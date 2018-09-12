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Volvo, Florence Kasırgası yaklaşırken üretimi durdurdu

ABD'nin son 20 yıldaki en şiddetli kasırgası olabileceği uyarısı yapılan Florence Kasırgası, Volvo'yu da vurdu. Otomobil devi Güney Carolina fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'nin doğu kesimini vurması beklenen Florence Kasırgası güneydoğu kıyısına yaklaşırken Volvo, Güney Carolina fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Otomobil devinin yeni üretim tesisi, bir sahil şehri olan Charleston yakınlarında bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla üretimi hızlandırmak için otomobillerin renk seçeneklerini azaltacak"
Güney Carolina Valisi Henry McMaster, kasırgaya hazırlık kapsamında kıyı şeridi için bir tahliye emri verdi. Kuzey ve Güney Carolina'da yaşayan 1 milyonu aşkın insan bölgeden tahliye edilecek. ABD'nin doğu kıyısını vurması beklenen Florence Kasırgası'nın hızının saatte 225 kilometreyi geçtiği belirtildi.

Market raflarında ürün kalmadı

Çok şiddetli rüzgarlar, sel ve dev dalgalara yol açması beklenen kasırga halkta büyük bir paniğe neden olmuş durumda. Kasırgaya hazırlanmak amacıyla süpermarketlere akın ederek rafları boşaltan vatandaşlara yerel makamlar da kum torbaları verdi.

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Olgi 8 ay
Turkiyedeki lodosa benzemez arkadaslar gecen yil Maria kasirgasi Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko yikip gecti. Porto riko en az 3 ay elektriksiz kaldi ana sebeke coktu 3000 kisi hayatini kaybetti. Volvo fabrika falan tanimaz.
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selahattın ısık 8 ay
Editor ve habere dair yapilan elestirileri neden siliyorsunuz.
Yoksa hala patateslerdemi depolama yapiyorsunuz..
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mr.felek 8 ay
Bu gün işten gelir iken kepekli de, malum alt geçit inşaatından dolayı trafik sıkışık,
onlarca otomobilin içerisinde ilk dikkatimi çeken Volvo S90 D5 olmuştu,
çok güzel bir otomobil yapmışlar,
habere gelecek olursak VALİ işini yapmış, darısı bizim ...
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ouzqan 8 ay
Volvo bu önce insan diyen nadir firmalardan helal olsun adamlara
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D.Baran 8 ay
O fabrikaya kasırga-masırga yaklaşmaz ama neyse tedbir olmuş.


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jimhendrix 8 ay
devam edin 2.5 ton v8 araba üretmeye amerigalılar, mahvettiniz dünyayı. volvo için söylemiyorum.
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BekirTemel 8 ay
Yağma linci bittiyse konuya dönelim, Volvo yine insanları korumayı ön plana almış, tebrik ederiz.
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