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    2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı

    Galerideki fotoğraflar 2019 yılının en etkileyici yarışmalarından biri olan ‘’Pano Ödülleri’’ adlı yarışmadan edinildi. Galeride gizemli mikroskopik dünyaya ait fotoğraflar da yer alıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı
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    Yeni yıl yaklaşırken, New Atlas kurumu yeni yılı kutlamak ve daha keyifli hale getirmek amacıyla 2019 yılına ait en iyi fotoğrafları derledi. New Atlas’ın düzenlediğ galerideki fotoğraflar ‘’en iyinin de en iyisi’’ olarak tanımlanmakla birlikte galeride drone ile yapılan çekimlerden mikroskop ile yapılan çekimlere uzanan geniş bir yelpazede fotoğraf türleri bulunuyor.

     

    Galerideki fotoğraflar 2019 yılının en etkileyici yarışmalarından biri olan ‘’Pano Ödülleri’’ adlı yarışmadan edinilmekle birlikte yarışma için belirlenen fotoğraf oranları 2:1 veya 1:2 şeklinde düzenlenmişti.

     

    Aynı zamanda mikroskopik dünyanın ve mikroskopik ortamın harikalarını yakalayabilmek için Nikon firması Nikon Küçük Dünya Fotoğraf yarışması adını verdiği bir yarışma düzenlemişti. Galeride gizemli mikroskopik dünyaya ait fotoğraflar da yer alıyor.

     

    Ayrıca Bkz. "Audi firması yardımcı iskelet kullanımına başladı"

     

    Fotoğrafları daha yakından incelemek için galeriyi ziyaret edebilirsiniz.



    https://newatlas.com/digital-cameras/best-photos-photography-2019-gallery/ Yorum Yaz
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