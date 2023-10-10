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    Anlık Bildirim

    Volkswagen şehir otomobili Up'ın üretimine son verdi

    Alman otomobil devi Volkswagen'in 12 yıl önce piyasaya sürdüğü şehir otomobili Up yolun sonuna geldi. Ultra kompakt NSF ailesinin son modeli olan mini araç üretimden kaldırıldı.
    Volkswagen şehir otomobili Up'ın üretimine son verdi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen en kompakt modeli olan Up'ın üretimini sonlandırdı. Böylece Alman markanın Avrupa'daki en uygun fiyatlı modeli Polo hatchback oldu. Mini sınıfta yer alan otomobilin doğrudan bir halefi olmayacak. Ancak ileride bu boşluğu dolduracak ID.1 isimli küçük bir elektrikli otomobil planlanıyor.

    Küçük Volkswagen Fox'un yerini alan modelin satışına 2011 yılında başlandı. Up, Volkswagen'in ultra kompakt NSF ailesinin son modeliydi. Bu sınıftaki Seat Mii'nin üretimi 2020'de durduruldu. Skoda Citigo'nun ise 2021'e kadar satışta kaldığını hatırlatalım.

    Volkswagen şehir otomobili Up'ın üretimine son verdi Tam Boyutta Gör

    GTI versiyonu Ocak'ta satıştan kaldırıldı

    Şirket 2018 yılında Volkswagen Up ailesine hızlı ve güçlü bir versiyon ekledi. Bu özel GTI modeli, 115 beygir gücünde 1 litrelik turbo motoruyla 100 km/s hıza sadece 8.8 saniyede çıkabiliyordu. Ancak, Volkswagen Up GTI bu yıl Ocak ayında satıştan kaldırıldı.

    Volkswagen şehir otomobili Up'ın üretimine son verdi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Up, Slovakya'nın Bratislava kentindeki fabrikada üretiliyordu. Boşalan üretim kapasitesi büyük olasılıkla sadece station wagon gövde tipini koruyan yeni nesil Volkswagen Passat ve station wagon ve liftback olmak üzere iki varyantı bulunan Skoda Superb modellerinin montajı için kullanılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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