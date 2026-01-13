Bugüne kadarki en pahalı Skoda olacak: 7 koltuklu Skoda Peaq geliyor

Skoda, uzun süredir merakla beklenen yedi koltuklu elektrikli SUV modelinin adını açıkladı. Markanın yeni amiral gemisi Skoda Peaq, 2026 yazında yollara çıkacak ve Skoda tarihinin hem en büyük hem de en iddialı elektrikli otomobili olacak.
Vision 7S Concept'in seri üretim hali
Skoda henüz Peaq’in tam tasarımını açıkça göstermedi. Şimdilik yalnızca logosu ve karanlık ipucu görselleri paylaşıldı. Buna rağmen modelin, markanın Modern Solid tasarım dilini büyük ölçüde koruması bekleniyor. Bu da köşeli ve güçlü bir gövde yapısı, geleneksel panjur yerine Tech Deck ön yüz, gizli kapı kolları ve ön-arka bölümde T şeklinde LED aydınlatma imzası anlamına geliyor.
Nürburgring’de kamuflajlı test sürüşlerinde görüntülenen prototipler detayları gizlese de aracın oranları konusunda net bir mesaj veriyor: Peaq, yaklaşık 5 metre uzunluğuyla Avrupa standartlarına göre oldukça büyük bir SUV olacak ve üç sıra koltuk düzeniyle gerçek bir 7 kişilik aile aracı sunacak.
Modelin arkadan itişli ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonları planlanıyor. En güçlü seçeneğin yaklaşık 335 beygir güç (250 kW) sunacağı konuşulurken, daha uygun fiyatlı arkadan itişli bir giriş versiyonu da ihtimaller arasında.
Aşağıdaki fotoğraf galerisinde Skoda 7S Concept'in görsellerini inceleyebilirsiniz:
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: