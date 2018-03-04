Mercedes-AMG GT Coupe'nin görüntüsü sızdırıldı

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Mercedes-AMG, GT Coupe modelin teaser görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Ancak, Salı günü önce basına kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmasına sadece bir gün kala aracın görüntüsü sızdırıldı.

Carscoops’un bir okuyucusu tarafından sızdırılan fotoğraf çok kaliteli olmasa da Mercedes-AMG GT Coupe’nin tasarımını gözler önüne seriyor. Oldukça kaslı bir yapıya sahip olan aracın uzun burnu ve dikey şeritlere ev sahipliği yapan yuvarlak hatlı ızgarası dikkat çekiyor. Kaput üzerinde yer alan çizgiler ve ön tamponun altındaki geniş hava girişleri de bu görünümü destekliyor. Arka tarafa doğru gidildiğinde ise eğimli tavanı ve rüzgarlığı dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Bu yıl içerisinde satışa çıkması muhtemel olan AMG GT Coupe, piyasaya çıktığında Cenevre’de boy gösterecek bir başka model olması beklenen BMW M8 Gran Coupe ile rekabet edecek. Ayrıca Audi RS7 Sportback ve Porsche Panamera da aracın yakın markajı altındaki diğer modeller olacak.

Bugüne kadar pek çok sızıntı ve söylenti çıkmış olmasına rağmen, AMG GT Coupe’nin kaputunun altında bulunacak motor hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Daha önceki söylentilere göre araçta 608 beygir güç üreten çift turbo beslemeli 4 litre V8 motor kullanılması muhtemel. Ayrıca 2019 yılı için hibrit bir versiyondan da söz ediliyor. Bu versiyonda da elektrikli motor iş birliğiyle üretilen gücün 800 beygire çıkacağı iddia ediliyor.

https://www.carscoops.com/2018/03/mercedes-amg-gt4/