    Mercedes, Batmobil'e benzeyen konsept aracını tanıttı: Karşınızda Vision Iconic!

    Mercedes, yeni konsept elektrikli aracı Vision Iconic'i tanıttı. Batmobil'e benzeyen otomobil, 1930’ların efsane otomobilleriyle geleceğin Mercedes modelleri arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.

    Mercedes-Benz'den yeni konsept otomobil: Vision Iconic Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yeni konsept elektrikli aracı Vision Iconic'i tanıttı. Vision Iconic, 1930’ların efsane otomobilleriyle geleceğin Mercedes modelleri arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. Otomobil tasarımıyla adeta Batmobile'i andırıyor.

    Mercedes'ten geçmişle geleceği birleştiren konsept: Vision Iconic

    Uzun motor kaputu, savaş öncesi dönemin zarif grand tourer modellerine göz kırparken, öndeki dev aydınlatmalı ızgara; W108, W111 ve 600 Pullman gibi klasik Mercedes’lerin dik tasarımlarını modern bir yorumla yeniden hayata geçiriyor. Üstelik kaputtaki üç köşeli yıldız amblem de artık ışıldıyor. Arka kısım ise dünyanın ilk süper otomobili Mercedes-Benz 300 SL'den ilham alıyor. Bir dönem verimlilik adına yumurta şeklinde elektrikli araçlar üreten Mercedes, Vision Iconic ile beraber köklerine dönüyor.

    Mercedes-Benz'den yeni konsept otomobil: Vision Iconic Tam Boyutta Gör
    Vision Iconic’in gövdesi “solar paint” adı verilen, güneş enerjisi üretebilen özel bir siyah boya ile kaplı. Mercedes’e göre bu kaplama, ideal şartlarda yılda 7.450 km’lik menzili sadece güneş enerjisiyle sağlayabiliyor. Boyanın verimliliği %20 civarında, yani bugünün ticari güneş panelleriyle aynı seviyede.

    İç kısımda, "hiper analog" bir gösterge paneli düzeni ve Art Deco esintili "Zeppelin" yüzen cam yapısı bulunuyor. Kapı açıldığında, gösterge paneli üst düzey kronograflardan esinlenen sinematik ve tamamen analog bir animasyon başlatıyor. Gösterge panelinin merkezinde, biri marka logosu şeklinde olan ve aynı zamanda yapay zeka asistanı görevi gören dört saat yer alıyor.

    Mercedes-Benz'den yeni konsept otomobil: Vision Iconic Tam Boyutta Gör
    Dört kollu direksiyon simidi, cam bir kürenin içinde yüzen bir Mercedes-Benz logosuyla, 1930'ların lüks bir limuzininden fırlamış gibi görünüyor. Direksiyon sistemi steer-by-wire teknolojisiyle çalışıyor yani tekerleklere fiziksel olarak bağlı değil. Bu sayede ön sütunda direksiyon mili olmadığı için, iç mekan tasarımcıları diledikleri kadar özgür davranabilmiş.

    Zemin kaplaması 17. yüzyıldan kalma sedef kakma adlı özel bir el işçiliği tekniğiyle yapılmış. Koltuklar derin mavi kadife döşemeye sahip, kapı panellerinde ise sedef kakmalar ve pirinçten yapılmış gümüş-altın tonlu kapı kolları yer alıyor.

    Mercedes-Benz, Vision Iconic’in Seviye 4 otonom sürüş yeteneklerine ahip olduğunu belirtiyor. Yani sürücü direksiyona dokunmadan, gözlerini yoldan ayırarak seyahat edebiliyor. Araç, sürücüyü ve yolcuyu bıraktıktan sonra kendi kendine park alanı arayıp park edebiliyor.

    Bu otonom sistemin kalbinde “neuromorphic computing” adı verilen yeni bir teknoloji yatıyor. İnsan beyninin çalışma şeklini taklit eden yapay sinir ağları sayesinde sistem, verileri bugünkü bilgisayarlardan çok daha verimli işleyebiliyor. Mercedes, bu sayede otonom sürüşteki veri işleme için gereken enerjiyi %90 oranında azaltılabileceğini söylüyor.

    Her konseptte olduğu gibi, burada gördüğümüz detayların tamamı üretime geçmeyecek. Ancak Vision Iconic’teki bazı tasarım ve teknoloji unsurlarının, gelecekteki Mercedes modellerine taşınacağı kesin. Nitekim yeniden yorumlanan ön ızgara, yeni GLC elektrikli crossover modelinde şimdiden karşımıza çıktı. Büyük ihtimalle yeni S-Serisi de bu konseptten birkaç öğeyi ödünç alacak.

    Kaynakça https://medya.mercedes-benz.com.tr/mercedes-benz-vision-iconic-yeni-bir-ikonik-can-basyapiti/ https://insideevs.com/news/775671/mercedes-iconic-vision-stunning-coupe-ev/
