahil edeceklerini de doğruladı. Bu modeller arasında 2019’da satışa sunulması beklenen makyajlı Renegade de bulunacak. Şirket ayrıca 2020 sonu itibariyle her bir modelin plug-in hybrid versiyonunu hayata geçirmek istediklerinin de altını çizdi.

Jeep sözcüsünün belirttiğine göre, makyajlı Renegade 2018’in ilk yarısında dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Eylül ayında ise satışa sunulmaya başlanacak. Fiyat konusunda ise ufak bir artış olacağı iddia ediliyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-jeep-renegade-get-upgraded-interior-tech-and-hybrid-powertrain