Renault Filante tanıtıldı: Markanın en büyük ve en lüks SUV’u Avrupa’ya gelmeyecek

Renault, kısa süre önce adını ve ipucu görsellerini paylaştığı Renault Filante'yi resmi olarak tanıttı. Güney Kore’de tanıtılan ve Fransız markanın bugüne kadarki en büyük ve en üst sınıf aracı olarak konumlanan Filante, Avrupa dışındaki pazarlarda satılacak. Renault, Filante ile geçmişte istenilen başarıyı yakalayamayan Vel Satis gibi sıra dışı premium denemelerden daha güçlü bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

Renault Filante özellikleri ve boyutları

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında Filante, modern LED aydınlatmalara sahip iddialı bir ön yüz, temiz ve aerodinamik bir siluet ve güçlü şekilde şekillendirilmiş arka bölümle dikkat çekiyor. 4.915 mm uzunluğu ve 2.820 mm aks mesafesiyle Filante, Renault’nun şu anda satışta olan tüm modellerinden daha büyük. Buna Avrupa’daki Austral, Espace ve Rafale ile Güney Kore’de satılan Grand Koleos da dahil.

İç mekâna geçildiğinde, kabinin merkezinde Renault’nun “OpenR Panorama Screen” adını verdiği, yan yana konumlandırılmış üç adet 12,3 inçlik ekran bulunuyor. Buna ek olarak sunulan 25,6 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display, teknoloji odaklı bir kokpit oluşturuyor. Sistem, Avrupa’daki Renault modellerinde olduğu gibi Google tabanlı Android işletim sistemiyle çalışsa da genel tasarım dili daha üst sınıf bir atmosfer sunuyor.

Renault Filante'de donanım seviyesine bağlı olarak Arkamys veya Bose ses sistemi, panoramik cam tavan ve üç bölgeli otomatik klima gibi özellikler sunuluyor. Geniş gövde ölçüleri, arka koltuklarda ferah bir yaşam alanı sağlarken, 654 litrelik bagaj hacmi de Filante’yi aile kullanımına uygun hâle getiriyor.

Renault Filante altyapı ve motor seçeneği

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta Renault Filante, Grand Koleos’ta da kullanılan Geely kaynaklı CMA platformu üzerinde yükseliyor. Bu mimari, Volvo XC40, Polestar 2 ve Geely ile Lynk & Co markalarının birçok modeline de ev sahipliği yapıyor.

Güç aktarımında Renault E-Tech 250 hibrit sistemi görev yapıyor. Turbo beslemeli 1.5 litrelik benzinli motor, iki elektrik motoru, üç ileri DHT Pro otomatik şanzıman ve 1,64 kWsa kapasiteli batarya ile destekleniyor. Toplam sistem gücü 247 beygir ve 565 Nm tork seviyesinde. Filante için saf içten yanmalı bir motor seçeneği ise sunulmayacak.

Üretim, Renault’nun Güney Kore’deki Busan fabrikasında gerçekleştirilecek. Modelin pazara çıkışı Mart 2026 olarak planlanıyor. Fiyat bilgileri ise lansman tarihine yaklaşıldıkça açıklanacak. Renault’nun bu segmentteki iddiası tesadüf değil. Güney Kore’de D ve E segmenti araçlar, toplam satışların yüzde 51,6’sını oluşturuyor.

Filante; 2027'den itibaren Kolombiya, Şili ve Uruguay gibi Güney Amerika ülkeleri ile Körfez pazarlarına gönderilecek. Avrupa ise bu listenin dışında kalıyor. Renault, kendi iç pazarında amiral gemisi rolünü Rafale coupe-SUV modelinin üstlenmeye devam edeceğini doğruluyor.

