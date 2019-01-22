2019 Renault Twingo tanıtıldı: Yeni renk ve motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör

Bir dönem Türkiye’de de satılan fakat sonrasında ülkemizle yolları bir türlü kesişmeyen Renault Twingo, 2014 yılında baştan yaratılarak arkadan motorlu bir araç haline gelmişti. O zamandan beri yenilenmeyen küçük şehir otomobili, 2019 yılı için makyaj operasyonundan geçirilerek tazelendi. İşte 2019 Renault Twingo tasarımı ve özellikleri:

Fransız üretici 2019 Renault Twingo’nun tasarımında büyük bir değişikliğe gitmemiş. Daha küçük bir alt ızgara ve yeni hava delikleriyle güncellenen tamponun yanı sıra farlar da C şeklindeki LED gündüz farlarıyla yenilenmiş. Yan ve arka kısımlar yeni krom detaylarla süslenirken, bazı modellerin arka çamurluklarına motorun soğutulmasına katkı yapması için hava girişleri yerleştirilmiş.

Yüzün üzerinde kişiselleştirme seçeneği

Kişiselleştirme seçenekleri de arttırılan 2019 Renault Twingo’nun renk paletine Mango Yellow ve Quartz White seçenekleri eklenmiş. Yerden yüksekliği selefine kıyasla 10 mm düşürülen araçta yapılan aerodinamik iyileştirmeler sonucu hava direncinin azaltıldığı da gelen bilgiler arasında.

2019 Renault Twingo’nun kabin tarafında da çeşitli iyileştirmeler mevcut. Orta konsolun iki yeni USB girişi, start/stop ve hız sabitleme düğmeleriyle güncellendiği araçta R&Go ve Easy Link adında iki yeni multimedya sistemi mevcut. 7 inç dokunmatik ekranla sunulan bu sistemlerde Renault Easy Connect, Android Auto ve Apple Car Play desteği mevcut. Renault’nun belirttiğine göre jantlar, çıkartmalar ve jantlar ile yüzün üzerinde Twingo konfigürasyonu yapmak mümkün.

75 beygirlik yeni atmosferik motor

Teknik tarafta da elden geçirilen 2019 Renault Twingo’da SCe 75 adındaki yeni 1.0 litre üç silindirli atmosferik motor bulunuyor. Bu ünite araca 75 beygir güç ve 95 Nm tork sağlıyor ve 5 ileri manuel şanzımanla gücünü yola aktarıyor. 2019 Renault Twingo’nun diğer motor seçenekleri arasında SCe 65 ve TCe 95 üniteler yer alıyor. Bu motorlardan ikincisi (turbo olanı) 93 beygir güç ve 135 Nm tork üretiyor. Standart olarak 5 ileri manuel şanzımanla eşlenen modelde 6 ileri EDC otomatik şanzıman tercih edilebiliyor.

2019 Renault Twingo’nun fiyatı henüz belli değil. Fakat güncel versiyonu Almanya’da 10 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault/media/presspacks/21221108/nouvelle-renault-twingo-toujours-plus-fun-toujours-plus-raffinee