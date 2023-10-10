Volkswagen şehir otomobili Up'ın üretimine son verdi

Küçük Volkswagen Fox'un yerini alan modelin satışına 2011 yılında başlandı. Up, Volkswagen'in ultra kompakt NSF ailesinin son modeliydi. Bu sınıftaki Seat Mii'nin üretimi 2020'de durduruldu. Skoda Citigo'nun ise 2021'e kadar satışta kaldığını hatırlatalım.
GTI versiyonu Ocak'ta satıştan kaldırıldı
Şirket 2018 yılında Volkswagen Up ailesine hızlı ve güçlü bir versiyon ekledi. Bu özel GTI modeli, 115 beygir gücünde 1 litrelik turbo motoruyla 100 km/s hıza sadece 8.8 saniyede çıkabiliyordu. Ancak, Volkswagen Up GTI bu yıl Ocak ayında satıştan kaldırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.