Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Renault Twingo tanıtıldı: Yeni renk ve motor seçenekleri

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun küçük şehir otomobili Twingo, 2019 model yılı için makyajlandı. Tasarımı çok değişmeyen 2019 Renault Twingo'da yeni motor ve kişiselleştirme seçenekleri mevcut.
3 ay
17,4b
1
46
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Renault Twingo tanıtıldı: Yeni renk ve motor seçenekleri
Tam Boyutta Gör
 

Bir dönem Türkiye’de de satılan fakat sonrasında ülkemizle yolları bir türlü kesişmeyen Renault Twingo, 2014 yılında baştan yaratılarak arkadan motorlu bir araç haline gelmişti. O zamandan beri yenilenmeyen küçük şehir otomobili, 2019 yılı için makyaj operasyonundan geçirilerek tazelendi. İşte 2019 Renault Twingo tasarımı ve özellikleri:

Fransız üretici 2019 Renault Twingo’nun tasarımında büyük bir değişikliğe gitmemiş. Daha küçük bir alt ızgara ve yeni hava delikleriyle güncellenen tamponun yanı sıra farlar da C şeklindeki LED gündüz farlarıyla yenilenmiş. Yan ve arka kısımlar yeni krom detaylarla süslenirken, bazı modellerin arka çamurluklarına motorun soğutulmasına katkı yapması için hava girişleri yerleştirilmiş.

Yüzün üzerinde kişiselleştirme seçeneği 

Kişiselleştirme seçenekleri de arttırılan 2019 Renault Twingo’nun renk paletine Mango Yellow ve Quartz White seçenekleri eklenmiş. Yerden yüksekliği selefine kıyasla 10 mm düşürülen araçta yapılan aerodinamik iyileştirmeler sonucu hava direncinin azaltıldığı da gelen bilgiler arasında.

2019 Renault Twingo’nun kabin tarafında da çeşitli iyileştirmeler mevcut. Orta konsolun iki yeni USB girişi, start/stop ve hız sabitleme düğmeleriyle güncellendiği araçta R&Go ve Easy Link adında iki yeni multimedya sistemi mevcut. 7 inç dokunmatik ekranla sunulan bu sistemlerde Renault Easy Connect, Android Auto ve Apple Car Play desteği mevcut. Renault’nun belirttiğine göre jantlar, çıkartmalar ve jantlar ile yüzün üzerinde Twingo konfigürasyonu yapmak mümkün.

75 beygirlik yeni atmosferik motor 

Teknik tarafta da elden geçirilen 2019 Renault Twingo’da SCe 75 adındaki yeni 1.0 litre üç silindirli atmosferik motor bulunuyor. Bu ünite araca 75 beygir güç ve 95 Nm tork sağlıyor ve 5 ileri manuel şanzımanla gücünü yola aktarıyor. 2019 Renault Twingo’nun diğer motor seçenekleri arasında SCe 65 ve TCe 95 üniteler yer alıyor. Bu motorlardan ikincisi (turbo olanı) 93 beygir güç ve 135 Nm tork üretiyor. Standart olarak 5 ileri manuel şanzımanla eşlenen modelde 6 ileri EDC otomatik şanzıman tercih edilebiliyor.

2019 Renault Twingo’nun fiyatı henüz belli değil. Fakat güncel versiyonu Almanya’da 10 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.


