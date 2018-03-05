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2019 Mercedes-AMG C43 4MATIC ortaya çıktı

Alman üretici, 2019 Mercedes-AMG C43 4MATIC modelinin özelliklerini paylaştı. İç ve dış tasarımı küçük dokunuşlarla makyajlanan araçta, kaputun altında da daha güçlü bir motor bulunuyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-AMG C43 4MATIC ortaya çıktı
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Mercedes-AMG, hem tasarım dili olarak ufak değişikliklerle katkıda bulunduğu hem de motor tarafında bazı güncellemeler yaptığı yeni Mercedes-AMG C 43 4MATIC modelinin özelliklerini ve görsellerini paylaştı.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak olan makyajlı AMG C43 modeli dış yüzeyinde bazı küçük değişiklerle birlikte geliyor. Bu değişiklikler arasında yeni çift şeritli ön ızgara, hatları biraz daha keskinleştirilmiş geniş hava girişlerine sahip ön tampon, araç ile aynı renkte kullanılan spoiler ve yuvarlak görünüme kavuşturulmuş dörtlü egzoz çıkışları yer alıyor. Müşteriler aynı zamanda yeni modelleri AMG stil paketiyle birlikte sipariş edebiliyor. Bu pakette aracın görünümüne bazı farklılıklar katıyor.

Yeni AMG C43’ün iç dünyasında da bazı dokunuşlar mevcut. Diğer makyajlı C Serisi ile aynı doğrultuda yapılan güncellemelerde AMG’ye özel menüler içeren dijital gösterge paneli ve 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. 

Kaputun altında yapılan iyileştirmelerle birlikte yeni Mercedes-AMG C43’ün 3 litre V6 motorunun ürettiği güç 390 beygire çıkarıldı. Tork değeri 520 Nm olan C43 4MATIC modelinin 0-100km/s hızlanma süresi 4.7 saniye, ibrenin göstereceği maksimum hız ise 250km/s olarak açıklandı.


http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/The-new-Mercedes-AMG-C-43-4MATIC-Saloon-and-Estate-Enhanced-performance-and-a-design-update-for-the-bestseller.xhtml?oid=33897410&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=3 Yorum Yaz
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muaz1984 1 yıl en beğenilen
Mercedes tıp olarak çok bozdu . Ben böyle düşünüyorum . Dış görünüş çok kötü geliyor bana.
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Sirrüs 1 yıl
Tasarım aksine gayet güzel. Hem klasik hem ağırbaşlı hemde çok az spor. Tam bir Mercedes çizgisi.
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haberelectro 1 yıl
Rakipler kuma
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fotifoti 1 yıl
Mühendislik iyi de tasarım sıfır. Bütün almanlar aynı yolda. a8 ve a1 aynı araba gibi geliyo mesela.
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muaz1984 1 yıl en beğenilen
Mercedes tıp olarak çok bozdu . Ben böyle düşünüyorum . Dış görünüş çok kötü geliyor bana.
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