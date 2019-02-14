Türkiye’de de üretilen yeni Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı

Türkiye’de de üretilen Yeni Corolla; hibrit versiyonu, üstün sürüş dinamikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, prestijli tasarımı, kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknolojisi ile öne çıkan bir sedan otomobil.

Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan Corolla, şimdi çok daha güçlü bir karaktere sahip olurken, prestijli duruşuyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Hibrit ve benzinli versiyonları var

Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviği ile 95 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota Plazalarda yerini alacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt yeni Corolla’yı heyecanla beklediklerini söyleyerek ”Şimdi görüyoruz ki beklediğimize değmiş diyebileceğimiz bir otomobile sahip olduk” dedi.

2019 satış hedefi 20 bin

Bozkurt Corolla’nın Toyota için büyük öneme sahip olduğunun da altını çizerek “Çok hassas bir sene olmasını beklediğimiz 2019 yılında, 8 bin adedi hibrit motor seçeneği olmak üzere toplamda 20 bin adet Corolla satmayı hedefliyoruz" dedi.

Deneyimli yönetici ayrıca "Yeni nesil Corolla’da dizel motor seçeneği olsaydı, hibrit modelinin yüzde 8-10’un üzerinde daha fazla bir fiyatla piyasaya sunulacaktı. Normalde tersi olur hibrit daha pahalı bir teknolojidir. Fiyatı daha yüksek olması beklenir. ÖTV teşviği ile birlikte Corolla Hybrid’in lansman fiyatı çok ulaşılabilir bir seviyede oldu” ifadelerini kullandı.

Yerli olması büyük avantaj

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Corolla’nın yerli üretim olmasının lojistik başta olmak üzere çok önemli avantajlar sağladığını da kaydederek şöyle konuştu;

“Corolla Türk halkının çok sevdiği ve tercih ettiği bir otomobil. Türkiye’de bugüne kadar 430 bin adetten fazla satılan Corolla, 2018 yılında da toplam satışlarımızın yüzde 69’unu oluşturarak amiral gemimiz olmuştu. Yeni Corolla ile birlikte bu başarının daha da artacağını ve markamızı en üste taşıyacağına inancım tam. Ayrıca yerli üretim olan Yeni Corolla’nın kamu tarafından da öncelikli olarak tercih edilmesini bekliyorum.”

Corolla’da bir ilk: Hibrit Versiyon Toyota, tüm dünyada giderek artan hibrit talebini, daha geniş çevreci modelleriyle karşılamaya devam ediyor. Hibrit teknolojisinin öncü markası Toyota, 12’nci jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip.

Corolla aynı zamanda 132 HP güç üreten 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunulacak. Hibrit versiyonda standart olarak; geliştirilmiş güvenlik sistemi Toyota Safety Sense, uyumlu cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni yer alacak.