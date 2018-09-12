2019 Mercedes-Benz GLE tanıtıldı; hafif hibrit teknolojisi ve daha fazlası

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Gerek casus fotoğraflarla gerekse Alman üretici tarafından yayınlanan ipucu (teaser) videolarıyla pek çok kez karşımıza çıkan 2019 Mercedes-Benz GLE resmi olarak tanıtıldı. Ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkması planlanan yeni GLE, yeni tasarımı ve teknolojileriyle rakiplerinin karşısına çıkmaya hazır görünüyor.

Yeni ışıklandırma grubu, yeni ızgarası ve 18 – 22 inç arasında değişen yeni tasarım jantlarıyla tanıtılan 2019 Mercedes-Benz GLE, 80 mm kadar uzatılmış aks mesafesi ile karşımıza çıkıyor. Yeni GLE’nin daha ferah bir yaşam alanı vaat ettiğini ifade eden Alman üretici, arka diz mesafesinin 69 mm, baş mesafesinin de 33 mm kadar arttırıldığını vurguluyor. 825 litre olan bagaj hacminin arka koltuklar yatırıldığında 2,055 litreye ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

2019 Mercedes-Benz GLE, boyutlarında artış olmasına rağmen selefine kıyasla daha dinamik bir model olarak tasarlanmış. Ürettiği otomobillerde aerodinami konusuna ekstra özen gösteren marka, yeni nesil GLE’yi de es geçmemiş. Hava sürtünme katsayısı 0.29’a çekilen yeni nesil GLE, sınıfının en aerodinamik modeli olarak geliştirilmiş. Ayrıca yeni nesilde 7 koltuklu versiyonların bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

48 volt hafif hibrit sistem

Mercedes’in yeni nesil otomobillerinde yer verdiği MBUX bilgi-eğlence sistemini 2019 Mercedes-Benz GLE’de görmek sürpriz olmuyor. Yapay zeka destekli bu sistem, 12.3 inç boyutlarındaki iki bitişik ekrandan oluşuyor. Yeni nesil SUV’un sürüş asistan sistemleri arasında aktif mesafe ayar yardımcısı, aktif dur-kalk yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı, aktif fren asistanı ve kör nokta uyarı sistemi yer alıyor.

2019 Mercedes-Benz GLE’de bulunacak motor seçeneklerinden yalnızca GLE 450 4MATIC versiyonunun teknik detayları belli olmuş durumda. 3.0 litre 6 silindirli üniteyi 48 volt hafif hibrit teknolojisiyle birleştiren bu sistemde benzinli ünite 367 hp güç ve 500 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru da 22 hp güç ve 250 Nm tork ile destek sağlıyor. Turbo dizel ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) modellerin yolda olduğu söylenirken, tüm versiyonlarda 9 ileri otomatik şanzımanın bulunacağı ifade ediliyor.

E-Active Body Control Sistemi

Yeni nesil GLE’deki önemli özelliklerden bir tanesi de E-Active Body Control sistemi. 48 volt elektrik sistemini kullanan bu özellik, yeni geliştirilen havalı süspansiyon sisteminin her bir tekerlekteki amortisörü birbirinden bağımsız şekilde kontrol etmesine imkan sağlıyor. Bu da arazi koşullarında hem konfor hem de performansı eş zamanlı olarak arttırıyor.

Ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi planlanan 2019 Mercedes-Benz GLE’nin 2019 yılının başında Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor. Alabama’daki tesiste üretilecek SUV’un fiyatı henüz belli değil.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258