Mercedes açıkladı: G-Serisi'nin elektrikli ve kompakt versiyonu geliyor

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Mercedes-Benz'in patronu G-Serisi'nin daha küçük bir versiyonunu geliştirdiklerini doğruladı. Alman markanın CEO'su Ola Kallenius, Münih Otomobil Fuarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "küçük G" nin birkaç yıl içinde seri üretim aşamasına geçeceğini belirtti.

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Henüz çok fazla detay olmasa da küçük G-Serisi, giriş seviyesi elektrikli otomobiller için tasarlanan MMA modüler platformu üzerinde yükselecek dört tekerlekten çekişli bir crossover olacak gibi görünüyor. Daha küçük boyutunu yansıtmak için G-Serisi yerine g-Serisi (g-Class) olarak adlandırılacak.

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İlk ipucu görseli de geldi

Şirketin yayınladığı ipucu görseline bakılırsa Mercedes-Benz tasarımcıları kompakt G-Serisi'ni standart SUV ile aynı köşeli tasarım ve bagaja monte stepne ile sunmayı planlıyor. Araç çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılmış olarak gelecek.

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Mercedes çok fazla ayrıntı paylaşmadı ancak aracın 2025'ten önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Boyut olarak ise Suzuki Jimny kadar küçük olması pek olası değil, belki Jeep Wrangler'a daha yakın bir boyutta olabilir. Küçük G-Serisi'nin iki kapılı mı yoksa dört kapılı mı olacağı henüz bilinmiyor.

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Mercedes G-Serisi'nin elektrikli ve mini versiyonu geliyor