Yenilenen BMW iX artık 701 km'ye kadar menzil sunuyor

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Tam Boyutta Gör BMW'nin elektrikli SUV modeli iX, yeni model yılında makyajlandı. BMW iX'in tasarımını elden geçiren Alman marka ayrıca elektrikli sürüş sisteminde de güncelleme yaparak otomobilin gücünü ve menzilini önemli ölçüde artırdı.

Giriş seviyesinde yer alan yeni BMW iX xDrive45'ın batarya kapasitesi %30 artırılarak 94,8 kWsa'e yükseltilmiş. BMW iX xDrive60 ve iX M70 xDrive versiyonlarında ise 109,1 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketleri karşımıza çıkıyor.

Alman marka, batarya kapasitesini artırmanın yanı sıra tüm modellerde sürüş sistemindeki güç yoğunluğunu optimize eden yeni inverter teknolojisi kullanmış. Yüksek voltajlı bataryadan elektrik motoruna enerji transferini daha verimli sağlayan bu teknoloji sayesinde versiyona göre %40'a varan menzil artışı yaşanmış.

Söz konusu artış sayesinde iX xDrive45'in sürüş menzili 490'dan 602 kilometreye, iX M70 xDrive'ın menzili 521'den 600 kilometreye, iX xDrive60'ın menzili ise 563'ten 701 kilometreye yükselmiş durumda. AC şarj noktasında 22 kW'a kadar destekleyen modeller DC hızlı şarj tarafında ise 175 kW (xDrive45) ve 195 kW (xDrive60, M70 xDrive) maksimum şarj gücünü destekliyor.

Tam Boyutta Gör Ön ve arka akslarda birer elektrik motoru kullanan tüm BMW iX versiyonları dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Alman marka, sadece menzili artırmakla kalmayıp elektrikli SUV'un gücünü de artırdı. Yeni BMW iX xDrive45, 60 kW artışla artık 300 kW (408hp) maksimum güç sunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniye daha kısa sürede (5,1 saniye) tamamlıyor.

xDrive60 versiyonu ise 15 kW güç artışıyla 400 kW (544hp) maksimum güce ulaşırken 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor. Her iki model de elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılan son hıza çıkabiliyor. M70 xDrive modeli de 30 kW artışla 485 kW (659hp) güç sunarken Launch Control aktif edildiğinde 1100 Nm maksimum torka ulaşıyor. Bu sayede son hızı 250 km/s olan elektrikli SUV'un 0-100 km/s hızlanması 3,5 saniyeye kadar düşüyor.

Tam Boyutta Gör BMW iX'in dış tasarımındaki en büyük değişim ön ve arka taraflarda karşımıza çıkıyor ancak bunların ufak dokunuşlar olduğunu söylemek gerekir. Ön taraf yeni bir tampona, elden geçirilen bir panjura ve dikey gündüz LED'lerine sahip yeni farlara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, M70 versiyonunda tampon kenarlarında yer alan yeni hava girişleri de daha büyük ve agresif görünüyor.

Arka tarafta ise tampon tasarımı değiştirilerek dikey reflektörler kullanılmış. Buna ek olarak, parlak siyah renkte tasarlanan yeni arka difüzör de elektrikli SUV'un daha sportif görünmesini sağlamış. Bu yeni difüzör, M70 versiyonunda standart olarak kullanılmakla birlikte diğer versiyonlarda M Sport paketiyle birlikte opsiyon olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör BMW iX modelinde ilk kez kullanılan M Sport paketi içerisinde yukarıda sözünü ettiğimiz büyük hava girişleri ve M tasarım alaşımlı jantlar yer alıyor. M Sport Professional paketi ise bu pakete özel panjur tasarımı, siyah yan ayna kapakları ve 22 inç alaşımlı jantlarla geliyor. Her iki paket de ailenin en üstünde yer alan M70 versiyonunda standart olarak sunuluyor.

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Yenilenen BMW iX'in iç mekanında M çok fonksiyonlu koltuklar ilk kez sunuluyor. Alman marka, bu koltuklara opsiyonel olarak soğutma özelliği de ekliyor. M Sport paketi kapsamında ayrıca deri direksiyon simidi, M pedallar ve parlak siyah orta konsol gibi özellikler de devreye giriyor.

Yeni BMW iX üretimi mart ayında başlayacak. Teslimatların yılın ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor. Başlangıç fiyatı xDrive45'in daha büyük bataryası nedeniyle 83 bin euro dolaylarına çıkan modelin en üst versiyonu ise yaklaşık 125 bin euro satış fiyatına sahip.

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Yenilenen BMW iX artık 701 km'ye kadar menzil sunuyor