Tam Boyutta Gör Volkswagen en kompakt modeli olan Up'ın üretimini sonlandırdı. Böylece Alman markanın Avrupa'daki en uygun fiyatlı modeli Polo hatchback oldu. Mini sınıfta yer alan otomobilin doğrudan bir halefi olmayacak. Ancak ileride bu boşluğu dolduracak ID.1 isimli küçük bir elektrikli otomobil planlanıyor.

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Küçük Volkswagen Fox'un yerini alan modelin satışına 2011 yılında başlandı. Up, Volkswagen'in ultra kompakt NSF ailesinin son modeliydi. Bu sınıftaki Seat Mii'nin üretimi 2020'de durduruldu. Skoda Citigo'nun ise 2021'e kadar satışta kaldığını hatırlatalım.

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GTI versiyonu Ocak'ta satıştan kaldırıldı

Şirket 2018 yılında Volkswagen Up ailesine hızlı ve güçlü bir versiyon ekledi. Bu özel GTI modeli, 115 beygir gücünde 1 litrelik turbo motoruyla 100 km/s hıza sadece 8.8 saniyede çıkabiliyordu. Ancak, Volkswagen Up GTI bu yıl Ocak ayında satıştan kaldırıldı.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Up, Slovakya'nın Bratislava kentindeki fabrikada üretiliyordu. Boşalan üretim kapasitesi büyük olasılıkla sadece station wagon gövde tipini koruyan yeni nesil Volkswagen Passat ve station wagon ve liftback olmak üzere iki varyantı bulunan Skoda Superb modellerinin montajı için kullanılacak.

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Volkswagen şehir otomobili Up'ın üretimine son verdi