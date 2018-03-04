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Mercedes-AMG GT Coupe'nin görüntüsü sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde teaser görüntüleri paylaşılan Mercedes-AMG GT Coupe, Salı günü Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmadan önce internet üzerinde sızdırıldı.
1 yıl
5,7b
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15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-AMG GT Coupe'nin görüntüsü sızdırıldı
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Mercedes-AMG, GT Coupe modelin teaser görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Ancak, Salı günü önce basına kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmasına sadece bir gün kala aracın görüntüsü sızdırıldı.

Carscoops’un bir okuyucusu tarafından sızdırılan fotoğraf çok kaliteli olmasa da Mercedes-AMG GT Coupe’nin tasarımını gözler önüne seriyor. Oldukça kaslı bir yapıya sahip olan aracın uzun burnu ve dikey şeritlere ev sahipliği yapan yuvarlak hatlı ızgarası dikkat çekiyor. Kaput üzerinde yer alan çizgiler ve ön tamponun altındaki geniş hava girişleri de bu görünümü destekliyor. Arka tarafa doğru gidildiğinde ise eğimli tavanı ve rüzgarlığı dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Bu yıl içerisinde satışa çıkması muhtemel olan AMG GT Coupe, piyasaya çıktığında Cenevre’de boy gösterecek bir başka model olması beklenen BMW M8 Gran Coupe ile rekabet edecek. Ayrıca Audi RS7 Sportback ve Porsche Panamera da aracın yakın markajı altındaki diğer modeller olacak.

Bugüne kadar pek çok sızıntı ve söylenti çıkmış olmasına rağmen, AMG GT Coupe’nin kaputunun altında bulunacak motor hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Daha önceki söylentilere göre araçta 608 beygir güç üreten çift turbo beslemeli 4 litre V8 motor kullanılması muhtemel. Ayrıca 2019 yılı için hibrit bir versiyondan da söz ediliyor. Bu versiyonda da elektrikli motor iş birliğiyle üretilen gücün 800 beygire çıkacağı iddia ediliyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/mercedes-amg-gt4/ Yorum Yaz
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TahaKaradeniz 1 yıl en beğenilen
Bu Merso’nun tasarımcıları normal insan olamaz. 10 aracından 9u ilk görüşte çarpıyor insanı
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ceo-tr 1 yıl TahaKaradeniz
TahaKaradeniz
Bu Merso’nun tasarımcıları normal insan olamaz. 10 aracından 9u ilk görüşte çarpıyor insanı

Bu Mersonu'nun alıcıları normal insan olamaz. 10 aracından 1 ini bile almayı hayal edemiyorum.

TahaKaradenizBu Merso’nun tasarımcıları normal insan olamaz. 10 aracından 9u ilk görüşte çarpıyor insanıBu Mersonu'nun alıcıla...
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haberelectro 1 yıl
Audiyle BMW araba yapıyorum diye gezsin halen. Mercedes şaheserlerine şaheser ekliyor.
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Nightmare70 1 yıl haberelectro
Audi üsküdarı geçti
Eskiden geriden takip ederdi ama şu an malzeme kalitesi teknolojisi ile çok önlerde bunu her modelinde görür olduk. Mesela Mercedes E serisi altındaki araçlar fiyatlarını asla haketmiyor ama marka imajı var insanlar tercih ediyor. Niye tercih ediyor deme hakkına da sahip değiliz. Sırayla gezin içlerinde en kötü malzeme BMW'de sonra Mercedes ve en tepede Audi var. Tasarım açısından ise iç tasarım da en iyisi Mercedes bana kalırsa. Dışta ise işler biraz karışık. Bmw ise tam bir sürücü otomobili geri kalan şeyler hep 2. planda kalmış.
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DH Misafiri 1 yıl
Biri de çıkıp dememiş ki 4 kapılı cupe mi olur
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haberelectro 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Biri de çıkıp dememiş ki 4 kapılı cupe mi olur

4 door coupe. CLS nin başlattığı akım. Bunu biliyor demek ki herkes.
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JQKER 1 yıl
coupe 2 kapılı demek değil mi ? bütün resimler 4 kapı
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Paetzold 1 yıl
Canavar gibi valla. Harika gözüküyor.
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savasserter 1 yıl
3.resimdeki yeşil şey bunun bütün havasını söndürdü.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Dis tasarim sahane ama kamuflajli araclardaki ic mekan panamera yaninda cop gibi duruyor eskiden Mercedes'in dis tasarimi gozume his gelmezdi ic mekanina hayran hayran bakardim simdi tam tersi oldu benim icin. Birde bir an once hybrid cikip EQ Power ailesine yerlestirilmeli Porsche Panamera satislarinin %50 si Hybrid suan.
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E_Aydin35 1 yıl
Uzun süre yorum yapamadan sadece görsele tutulup kaldım. Tasarım görecelidir tabi ama Mercedes çok büyük bir kitlenin beğenisi alma konusunda tanıdığım en iyi markalardan biri..
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mavizaman 1 yıl
çok iyi...
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dere.beyi 1 yıl
cihaz harika görünüyor valla
..
bu arada bunların tekerini alamıcak tekerlekler yok şu bunu ezer yok bu bunu parçalar diye hayal kurmaya başlıcaklar :D
..
zenginin malı bizim kerizlerin dilini elini yoracak yine...
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Kerim5100 1 yıl
Bu nedir ya? İyice saçmalamaya başladılar. Panamera bunu çiğner çiğner tükürür...
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