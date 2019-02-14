Türkiye’de de üretilen yeni Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı

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Türkiye’de de üretilen Yeni Corolla; hibrit versiyonu, üstün sürüş dinamikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, prestijli tasarımı, kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknolojisi ile öne çıkan bir sedan otomobil.
Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan Corolla, şimdi çok daha güçlü bir karaktere sahip olurken, prestijli duruşuyla dikkatleri üzerinde topluyor.
Hibrit ve benzinli versiyonları var
Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviği ile 95 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota Plazalarda yerini alacak.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt yeni Corolla’yı heyecanla beklediklerini söyleyerek ”Şimdi görüyoruz ki beklediğimize değmiş diyebileceğimiz bir otomobile sahip olduk” dedi.
2019 satış hedefi 20 bin
Bozkurt Corolla’nın Toyota için büyük öneme sahip olduğunun da altını çizerek “Çok hassas bir sene olmasını beklediğimiz 2019 yılında, 8 bin adedi hibrit motor seçeneği olmak üzere toplamda 20 bin adet Corolla satmayı hedefliyoruz" dedi.
Deneyimli yönetici ayrıca "Yeni nesil Corolla’da dizel motor seçeneği olsaydı, hibrit modelinin yüzde 8-10’un üzerinde daha fazla bir fiyatla piyasaya sunulacaktı. Normalde tersi olur hibrit daha pahalı bir teknolojidir. Fiyatı daha yüksek olması beklenir. ÖTV teşviği ile birlikte Corolla Hybrid’in lansman fiyatı çok ulaşılabilir bir seviyede oldu” ifadelerini kullandı.
Yerli olması büyük avantaj
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Corolla’nın yerli üretim olmasının lojistik başta olmak üzere çok önemli avantajlar sağladığını da kaydederek şöyle konuştu;
“Corolla Türk halkının çok sevdiği ve tercih ettiği bir otomobil. Türkiye’de bugüne kadar 430 bin adetten fazla satılan Corolla, 2018 yılında da toplam satışlarımızın yüzde 69’unu oluşturarak amiral gemimiz olmuştu. Yeni Corolla ile birlikte bu başarının daha da artacağını ve markamızı en üste taşıyacağına inancım tam. Ayrıca yerli üretim olan Yeni Corolla’nın kamu tarafından da öncelikli olarak tercih edilmesini bekliyorum.”
Corolla’da bir ilk: Hibrit VersiyonToyota, tüm dünyada giderek artan hibrit talebini, daha geniş çevreci modelleriyle karşılamaya devam ediyor. Hibrit teknolojisinin öncü markası Toyota, 12’nci jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip.
Corolla aynı zamanda 132 HP güç üreten 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunulacak. Hibrit versiyonda standart olarak; geliştirilmiş güvenlik sistemi Toyota Safety Sense, uyumlu cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni yer alacak.
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araç bana da pahalı geliyor zira corolla kullanıcısı dolu paketine max 125-130 bin değer biçebilir,
Firmalar bence şu an ötv indirimini suistimal ediyor, hiç fiyatlar avantajlı gibi durmuyor; Mart ayından sonra ben bilakis düşeceğini öngörüyorum, bu fiyatlarla kaç adeTe ulaşabilirler; maalesef B segmentİ MİN 100 binlerde dolanıyor..maalesef..
92 den beri Toyotacıyım, aslında avensis fan ıyım (bitirdiler aracı beceriksizler:) inceledim aracı; en dolu passion donanım da kapılar yumuşak, diğerlerinde maalesef katur kutur; ama genel anlamda kaliteli...daha ilk aracı netcarshow da görünce o gudubet multi media ekranın umarım amerika pazarı için tasarlandığını düşündüm ama maalesef hepsi öyle, bu kadar estetik yoksunu bir ekran olabilir, ve satın almama sebebi olur o ekran; Yeni mazda 3 ün terzi endamlı dash ini örnek alaydın be toyota..klasik kadranlarınla sevmiştik seni; 90 ların sonundan kalma göz alan passat mavisini tercih etmişsin yine..
Jantlar 17 lerle güzel, 16 larla eğreti duruyor; yani Flame x pack donanımından itibaren yakışıklı duruyor...İÇ döşemeler siyah zindan ziyahı; acık renk olan kucuk cocukları olanlar benim gibi 1 ayda koltukları batırır cinsten; orta yol bulunmamış gibi..
Bir eleştri de renklerine, ana renk olan Füme nasıl yelpazede olmaz; satılamayack olan kahve ve yeşile kaçan renklerle yine fantaziye kaçmışlar; lansman rengi bmw bluestone tarzı ama çok maviye kaçiyor, katologda daha güzel duruyor ışık oyunlarıyla..
derken arka diz mesafesi kabul edilebilir de baş mesafesi ahh ah, daraltıp bunaltır adamı..
yine de sunroof zevki uğruna kabul edilebilir.
3. çeyrekten itibaren gelecek olan hatchback 1.2T motoruyla hem performansı hem mtv avantajıyla keyifli olabilir..
hmm galiba genelde kendimce negatif noktalarına değinmişim :)
Yolun açık olsun Corolla..
Honda vites atıyor, kademelendirmisler.
Toyota klasik cvt, devir sabit kalıyor.
Ama araba güzel.
Hybrid uzun yolda da 110-120 kmh da da devrede de olsa alınacak bir araba.
Araba da şöyle bir his oluyor, basayim, kacayim yok öyle. Araba çok sakinleştiriyor. İlk çalıştırmadan itibaren. Sakin sakin, sunroofu yukarı kaldirip, müziği açıp püfür püfür gidilecek bir araba.
Ama dediğim gibi 110-120 km h devreye girmediği için mantıklı bulmadım.
Vision donanım kesinlikle alınmaz, taksiciler falan alır herhalde...
Bana göre Dream donanım alınabilir seviyede, ayrıca sunroof istiyorsanız Flame X-Pack aşşaığsında ki doanımlara yani Vision - Dream ve düz Flame doanıma Sunroof vermiyor.
Dream donaımdan sonra Hurda teşviği hikaye, 3 bin liraya düşüyor ...
" 4 adet yeni corolla alıcaz filo indirimi yapın " dedik Lansman fiyatından kuruş aşşağı düşemeyiz dediler. Nereden uygun fiyat alırız bilen varsa lütfen bi yardımcı olsun
https://www.consumerreports.org/cro/news/2011/02/the-200-000-mile-question-how-does-the-toyota-prius-hold-up/index.htm?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
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