https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault/media/presspacks/21221108/nouvelle-renault-twingo-toujours-plus-fun-toujours-plus-raffinee Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DntRx 3 ay en beğenilen
Fiat 500u anımsattı
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kedicanını 3 ay
On camın orda bulunan dörtlü düğmesi şaka mı?
Slenderman gelse uzanıp basamaz ona
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 ay
Burada fiyatı 100.000 olur.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sissil 3 ay
A segmenti arkadan itiş arkadan motorlu araç varmı ben bilmiyorum. Sağlam yanlanır bununla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jac0B0 3 ay
Bu araç buraya gelmez,
Gelse de alan olmaz,
Alan olsa da 2.elde satamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boyka06 3 ay
Yahu saçma sapan yorumlarla dolmuş konu,aracın ilk kasası efsane olduğu için güncel versiyonlarda el freni,cam düğmeleri ve dörtlü düğmesi hiç revize edilmedi,yani bunu bilmeden kalkıp vay efendim düğme niye orda niye burda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerd Miner 3 ay
500 ile zoe kirmasj bir sey olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 3 ay
gördüğüm en çirkin araba bis gibi lan bu , şu reno symbolün iğrenç tasarımından sonra buna bu farı hangi tasarımcı çizdi layn :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
tahmini olarak 75-80 bin tl arası satışa sunulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyperchondriac 3 ay
Bence cok guzel olmus dogru durust bi fiyata gelirse iyi satacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ak_n 3 ay
Bari bu tiplerden ötv ve kdv alınmasa da her kesimin iyi kötü en azından bir arabası olsa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pink Floyd 3 ay
Ben oldukça beğendim şirin olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trksentrk 3 ay
Aynı mercedes’lerdeki gibi başlıksız koltuk, bu koltuklar gram rahat ettirmez adamı, ayrıca artık manuel vites araba üretmek yetmez mi sizce de, ne bileyim uzay çağındayız diyoruz hala aynı çizgimizi bozmuyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17354 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2019 renault twingo, şehir otomobili ve
6 etiket daha makyajlı twingo Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Twitter yeni site tasarımını yayınlamaya başladı 3 ay Eski bir Lumia 950 XL'da Windows 10 ARM sürümü çalıştırıldı 3 ay MacOS Mojave betasında Navi GPU kodları gün yüzüne çıktı 3 ay Samsung 970 EVO Plus SSD modeli satışa çıktı 3 ay Sony Xperia XZ4'ü çalışırken gösteren ilk fotoğraf yayınlandı 3 ay Samsung delikli ekranlar için en küçük sensörünü duyurdu 3 ay Nükleer uzay yakıtı üretimi otomasyon sayesinde hızlandı 3 ay AB Komisyonu, MasterCard'a 570 milyon euro para cezası verdi 3 ay SwiftKey artık otomatik olarak "Gizli Mod"a geçecek 3 ay Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatları belli oldu 3 ay Lenovo Z5 Pro GT, AnTuTu'da en yüksek puanı aldı 3 ay Yeni nesil Dodge Challenger'da hibrit motor kullanılacak 3 ay Oppo, MWC 2019 etkinliğinin tarihini açıkladı 3 ay DigiTimes'a göre Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, 2019 sonunda çıkacak 3 ay Apple'ın 2020'de piyasaya süreceği iPhone modellerinin hepsi OLED olacak 3 ay 10GB RAM akıllı telefonlarda standart olacak 3 ay Bu telefon çok iddialı | Honor Magic 2 3 ay Boğaziçi Üniversitesi'nden elektrikli araçların şarj süresini kısaltacak çalışma 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak 3 ay Şirketler neden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) kurallarına uymuyor? 3 ay GÖRÜNTÜLENEN 2019 Renault Twingo tanıtıldı: Yeni renk ve motor seçenekleri Sonraki Genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu doğrulandı 3 ay 2019 Oscar Ödülleri adayları belli oldu! Oscar ödül töreni ne zaman? 3 ay Uber, otonom bisiklet ve scooter geliştiriyor 3 ay Samsung’un katlanabilir telefonu beklenenden daha düşük batarya kapasitesine sahip 3 ay Fiyat ve Android 9.0 Pie güncellemesi işe yaradı mı? "GM 9 Pro incelemesi" 3 ay Beklenen izin geldi: Tesla Model 3 Avrupa yollarına çıkıyor 3 ay Samsung giriş seviyesine iki yeni tablet hazırlıyor 3 ay GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı GTX 1070’e yaklaşıyor 3 ay Volvo ilk adımı attı: İş makineleri de artık elektrikli oluyor 3 ay Xiaomi Retro görünüme sahip Elvis Presley radyosunu duyurdu 3 ay Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek 3 ay DxOMark şimdi de telefonların ön kameralarını teste soktu 3 ay DJI firmasında büyük yolsuzluk yaşandı, soruşturma başlatıldı 3 ay Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor 3 ay Raspberry Pi ile harmanlanmış gitar konsepti ile tanışın 3 ay Fransa’dan Google’a 57 milyon dolar ceza 3 ay Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı 3 ay MIT profesörü: Blockchain daha kapsamlı, sınırsız ekonomiye izin verebilir 3 ay Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor 3 ay Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim