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Beklenen izin geldi: Tesla Model 3 Avrupa yollarına çıkıyor

Tesla Model 3 sahibi olmayı bekleyen Avrupalı müşterileri sevindiren haber nihayet geldi. Model 3'ün Avrupa yollarına çıkabilmesi için gereken iznin alındığı açıklandı. Teslimatlar şubatta başlıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Beklenen izin geldi: Tesla Model 3 Avrupa yollarına çıkıyor
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ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın daha geniş kitlelere ulaşmak için ürettiği Tesla Model 3, halihazırda elektrikli otomobil sektörünün en iddialı temsilcilerinden biri. Hal böyle olunca elektrikli araçlara büyük ilgi gösteren Avrupalılar da Tesla Model 3 sahibi olabilmek için gün sayıyordu. Avrupalı müşterilerin beklediği haber nihayet geldi ve Tesla Model 3’ün Avrupa yollarına çıkmak için gerekli izinleri aldığı duyuruldu.

Tesla Model 3’ün Avrupa’da satılabilmesi için gereken izni Hollanda Taşıt Otoritesi (RWD) verdi. Araçlara ve araç parçalarına lisans verme yetkisi bulunan kurum, Model 3’ün istenen tüm gereklilikleri tamamladığını bildirdi. Yapılan duyurunun ardından Tesla cephesinden de bir açıklama geldi. Bir gemi dolusu Model 3’ün zaten yolda olduğu, araçların şubat ayında Avrupa topraklarına inmiş olacağı belirtildi.

Avrupa'daki pazar ABD'nin iki buçuk katı 

Model 3’e büyük umutlar bağlayan Tesla’nın en ucuz aracını Avrupa pazarında satabilecek olması şirket açısından hayati önem taşıyor. Avrupa’daki orta sınıf premium sedan pazarının ABD’den çok daha büyük olduğunu belirten Tesla, burada satacağı Model 3’lerin şirketi düze çıkaracağına inanıyor. Öyle ki şirket Avrupa hedefleri doğrultusunda bazı alanlarda %7’lik bir küçülmeye girerek yaklaşık 3,500 kişiyi işten çıkaracaklarını duyurmuştu.

Tesla bu adımla birlikte BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi köklü markalar tarafından domine edilen Avrupa pazarındaki elini güçlendirmiş oldu. Uzmanlar daha şimdiden Tesla Model 3’ün kendi sınıfının yanı sıra hiç umulmadık modellerden bile müşteri çalabileceğini belirtiyor. Avrupa pazarında bundan sonra işler ne yönde ilerleyecek hep birlikte göreceğiz.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-21/tesla-gets-green-light-to-start-delivering-model-3-in-europe Yorum Yaz
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sml_akyz 3 ay en beğenilen
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nitezze07 3 ay
avrupaya gelırse belkı dıger arbalar ucuzlar bızım ıcın ıyı olur
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dere.beyi 3 ay
reno eco şuan 15 bin euro ya sıfırı satılıyor ve 400 km menzili var
fiyatını baya düşük tutmaları gerekiyor yoksa öyle yüksek satış yapamazlar
tamam teknolojik olarak üstün değil ama avrupalının cebinde akrep vardır ucuz alternatif varken işleri çok çok zor
>>>2012 model 6,300 euro ya fluence var mesela<<<
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balcis 3 ay dere.beyi
"avrupalının cebinde akrep vardır" yerine segment segment satış rakamlarına bakmak gerekiyor bence. sizinki çok özet olmuş
yani sadece elektrikli araçlar arasında kıyaslama yapmak yerine orta-üst segmentteki rakipler, bunların satış rakamları ve şarj istasyonlarının yoğunluğunu daha öne alarak değerlendirme yapmak gerekli.
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sml_akyz 3 ay en beğenilen
Benimde param olsa bende alırım.
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