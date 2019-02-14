Toyota, yeni Corolla'nın reklamında elektrikli araçlarla alay etti

Tamamen elektrikli araçlara karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Japon üretici, yeni tanıtımını yaptığı 2019 Toyota Corolla hibritin reklam videosunda elektrikli otomobilleri yine tiye aldı. Yeni Toyota Corolla Hatchback’in başrolde yer aldığı reklamda, hibrit rozeti vurgulanan araç geçmişten günümüze kadar üretilen otomobilleri tek tek geride bıraktı.
Asıl tepki çeken kısım ise videonun sonunda. Toyota, reklamın sonlarına doğru şarj istasyonunda bekleyen bir elektrikli otomobile de yer vererek bataryalı araçları şarj etmenin vakit kaybı olduğuna vurgu yapıyor. Zaten reklamın sonunda da “geride kalan olma” mesajını vererek insanları tam elektrikli yerine hibrit araçları tercih etmeye çağırıyor.
Reklama tepki yağıyor
Japon üreticinin neden böyle bir yönteme başvurduğu bilinmez. Fakat bu hareketiyle eleştiri oklarını üzerinde topladığı kesin. Zira yayınlanan videonun altında “Bu reklamdan sonra Toyota almamaya karar verdim” tarzında pek çok yorum mevcut. Sizce Toyota’nın elektrikli otomobillere karşı bu tutumu doğru mu?
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Bu arada yolda yakıtın bitse gider 5 litre benzin alır gelirsin, ama yolda şarjın bitse çekici çağırmak gerekir bu da can sıkıcı bir durum. Gerçi yolda yakıtım hiç bitmedi ama elektriklilerin menzilinin düşük olması ve her yerde şarj ünitesi bulunmaması bu ihtimali de düşünmeyi gerektiriyor.