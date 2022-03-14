Renault 2022 Mart fiyat listesi ne durumda? İşte yeni fiyatlar

Otomobil Editörü
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2022 model Renault otomobillerin fiyat listesi güncellendi. Türkiye'nin en popüler modellerinden olan Renault Clio'nun başlangıç fiyatı 311.000 TL'ye yükseldi. İşte 2022 Mart Renault fiyatları:
2022 model Renault otomobillerde mart ayında yeniden fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Piyasada pek adını duymadığımız
Taliant'ın başlangıç fiyatı aralık ayında 321.000 TL idi. Şimdi aynı versiyon 355.000 TL'ye çıkmış.
2022 model Renault Megane Sedan'ın başlangıç fiyatı 439 bin TL'ye yükselmiş. En pahalı versiyon ise 700 bin TL'ye doğru ilerliyor.
2022 Mart Renault Clio fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Joy 1.0 Sce 65 bg
247.000 TL
311.000 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg
332.000 TL
361.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
349.900 TL
374.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
359.000 TL
388.000 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
394.000 TL
451.900 TL
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2022 Mart Renault Taliant fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Joy 1.0 Sce 65 bg
321.000 TL
355.000 TL
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg
363.000 TL
-
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
374.000 TL
401.900 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
397.900 TL
451.900 TL
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2022 Mart Renault Zoe fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Zen 80 kW Z.E. 50
551.000 TL
621.900 TL
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2022 Mart Renault Captur fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
524.900 TL
592.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
556.000 TL
629.900 TL
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg
579.000 TL
662.000 TL
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2022 Mart Renault Megane fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Joy 1.3 TCe 140 bg
385.000 TL
439.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
391.000 TL
449.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
430.000 TL
496.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
440.900 TL
506.900 TL
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
494.000 TL
567.000 TL
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
500.000 TL
577.900 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
497.000 TL
578.900 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
534.000 TL
615.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
551.900 TL
637.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
569.000 TL
654.900 TL
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2022 Mart Renault Kadjar fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Renault Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC
628.000 TL
706.900 TL
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2022 Mart Renault Koleos fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Renault Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
797.000 TL
896.000 TL
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2022 Mart Renault Talisman fiyat listesi
Versiyon
2021 Aralık
2022 Mart
Renault Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
873.000 TL
982.000 TL
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