Dacia'dan beklenmedik hamle: Spring ve yeni Twingo temelli model birlikte satılacak

Tam Boyutta Gör Avrupa'daki bütçe odaklı markaların başında gelen Dacia, bu iddiasını elektrikli araç pazarında da sürdürecek. Şirket, önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği Renault Twingo temelli yeni elektrikli şehir otomobiliyle birlikte Spring'i de satmaya devam edecek.

Dacia’nın yeni giriş seviye elektrikli otomobili, önümüzdeki aylarda tanıtılacak ve eylül ayında Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak. Modelin yıl sonuna kadar satışa sunulması ve başlangıç fiyatının 18 bin euronun altında olması planlanıyor.

Yeni model, Renault Twingo altyapısını temel almasına rağmen kendine özgü bir tasarıma ve daha düşük bir fiyat konumlandırmasına sahip olacak. Bu yaklaşım, Clio ile Sandero arasındaki ilişkiye benzer bir strateji izliyor. İlk etapta Spring’in halefi olarak konumlandırılan bu yeni elektrikli otomobilin, alınan kararla birlikte Spring ile aynı anda satışta kalacağı doğrulandı.

Dacia ürün yöneticisi Patrice Levy-Bencheton, iki modelin bir arada var olabileceğini belirterek, her ikisinin de A segmentinde yer almasına rağmen oldukça farklı karakterlere sahip olduğunu vurguladı. Levy-Bencheton, yeni modelin tanıtımıyla birlikte boyut, form ve genel tasarım anlamında bu farkların net biçimde görüleceğini ifade etti.

Yeni BMW M3'ün beklenen tasarımı şimdiden tartışma yarattı

Yeni elektrikli Dacia, yaklaşık 3,8 metre uzunluk ve 1,7 metre genişlik ölçüleriyle Twingo’ya yakın boyutlara sahip olacak. Söz konusu modelin tasarım anlamında Dacia’nın iri yapılı ve arazi odaklı SUV modellerinden ilham alan radikal bir çizgiye sahip olacağı belirtiliyor.

Dacia Spring, 2019’dan bu yana çeşitli küresel pazarlarda satılan Renault City K-ZE modelinden türetilmişti ve Çin’de üretilerek Avrupa’ya sınırlı uyarlamalarla ithal ediliyordu. Yeni Dacia elektrikli model ise tamamen Avrupa pazarı için geliştirildi ve Avrupa’da üretilecek. Bu durum, Spring’e kıyasla kârlılığı artıran önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

