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Toyota, yeni Corolla'nın reklamında elektrikli araçlarla alay etti

Tamamen elektrikli araçlara karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Toyota, hibrit seçeneğiyle satışa sunduğu yeni Corolla'nın reklamında şarj istasyonunda beklemenin vakit kaybı olduğuna vurgu yaptı
3 ay
9,7b
1
67
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota, yeni Corolla'nın reklamında elektrikli araçlarla alay etti
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Toyota, ürün gamını elektriklendirme konusunda otomotiv sektörünün en deneyimli markalarından biri. Zira uzun süredir şirketin pek çok modelinde “kendi kendini şarj eden” hibrit seçeneğine yer veriliyor. Hidrojen yakıtlı araçlara da büyük yatırım yapan Toyota, söz konusu bataryalı araçlar olduğunda ise adeta yüzünü buruşturuyor. Şirket, yayınladığı yeni bir reklam videosunda da bu tutumunu devam ettirdi.

Tamamen elektrikli araçlara karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Japon üretici, yeni tanıtımını yaptığı 2019 Toyota Corolla hibritin reklam videosunda elektrikli otomobilleri yine tiye aldı. Yeni Toyota Corolla Hatchback’in başrolde yer aldığı reklamda, hibrit rozeti vurgulanan araç geçmişten günümüze kadar üretilen otomobilleri tek tek geride bıraktı.

Asıl tepki çeken kısım ise videonun sonunda. Toyota, reklamın sonlarına doğru şarj istasyonunda bekleyen bir elektrikli otomobile de yer vererek bataryalı araçları şarj etmenin vakit kaybı olduğuna vurgu yapıyor. Zaten reklamın sonunda da “geride kalan olma” mesajını vererek insanları tam elektrikli yerine hibrit araçları tercih etmeye çağırıyor.

Reklama tepki yağıyor 

Japon üreticinin neden böyle bir yönteme başvurduğu bilinmez. Fakat bu hareketiyle eleştiri oklarını üzerinde topladığı kesin. Zira yayınlanan videonun altında “Bu reklamdan sonra Toyota almamaya karar verdim” tarzında pek çok yorum mevcut. Sizce Toyota’nın elektrikli otomobillere karşı bu tutumu doğru mu?


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ozeba 3 ay en beğenilen
Adamlar haklı. Tr de milyon lira verip Tesla alan adam arabasını kötülemez ama istanbul-antalya yapmak için saatlerce sarj istasyonunda beklemek hiç akıl işi değil bunu kabul etmemiz gerekiyor. Gir benzinliğe depoyu doldur elini yüzünü yıka 10-15 dk yürü vücudun açılsın. Bin arabana devam et. Bu pratiklik elektriklilerde yok malesef. İlerde şarj süreleri makul seviyelere inerse o zaman bu bahsettiğim dezavantaj ortadan kalkar. O zaman mantıklı hale gelir.
Bu arada yolda yakıtın bitse gider 5 litre benzin alır gelirsin, ama yolda şarjın bitse çekici çağırmak gerekir bu da can sıkıcı bir durum. Gerçi yolda yakıtım hiç bitmedi ama elektriklilerin menzilinin düşük olması ve her yerde şarj ünitesi bulunmaması bu ihtimali de düşünmeyi gerektiriyor.
Adamlar haklı. Tr de milyon lira verip Tesla alan adam arabasını kötülemez ama istanbul-antalya yapmak için saatlerce sarj istasyonunda beklemek hiç akıl işi de...
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kesbi 3 ay
Muhteşem "verimli" ve son teknoloji ürünü 1,8 motoruyla mı dalga geçiyor.
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mekatronikçi 3 ay
şu anki pil teknolojisi ile elektrikli araçların yaygınlaşması hayalden ibaret...
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haberelectro 3 ay
Dogru yolda. Elektrik bir sacmalik.
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agent1453 3 ay
Petrol bitmediği için elektrikli araçlar yavaş gelişiyor.
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DoğanGörünümlüToros 3 ay
Bi tane de atm de sıra bekleyen adam koysalarmiş

772 bg lik tesla mtv ödemezken, 140 bg lik corolla 2800 tl mtv ödüyor.
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serafon 3 ay
Pil teknolojisinden kısa orta vadede umutları olmadığını gösteriyor bu.
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BigMuffin 3 ay
Hibritli olması kaç km kar getirir ki bi depoda mesela?
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sreylare 3 ay
Doğanın hidrojen dengesi bozulsun istemiyorum. Bu bence ileride barajlar gibi sorun çıkartacaktır. Hele de o hidrojeni havadan almaya çalışma teknolojisi oluşturulursa.
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DH Misafiri 3 ay
Gelecek hibritte hidrojen teknolojisinde. Dizel motorlar gibi elektrikli otomobillerde ileride yok olacak. Toyota, Honda, Hyundai'ın ülkemize gelmeyen çok farklı hibrit ve hidrojenli model çeşitleri mevcut dünya çapında. Toyota'nın bu göndermeside çok doğru hatta Toyota da 2020 yılına her modelin hibrit seçenekleri olacak. Rakipleri elektrikli araçlarla uğraşmaya devam ederken Toyota hibrit ve hidrojende liderliğini açık ara sürdürecektir
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ilkercom 3 ay
O dalga geçen arkadaş mtv öderken ne yapıyor acaba? Mesela zoe 250 km yi 40 liraya gidip üstüne mtv ödemiyor. Corolla 250 km yi 100 liraya gidip yıllık dünya kadar ötv ödüyor. Üstelik 1,0 atmosferik kadar güç var.
1,8 civic arabaya biniyorum yolda hızlı giden ne corolla gördüm ne Chr. Gidemezsin zaten. Chr 140 a çıkana kadar ben kadranı bitiririm.
Ekonomi desen İstanbul harici bir artısı yok.
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onrerol 3 ay
siz saniyor musunuz ki tamamen elektrikli araclar doga dostu?
o araclarin batarya yapiminda ne kadar co2 ve zararli gaz salinimi yapiyor ama insanlar o elektrikli araclarin veya bataryalarin imalatlarindaki zararli gaz salinimi hic dusunmiyor. su an en doga dostu araclar hybrid araclardir ozellikle son yillardaki katalizor teknolojileri ile benzinli araclarda zararli gaz salinimi yok denecek kadar azaldi.
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sreylare 3 ay onrerol
Bunu böyle düşünürsek işin içinden çıkamayız. O araçlara batarya üreten firmalar ve talep eden firmalar ürettikleri zararlı şeylerle mücadele edilecek şeyleri de yapmalı. Onbinlerce ağaç dikebilirler. Aslında "sentetik" ağaç dikseler daha harika olurdu daha kısa sürede sonuç alırlardı. (Her yıl yaklaşık 14000 araçtan çıkan CO2 emilimi yapabildiği söyleniyor.) Bataryalar öldükten sonra güvenli bir şekilde ortadan kaldırılırsa sorun çözülürdü. Bir insan senelerce fosil yakıtlı araba kullandığını düşünsün ne kadar karbondioksiti telafi edebilir bilinmez. Ama şirketler bunu yapsalar sorun kalmazdı. Benzinli veya dizel gibi araç üretenlerin bunları yapacağını sanmıyorum.
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freemangroovy 3 ay
Dünyanın en çok satan markası, hybrid motorun mucidi, almanlarla rekabet edebiliyor, bu reklam hakkıdır..
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