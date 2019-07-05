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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW X7, özel bir etkinlik için pickup'a dönüştürüldü

BMW mesleki eğitim öğrencileri, şirketin en lüks modellerinden biri olan BMW X7'yi pickup'a dönüştürdü. BMW X7 pickup adı verilen konsept, Alman üreticinin Motorrad Günleri etkinliğinde sergilenecek.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW X7, özel bir etkinlik için pickup'a dönüştürüldü
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İlk bakışta gözleriniz sizi yanıltıyor gibi gelebilir fakat karşınızda duran araç gerçekten de BMW’nin amiral gemisi modeli X7’nin pickup versiyonu. 5 kişilik kabine sahip bu lüks pickup, herhangi bir dönüştürme firmasının değil doğrudan Bavyeralı üreticinin imzasını taşıyor.

Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz Haziran ayında Skoda akademi öğrencilerinin tasarlayıp geliştirdiği Skoda Mountiaq isimli bir pickup konsepti tanıtılmıştı. Şimdi BMW de buna benzer bir proje ile karşımızda. BMW X7 pickup, şirketin ‘Motorrad Günleri’ adı verilen etkinliğinde sergilenmek üzere tasarlanmış. Münih fabrikasındaki Konsept Araç Yapımı ve Model Teknolojisi birimlerinden yardım alan BMW mesleki eğitim öğrencilerinin geliştirdiği aracın yapımı 10 ay sürmüş.

SUV modelden 200 kg daha hafif

BMW X7 pickup’ın gövdesi baz aldığı SUV modele kıyasla 10 cm daha uzun. Arka kısım yok edilerek gövdeye eklenen kasa, kapağın kapalı olması durumunda 140, açık olması durumunda da 200 cm uzunluğundaki nesneleri taşıyabiliyor. Bunun yanı sıra BMW X7 pickup’ın SUV modelden 200 kg daha hafif olduğu söyleniyor. Söz konusu fark, dönüşüm esnasında tavan, arka kapılar ve arka kapak gibi bölümlerde karbon fiber takviyeli polimer kullanarak elde edilmiş.

BMW X7 pickup’ın kaputu altında X7 xDrive40i türevindeki 3.0 litre altı silindirli turbo benzinli ünite kullanılmış. 340 beygir güç ve 447 Nm tork üreten bu motor, SUV modelin 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Söz konusu motorun yakıt tüketim ve CO2 emisyon değerleri de sırasıyla 8.7 lt/100 km ve 198 g/km olarak açıklanmıştı. Pickup konseptinin arka tarafında iki kademeli havalı süspansiyon kullanıldığı da verilen bilgiler arasında.

Şov aracı olarak geliştirilen BMW X7 pickup, Almanya’da düzenlenen BMW Motorrad Günleri etkinliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0298128EN/a-look-of-luxury-coupled-with-utility-vehicle-qualities:-one-of-a-kind-bmw-x7-pick-up Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Musty3535123 2 gün en beğenilen
şu iğrençliği görmeyelim diye sanırım fotolar açılmıyor..
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Angelica 2 gün
Bana verseler satip X6 alirim.
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solayak27 2 gün
Sözüm beğenmeyenlere verseler yok dicekmisiniz? Yok demiceksiniz o zaman hösünde oturun 😂
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scorpion20 1 gün solayak27
kedi uzanamadığı ciğere mındar dermiş, bizimki o hesap
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yorumculuklar 2 gün
Logo pickup a yakışmamış resmen, oturmuyor
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Henkan 2 gün yeni yorumcu
Neden?
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Musty3535123 2 gün en beğenilen
şu iğrençliği görmeyelim diye sanırım fotolar açılmıyor..
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MS4343 2 gün Musty3535123
Kaçarın yok, goreceksin

autoexpress.co.uk/...
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Jowiyaga 2 gün
Amerika da peynir ekmek gibi satar he.
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Elsa 2 gün Jowiyaga
Amerika'da satamaz bkz. Chicken tax
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