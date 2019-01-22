Beklenen izin geldi: Tesla Model 3 Avrupa yollarına çıkıyor

Tesla Model 3’ün Avrupa’da satılabilmesi için gereken izni Hollanda Taşıt Otoritesi (RWD) verdi. Araçlara ve araç parçalarına lisans verme yetkisi bulunan kurum, Model 3’ün istenen tüm gereklilikleri tamamladığını bildirdi. Yapılan duyurunun ardından Tesla cephesinden de bir açıklama geldi. Bir gemi dolusu Model 3’ün zaten yolda olduğu, araçların şubat ayında Avrupa topraklarına inmiş olacağı belirtildi.
Avrupa'daki pazar ABD'nin iki buçuk katı
Model 3’e büyük umutlar bağlayan Tesla’nın en ucuz aracını Avrupa pazarında satabilecek olması şirket açısından hayati önem taşıyor. Avrupa’daki orta sınıf premium sedan pazarının ABD’den çok daha büyük olduğunu belirten Tesla, burada satacağı Model 3’lerin şirketi düze çıkaracağına inanıyor. Öyle ki şirket Avrupa hedefleri doğrultusunda bazı alanlarda %7’lik bir küçülmeye girerek yaklaşık 3,500 kişiyi işten çıkaracaklarını duyurmuştu.
Tesla bu adımla birlikte BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi köklü markalar tarafından domine edilen Avrupa pazarındaki elini güçlendirmiş oldu. Uzmanlar daha şimdiden Tesla Model 3’ün kendi sınıfının yanı sıra hiç umulmadık modellerden bile müşteri çalabileceğini belirtiyor. Avrupa pazarında bundan sonra işler ne yönde ilerleyecek hep birlikte göreceğiz.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-21/tesla-gets-green-light-to-start-delivering-model-3-in-europe Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fiyatını baya düşük tutmaları gerekiyor yoksa öyle yüksek satış yapamazlar
tamam teknolojik olarak üstün değil ama avrupalının cebinde akrep vardır ucuz alternatif varken işleri çok çok zor
>>>2012 model 6,300 euro ya fluence var mesela<<<