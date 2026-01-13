Giriş
    Bugüne kadarki en pahalı Skoda olacak: 7 koltuklu Skoda Peaq geliyor

    Skoda, 7 koltuklu yeni elektrikli SUV modeli Peaq’i resmen duyurdu. 2026’da yollara çıkacak amiral gemisi, geniş iç mekânı, uzun menzili ve rakiplerine göre iddialı fiyat konumuyla dikkat çekiyor.

    Skoda, uzun süredir merakla beklenen yedi koltuklu elektrikli SUV modelinin adını açıkladı. Markanın yeni amiral gemisi Skoda Peaq, 2026 yazında yollara çıkacak ve Skoda tarihinin hem en büyük hem de en iddialı elektrikli otomobili olacak.

    Vision 7S Concept'in seri üretim hali

    Bugüne kadarki en pahalı Skoda olacak: Yeni Skoda Peaq geliyor Tam Boyutta Gör
    Peaq, 2022’de tanıtılan Vision 7S Concept’inin seri üretime uyarlanmış hâli olarak geliyor. Geniş aileleri hedefleyen model; ferah iç mekân, yüksek konfor ve bolca teknoloji sunmayı amaçlıyor. Kısacası Peaq, elektrikli bir Skoda Kodiaq gibi düşünülebilir; ancak daha sessiz, daha pürüzsüz ve çok daha dijital.

    Skoda henüz Peaq’in tam tasarımını açıkça göstermedi. Şimdilik yalnızca logosu ve karanlık ipucu görselleri paylaşıldı. Buna rağmen modelin, markanın Modern Solid tasarım dilini büyük ölçüde koruması bekleniyor. Bu da köşeli ve güçlü bir gövde yapısı, geleneksel panjur yerine Tech Deck ön yüz, gizli kapı kolları ve ön-arka bölümde T şeklinde LED aydınlatma imzası anlamına geliyor.

    Nürburgring’de kamuflajlı test sürüşlerinde görüntülenen prototipler detayları gizlese de aracın oranları konusunda net bir mesaj veriyor: Peaq, yaklaşık 5 metre uzunluğuyla Avrupa standartlarına göre oldukça büyük bir SUV olacak ve üç sıra koltuk düzeniyle gerçek bir 7 kişilik aile aracı sunacak.

    Bugüne kadarki en pahalı Skoda olacak: Yeni Skoda Peaq geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta Skoda Peaq, Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine inşa edilecek. Bu mimari hâlihazırda Skoda Enyaq, VW ID. Buzz ve ID.7 gibi modellerde kullanılıyor. Vision 7S Concept’te yer alan 89 kWsa batarya, WLTP ölçümlerine göre 600 km’nin üzerinde menzil vadediyordu. Seri üretim versiyonunda da bu değere oldukça yakın bir menzil sunulması bekleniyor.

    Modelin arkadan itişli ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonları planlanıyor. En güçlü seçeneğin yaklaşık 335 beygir güç (250 kW) sunacağı konuşulurken, daha uygun fiyatlı arkadan itişli bir giriş versiyonu da ihtimaller arasında.

    Bugüne kadarki en pahalı Skoda olacak: Yeni Skoda Peaq geliyor Tam Boyutta Gör
    Skoda, Peaq’in markanın bugüne kadarki en pahalı modeli olacağını açıkça kabul ediyor. Enyaq’ın üzerinde konumlandırılacak olan Peaq, fiyat tarafında Kia EV9, Volvo EX90 ve Hyundai Ioniq 9 gibi rakiplerle boy ölçüşecek. Ancak Skoda’nın geleneksel “fiyat-performans” yaklaşımını burada da sürdürmesi bekleniyor. Bu da Peaq’i, sınıfındaki en ciddi alternatiflerden biri hâline getiriyor.

    Aşağıdaki fotoğraf galerisinde Skoda 7S Concept'in görsellerini inceleyebilirsiniz:

