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    Anlık Bildirim

    Mercedes açıkladı: G-Serisi'nin elektrikli ve kompakt versiyonu geliyor

    Mercedes-Benz gerçekten de G-Serisi'nin daha küçük bir versiyonunu geliştirdiğini doğruladı. Alman marka yeni kompakt SUV modelinin küçük bir ipucu görüntüsünü de gösterdi.

    Mercedes G-Serisi'nin elektrikli ve mini versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz'in patronu G-Serisi'nin daha küçük bir versiyonunu geliştirdiklerini doğruladı. Alman markanın CEO'su Ola Kallenius, Münih Otomobil Fuarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "küçük G" nin birkaç yıl içinde seri üretim aşamasına geçeceğini belirtti.

    Henüz çok fazla detay olmasa da küçük G-Serisi, giriş seviyesi elektrikli otomobiller için tasarlanan MMA modüler platformu üzerinde yükselecek dört tekerlekten çekişli bir crossover olacak gibi görünüyor. Daha küçük boyutunu yansıtmak için G-Serisi yerine g-Serisi (g-Class) olarak adlandırılacak.

    Mercedes G-Serisi'nin elektrikli ve mini versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör

    İlk ipucu görseli de geldi

    Şirketin yayınladığı ipucu görseline bakılırsa Mercedes-Benz tasarımcıları kompakt G-Serisi'ni standart SUV ile aynı köşeli tasarım ve bagaja monte stepne ile sunmayı planlıyor. Araç çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılmış olarak gelecek.

    Mercedes G-Serisi'nin elektrikli ve mini versiyonu geliyor Tam Boyutta Gör

    Mercedes çok fazla ayrıntı paylaşmadı ancak aracın 2025'ten önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Boyut olarak ise Suzuki Jimny kadar küçük olması pek olası değil, belki Jeep Wrangler'a daha yakın bir boyutta olabilir. Küçük G-Serisi'nin iki kapılı mı yoksa dört kapılı mı olacağı henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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