2019'un ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

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Otomotiv sektörü 2019 yılının Ocak-Haziran dönemini %45 oranında düşüşle kapattı. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 275 bin 870 adet otomobil satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar 156 bin 378 adette kaldı.

Peki geride bıraktığımız Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de en çok satılan otomobil markası hangisi oldu? Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre ilk yarının galibi Renault oldu. Fransız marka, 27 bin 227 adet otomobil satarak üst sıradaki yerini korudu. Egea Sedan modeliyle başarı yakalayan Fiat ise toplamda 24 bin 130 adet otomobil satarak ikinci sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında söz konusu iki marka dışında 20 binin üzerine çıkabilen olmadı. Alman üretici Volkswagen 15 bin 46 adet otomobil satışıyla üçüncü sırada yer alırken, bu yıl yeni Corolla Hybrid ile ürün gamını çeşitlendiren Toyota da 10 bin 654 adetle listenin dördüncü sırasında konumlandı. 9 bin 623 adet otomobil satan Hyundai de listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.

Hafif ticarinin galibi Ford

Otomobil satışlarında ilk beşe giremeyen Ford, söz konusu hafif ticari araç olduğunda yine pazarı domine eden taraf oldu. Şirket 2019’un ilk yarısında toplam 14 bin 84 adet ile en yakın rakibinden iki kat fazla hafif ticari araç sattı. 6 bin 973 adetle Fiat ikinci sırada yer alırken, 4 bin 20 adet satış yapan Volkswagen otomobilde olduğu gibi hafif ticari araçta da üçüncü sırada konumlandı. Bu markaları 2 bin 443 adetle Peugeot ve 2 bin 255 adetle Mercedes-Benz izledi.