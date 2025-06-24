2026 Jeep Cherokee'den yeni görüntüler geldi

Yeni nesil Cherokee, Jeep’in Wagoneer S ile başlattığı ve geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan yeni Compass'ta da gördüğümüz modern tasarım dilini benimsiyor. Ön bölümde ikonik yedi yuvalı Jeep ızgarası dikkat çekerken, gövde genel olarak sağlam ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta ise öndeki gibi keskin hatlar devam ederken yeni Compass ile benzerlik de dikkat çekiyor.
Yeni Cherokee, STLA Large platformuyla geliyor
Jeep CEO’su Bob Broderdorf, yeni Cherokee için iddialı konuştu. Broderdorf, “Tamamen yeni Jeep Cherokee, müşterilere her zamankinden daha fazla ürün, inovasyon, seçenek ve standart donanım sunma çabamızın başrolünde yer alıyor. Yeni Cherokee, rekabetçi fiyatıyla en büyük araç segmentinin tam kalbine hitap edecek ve Jeep Compass ile Grand Cherokee arasında mükemmel bir konumda yer alarak ana akım ürün gamımızı güçlendirecek” dedi.
Yeni Jeep Cherokee, 2025 yılı bitmeden resmi olarak tanıtılacak ve 2026 yılında yollarda olacak. Yeni tasarımı, gelişmiş altyapısı ve farklı motor seçenekleriyle 2026 Jeep Cherokee, hem şehirli sürücüleri hem de macera tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: