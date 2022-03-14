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    Renault 2022 Mart fiyat listesi ne durumda? İşte yeni fiyatlar

    Renault 2022 Mart ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Peki Renault otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2022 Mart Renault fiyatları:                  
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    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    2022 model Renault otomobillerin fiyat listesi güncellendi. Türkiye'nin en popüler modellerinden olan Renault Clio'nun başlangıç fiyatı 311.000 TL'ye yükseldi. İşte 2022 Mart Renault fiyatları:

    2022 model Renault otomobillerde mart ayında yeniden fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Piyasada pek adını duymadığımız Taliant'ın başlangıç fiyatı aralık ayında 321.000 TL idi. Şimdi aynı versiyon 355.000 TL'ye çıkmış.

    2022 model Renault Megane Sedan'ın başlangıç fiyatı 439 bin TL'ye yükselmiş. En pahalı versiyon ise 700 bin TL'ye doğru ilerliyor.

    2022 Mart Renault Clio fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Joy 1.0 Sce 65 bg 247.000 TL 311.000 TL
    Joy 1.0 TCe ECO 100bg 332.000 TL 361.000 TL
    Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 349.900 TL 374.000 TL
    Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 359.000 TL 388.000 TL
    Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 394.000 TL 451.900 TL

    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 Mart Renault Taliant fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Joy 1.0 Sce 65 bg 321.000 TL 355.000 TL
    Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 363.000 TL -
    Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 374.000 TL 401.900 TL
    Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 397.900 TL 451.900 TL

    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 Mart Renault Zoe fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Zen 80 kW Z.E. 50 551.000 TL 621.900 TL

    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 Mart Renault Captur fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 524.900 TL 592.900 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 556.000 TL 629.900 TL
    RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 579.000 TL 662.000 TL

    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    2022 Mart Renault Megane fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Joy 1.3 TCe 140 bg 385.000 TL 439.000 TL
    Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 391.000 TL 449.000 TL
    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 430.000 TL 496.000 TL
    Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 440.900 TL 506.900 TL
    Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 494.000 TL 567.000 TL
    Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 500.000 TL 577.900 TL
    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 497.000 TL 578.900 TL
    Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 534.000 TL 615.900 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 551.900 TL 637.000 TL
    Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 569.000 TL 654.900 TL

    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 Mart Renault Kadjar fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Renault Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 628.000 TL 706.900 TL

    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
    Tam Boyutta Gör

    2022 Mart Renault Koleos fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Renault Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 797.000 TL 896.000 TL

    Renault 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
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    2022 Mart Renault Talisman fiyat listesi
    Versiyon 2021 Aralık 2022 Mart
    Renault Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg 873.000 TL 982.000 TL
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    adnantunc.tr 4 gün önce

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