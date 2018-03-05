2019 Mercedes-AMG C43 4MATIC ortaya çıktı

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Mercedes-AMG, hem tasarım dili olarak ufak değişikliklerle katkıda bulunduğu hem de motor tarafında bazı güncellemeler yaptığı yeni Mercedes-AMG C 43 4MATIC modelinin özelliklerini ve görsellerini paylaştı.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak olan makyajlı AMG C43 modeli dış yüzeyinde bazı küçük değişiklerle birlikte geliyor. Bu değişiklikler arasında yeni çift şeritli ön ızgara, hatları biraz daha keskinleştirilmiş geniş hava girişlerine sahip ön tampon, araç ile aynı renkte kullanılan spoiler ve yuvarlak görünüme kavuşturulmuş dörtlü egzoz çıkışları yer alıyor. Müşteriler aynı zamanda yeni modelleri AMG stil paketiyle birlikte sipariş edebiliyor. Bu pakette aracın görünümüne bazı farklılıklar katıyor.

Yeni AMG C43’ün iç dünyasında da bazı dokunuşlar mevcut. Diğer makyajlı C Serisi ile aynı doğrultuda yapılan güncellemelerde AMG’ye özel menüler içeren dijital gösterge paneli ve 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Kaputun altında yapılan iyileştirmelerle birlikte yeni Mercedes-AMG C43’ün 3 litre V6 motorunun ürettiği güç 390 beygire çıkarıldı. Tork değeri 520 Nm olan C43 4MATIC modelinin 0-100km/s hızlanma süresi 4.7 saniye, ibrenin göstereceği maksimum hız ise 250km/s olarak açıklandı.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/The-new-Mercedes-AMG-C-43-4MATIC-Saloon-and-Estate-Enhanced-performance-and-a-design-update-for-the-bestseller.xhtml?oid=33897410&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=3