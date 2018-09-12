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2019 Mercedes-Benz GLE tanıtıldı; hafif hibrit teknolojisi ve daha fazlası

Ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi beklenen 2019 Mercedes-Benz GLE SUV'un resmi tanıtımı yapıldı. Yeni GLE, E-Active Body Control ve hafif hibrit gibi pek çok teknolojiye sahip.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-Benz GLE tanıtıldı; hafif hibrit teknolojisi ve daha fazlası
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Gerek casus fotoğraflarla gerekse Alman üretici tarafından yayınlanan ipucu (teaser) videolarıyla pek çok kez karşımıza çıkan 2019 Mercedes-Benz GLE resmi olarak tanıtıldı. Ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkması planlanan yeni GLE, yeni tasarımı ve teknolojileriyle rakiplerinin karşısına çıkmaya hazır görünüyor.

Yeni ışıklandırma grubu, yeni ızgarası ve 18 – 22 inç arasında değişen yeni tasarım jantlarıyla tanıtılan 2019 Mercedes-Benz GLE, 80 mm kadar uzatılmış aks mesafesi ile karşımıza çıkıyor. Yeni GLE’nin daha ferah bir yaşam alanı vaat ettiğini ifade eden Alman üretici, arka diz mesafesinin 69 mm, baş mesafesinin de 33 mm kadar arttırıldığını vurguluyor. 825 litre olan bagaj hacminin arka koltuklar yatırıldığında 2,055 litreye ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

2019 Mercedes-Benz GLE, boyutlarında artış olmasına rağmen selefine kıyasla daha dinamik bir model olarak tasarlanmış. Ürettiği otomobillerde aerodinami konusuna ekstra özen gösteren marka, yeni nesil GLE’yi de es geçmemiş. Hava sürtünme katsayısı 0.29’a çekilen yeni nesil GLE, sınıfının en aerodinamik modeli olarak geliştirilmiş. Ayrıca yeni nesilde 7 koltuklu versiyonların bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

48 volt hafif hibrit sistem 

Mercedes’in yeni nesil otomobillerinde yer verdiği MBUX bilgi-eğlence sistemini 2019 Mercedes-Benz GLE’de görmek sürpriz olmuyor. Yapay zeka destekli bu sistem, 12.3 inç boyutlarındaki iki bitişik ekrandan oluşuyor. Yeni nesil SUV’un sürüş asistan sistemleri arasında aktif mesafe ayar yardımcısı, aktif dur-kalk yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı, aktif fren asistanı ve kör nokta uyarı sistemi yer alıyor.

2019 Mercedes-Benz GLE’de bulunacak motor seçeneklerinden yalnızca GLE 450 4MATIC versiyonunun teknik detayları belli olmuş durumda. 3.0 litre 6 silindirli üniteyi 48 volt hafif hibrit teknolojisiyle birleştiren bu sistemde benzinli ünite 367 hp güç ve 500 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru da 22 hp güç ve 250 Nm tork ile destek sağlıyor. Turbo dizel ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) modellerin yolda olduğu söylenirken, tüm versiyonlarda 9 ileri otomatik şanzımanın bulunacağı ifade ediliyor.

E-Active Body Control Sistemi 

Yeni nesil GLE’deki önemli özelliklerden bir tanesi de E-Active Body Control sistemi. 48 volt elektrik sistemini kullanan bu özellik, yeni geliştirilen havalı süspansiyon sisteminin her bir tekerlekteki amortisörü birbirinden bağımsız şekilde kontrol etmesine imkan sağlıyor. Bu da arazi koşullarında hem konfor hem de performansı eş zamanlı olarak arttırıyor.

Ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi planlanan 2019 Mercedes-Benz GLE’nin 2019 yılının başında Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor. Alabama’daki tesiste üretilecek SUV’un fiyatı henüz belli değil.


https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz
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BekirARSLAN 8 ay en beğenilen
Turkiyede sayılı insanların sahip olacağı bir model...
İyi veya kötü, olmuş yada olmamış dememin bir mantığı yok asla alıp kullanamayacağımız bir araç artık.
Fakiriz...
Dahada fakirleşiyoruz...
Turkiyede sayılı insanların sahip olacağı bir model...İyi veya kötü, olmuş yada olmamış dememin bir mantığı yok asla alıp kullanamayacağımız bir araç artık....
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BekirTemel 8 ay
ön kısım kamyonet x ile bire bir aynı havada, bence eski kasa daha iyi görünüyordu.
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By Salus 8 ay
Yeni mercedes tasarımlarında arka tarafı sadace benmi beğenmiyorum ?
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sarıkanaryam 8 ay
arka farlar daha iyi olabilirdi sanki..
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haberelectro 8 ay
X5 titre.
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ouzqan 8 ay
Görünüş açısından güzel ama bize yine uzak bir araç. Biz anca yıldız lı birtek citan alabiliriz
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AirSupport 8 ay
Mercedesin yıldızı bile uzayda bizim için.
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Sirrüs 8 ay
Harika gözüküyor fakat "Yıldız" yine uzaklarda, ulaşılamayacak bir yerde...
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207m 8 ay
Gerçekten çok başarılı olmuş. Sadece klasik C sütununa bir türlü alışamadım.
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BekirARSLAN 8 ay en beğenilen
Turkiyede sayılı insanların sahip olacağı bir model...
İyi veya kötü, olmuş yada olmamış dememin bir mantığı yok asla alıp kullanamayacağımız bir araç artık.
Fakiriz...
Dahada fakirleşiyoruz...
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Amon_Amarth 8 ay
Hemen arka taraftan çekilen fotolara baktım, zira en çok merak ettiğim kısmı orasıydı. A serisi gibi olduğunu görünce of olmamış dedim, mercedes'in ağırlığı kaybolmuş gibi geldi.
Fotoğraflarla biraz daha içli dışlı olduktan sonra şahane göründüğünde karar kıldım.
Bence olmuş hem de çok güzel olmuş.
Kuzey Amerika'nın orta sınıfı bu araca bayılacaktır.
Ancak yine söylüyorum Mercedes suv denilince aklıma tek bir araç geliyor, GLC. maşallah pehlivan gibi, bayılıyorum.
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